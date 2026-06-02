দাৰিদ্ৰতাক নেওচি সফলতাৰ হাঁহি, জেইই এডভান্সডত জিলিকিল লিখনজ্যোতি
মৰিগাঁৱৰ চৰাইবাহীলৈ গৌৰৱ । জেইই এডভান্সডত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ দেশৰ ১০ খনকৈ আইআইটিত নামভৰ্তিৰ সুযোগ লাভ লিখনজ্যোতি নাথৰ ।
Published : June 2, 2026 at 10:00 PM IST
মৰিগাঁও: কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অদম্য ইচ্ছা শক্তিৰ বলত সফলতাৰ শিখৰত আৰোহণ কৰি সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে চৰাইবাহীৰ মেধাৱী ছাত্ৰ লিখনজ্যোতি নাথে । সদ্যঘোষিত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ তথা প্ৰত্যাহ্বানজনক পৰীক্ষা জেইই এডভান্সডত লিখনজ্যোতি নাথে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ নিজৰ লগতে পৰিয়াল আৰু অঞ্চলটোলৈ কঢ়িয়াই আনিছে বিশেষ কৃতিত্ব ।
লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, লিখনজ্যোতি নাথে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ৮৬৫৬ ৰেংক দখল কৰাৰ লগতে অ'বিচি, এনচিএল কেটেগৰীত ২০৫৩ ৰেংক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই অসাধাৰণ ফলাফলে তেওঁক দেশৰ শীৰ্ষস্থানীয় ১০খনকৈ ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান অৰ্থাৎ আইআইটিত নামভৰ্তিৰ বাবে যোগ্য কৰি তুলিছে ।
উল্লেখ্য যে, পিতৃহাৰা লিখনজ্যোতি নাথৰ এই যাত্ৰা সহজ নাছিল । ঘৰুৱা বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰম কৰি তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰা এই মেধাই আজি চৰাইবাহীৰ দৰে ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এক নতুন প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে । পিতৃৰ অনুপস্থিতিক নিজৰ প্ৰবল সংগ্ৰাম আৰু একাগ্ৰতাৰে পূৰণ কৰি আজি তেওঁ যি সফলতা লাভ কৰিছে, সেয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় ।
লিখনজ্যোতিৰ এই সাফল্যৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ চৰাইবাহী অঞ্চলত আনন্দৰ বন্যা বোৱা দেখা গৈছে । শুভাকাংক্ষী আৰু স্থানীয় ৰাইজে তেওঁৰ ভৱিষ্যতৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতি কামনা কৰিছে ।
এই সাফল্যই কেৱল পৰিয়ালৰ মুখ উজলোৱাই নহয়, বৰঞ্চ মৰিগাঁও জিলাৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনতো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোজন হিচাপে চিহ্নিত হৈছে । ভৱিষ্যতে এজন দক্ষ অভিযন্তা হিচাপে দেশ গঠনত লিখনজ্যোতিয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰিছে তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে ।