বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, পকী পথ একোৱেই নাই: কৰৈবাৰীত উন্নয়নৰ প্ৰতীক্ষা

বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, পকী পথ একোৱেই নাই: কৰৈবাৰীত উন্নয়নৰ প্ৰতীক্ষা
জোনাইৰ এখন গাঁৱৰ ৮ শতাধিক পৰিয়াল আজিও সাধাৰণ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত । চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত একোৱেই পোৱা নাই ৰাইজে ।
Published : July 13, 2026 at 5:17 PM IST
জোনাই: ধেমাজি জিলাৰ জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ এখন গাঁও । প্ৰায় ৩ দশক ধৰি গাঁওখনত বসবাস কৰি আছে ৮০০ ৰো অধিক পৰিয়াল । কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল যে ইমান বছৰে গাঁওখনে উন্নয়নৰ পোহৰ দেখা নাই । স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ সকলো ফালৰ পৰাই গাঁওখন পিছপৰা । গাঁওখনত এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় নাই, অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ নাই, স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ নাই, পথৰ সুব্যৱস্থা নাই ।
গাঁওখনে চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত একোৱেই পোৱা নাই । গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলেই এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । ৰাইজে জনোৱা মতে তেওঁলোকে বিদ্যুৎ সংযোগ আৰু জলজীৱন আঁচনিৰ সুবিধা পাইছে । কিন্তু আধাসংখ্যক মানুহেই পানী নাপায় । এনেবোৰ সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত তেলেম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কৰৈবাৰী গাঁওখন ।
ৰাইজে অভিযোগ কৰা মতে গাঁওখনত এখন শিক্ষানুষ্ঠান নথকাৰ বাবে কণ কণ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে প্ৰতিদিনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু ৰে'ল লাইন পাৰ হৈ প্ৰায় ১০ কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ বিদ্যালয়লৈ যাব লাগে । শিশুসকলৰ বিপদসংকুল যাত্ৰাই অভিভাৱকসকলক চিন্তিত কৰি তুলিছে । চৰকাৰে উন্নয়নৰ জয়গান গোৱাৰ সময়তে এই গাঁওখনত এটা পকীপথ নাই । গাঁৱৰ ৰাইজে বোকা-পানী গচকিয়ে যাব লাগে । পকী পথৰ অভাৱত বিদ্যালয়লৈ যোৱা কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ৰোগী, গৰ্ভৱতী মহিলা তথা সাধাৰণ ৰাইজে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি দুৰ্বিসহ জীৱন অতিবাহিত কৰি আহিছে ।
গাঁওখনৰ বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কে এজন লোকে কয়, "এইখন অতি পিছপৰা গাঁও । ৰাস্তা-ঘাট নাই, স্কুল নাই, স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ নাই, জলজীৱন আঁচনিৰ নামত তিনি ভাগৰ এভাগ মানুহে পানী পায় দুভাগে নাপায় । ল'ৰা-ছোৱালীয়ে পঢ়িবলৈ বহু দূৰলৈ যাব লাগে । ১৯৯৬ চনৰ পৰাই আমি ইয়াতে আছোঁ । চৰকাৰী আঁচনি বুলিবলৈ একোৱে পোৱা নাই ।"
জনপ্ৰতিনিধিসকলে অঞ্চলটোলৈ আহে আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু আজিলৈ কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰাৰো অভিযোগ ৰাইজৰ । লোকজনে কয়, "জনপ্ৰতিনিধি আমাৰ ইয়ালৈ মাজে মাজে আহে । সুবিধা দিম বুলি কয় । সেই আশাতে আশাবাদী গাঁৱৰ ৰাইজ । অতি সোনকালে চৰকাৰে যেন আমাক সুবিধাখিনি দিয়ে তাৰেই কামনা কৰিছোঁ ।
উল্লেখ্য যে এই গাঁওখনত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকে বাস কৰে । তাত বড়ো, মিচিং, গোৰ্খা, আদিবাসীকে ধৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকে বাস কৰে । কিন্তু এই জনজাতীয় লোকৰ বসতিস্থল কৰৈবাৰী গাঁওখন কিয় আজিও উন্নয়নৰ পৰা বহু দূৰত ? অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ বাবে এয়া এক বুজিব নোৱাৰা সাঁথৰ । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উন্নয়ন হোৱাৰ বিপৰীতে এই গাঁওখনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু যোগাযোগৰ ন্যূনতম সুবিধাৰ পৰাও বঞ্চিত হৈ থাকিবলগা হোৱাটো আচৰিত কথা । ডিজিটেল ভাৰতৰ সময়তো আদিম যুগৰ দৰে আৰু কিমান দিন থাকিব গাঁওখনৰ ৰাইজে ? ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাবোৰ সমাধান হ'বনে ?
লগতে পঢ়ক :
সৃজনগ্ৰামত পথৰ দুৰৱস্থাই ঘটিয়ে ঘটিয়ে পানী খুৱাইছে ৰাইজক, দহবাৰ চিন্তা কৰিব লাগে খোজ দিবলৈ