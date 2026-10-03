ETV Bharat / state

ডিচেম্বৰ বা জানুৱাৰীত সাজু জাগীৰোড ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প: মুখ্যমন্ত্ৰী

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয় উদ্বোধন কৰিব জাগীৰোড ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প ৷ পৰীক্ষামূলক ছেমিকণ্ডাক্টৰ উৎপাদন কাৰ্য আৰম্ভ ৷

Jagiroad Semiconductor Project
ডিচেম্বৰ বা জানুৱাৰীত উদ্বোধন হ'ব জাগীৰোড ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2026 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অসমবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ, শীঘ্ৰে মুকলি হ'ব জাগীৰোড ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প ৷ ইতিমধ্যে জাগীৰোডত নিৰ্মীয়মান ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত পৰীক্ষামূলক ছেমিকণ্ডাক্টৰ উৎপান আৰম্ভ হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিলে ৷

শনিবাৰে জাগীৰোডৰ নিৰ্মীয়মান ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে ৷

কেতিয়ালৈ জাগীৰোড ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ মুকলি হ'ব বুলি সাংবাদিকে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ ইতিমধ্যে এটা ক্লিন ৰুম নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে ৷ দ্বিতীয়টো ক্লিন ৰুম নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে ৷ প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ছেমিকণ্ডাক্টৰ উৎপাদনৰ কৰা চেন্টাৰ হিচাপে পৰিণত হ'ব জাগীৰোড ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"জাগীৰোড ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন ডিচেম্বৰ বা জানুৱাৰী মাহত কৰা হ'ব ৷ উদ্বোধন কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ব ৷ যিহেতু এই প্ৰকল্পত প্ৰতিদিনে প্ৰায় ৪৮ মিলিয়ন ছেমিকণ্ডাক্টৰ উৎপাদন হ'ব ৷ যিটো বিশ্বৰ ভিতৰতে ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ বেছি উৎপাদন কৰা কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিণত হ'ব ৷ জাগীৰোড ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধনে দেশৰ বাবে গৌৰৱৰ ক্ষণ হ'ব ৷"

উল্লেখ্য যে, ১৭০ একৰ ভূমিত প্ৰায় ২৭ হাজাৰ কোটি ব্যয়েৰে জাগীৰোডত ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে ৷ আনহাতে এই প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হলে ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰজেক্টত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে ৩০ হাজাৰ লোকে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

দক্ষিণ-পূব এছিয়া আৰু আছিয়ান দেশসমূহৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে পৰিচিত অসমতে চিপ ডিজাইন, ফেব্ৰিকেশন, পেকেজিং আৰু পৰীক্ষণক সামৰি সম্পূৰ্ণ সফল ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলিলে ৰাজ্য, দেশৰ অৰ্থনীতিলৈ এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্ৰুপদী অসমীয়াৰ উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰ: অসমীয়া ভাষা প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰৰ সম্ভাৱনা আৰু প্ৰত্যাশা

TAGGED:

জাগীৰোড ছেমিকণ্ডাক্টৰ
টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
JAGIROAD SEMICONDUCTOR PROJECT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.