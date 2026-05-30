ETV Bharat / state

চাৰিবছৰীয়া ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰমক লৈ অচলাৱস্থা; শিক্ষাৰ্থীৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে মুখ্যমন্ত্রীলৈ আছুৰ পত্র

স্নাতক স্তৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমস্যা সমাধান আৰু চাৰিবছৰীয়া ডিগ্রী পাঠ্যক্ৰমত অচলাৱস্থা দূৰীকৰণৰ দাবীত ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ ।

AASU letter to CM
শিক্ষাৰ্থীৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে মুখ্যমন্ত্রীলৈ আছুৰ পত্র (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 30, 2026 at 8:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত চাৰিবছৰীয়া ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰমক লৈ সৃষ্টি হোৱা অচলাৱস্থা আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে সন্মুখীন হোৱা অনিশ্চয়তা দূৰ কৰাৰ দাবীৰে শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছুৱে এখন দাবী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে । শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনৰ লগত জৰিত এই বিষয়টোত ছাত্ৰ সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰে ।

ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট দাবী যে স্নাতক স্তৰৰ চাৰিবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমক লৈ সৃষ্টি হোৱা সংশয়, অনিশ্চয়তা আঁতৰ হ'ব লাগিব আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিৰ্ভয়ে অধ্যয়নৰ সুযোগ পাব লাগিব । এই সন্দৰ্ভত আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ আধাৰত অসমৰ প্ৰায় সকলো মহাবিদ্যালয়তে চাৰিবছৰীয়া ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰম প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ল । সেই অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীসকলেও ২০২৩ বৰ্ষৰ পৰা একেৰাহে চাৰি বছৰ পঢ়াৰ মানসেৰে মহাবিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তি কৰিলে । কিন্তু উক্ত পাঠ্যক্ৰমৰ তিনিটা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰাৰ অন্তত এতিয়া চতুৰ্থ বৰ্ষৰ, অৰ্থাৎ সপ্তম আৰু অষ্টম যাণ্মাসিকৰ পাঠদানৰ সময়ত ব্যাপক সমস্যাই দেখা দিছে ।"

AASU letter to CM
শিক্ষাৰ্থীৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে মুখ্যমন্ত্রীলৈ আছুৰ পত্র (ETV Bharat Assam)

তেওঁলোকে লগতে কয়, "মহাবিদ্যালয়সমূহে বছৰ বছৰ ধৰি তিনিটা ষাণ্মাসিকৰ পাঠ্যক্ৰম চলাই আহিছিল । একে সময়তে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম অথবা দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ষাণ্মাসিকৰ পাঠদান আৰু পৰীক্ষা চলিছিল । সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শ্রেণীকোঠা আছিল । এতিয়া দুটা অতিৰিক্ত ষাণ্মাসিক যোগ দিয়াত প্ৰতিটো বিভাগৰ বাবে একোটাকৈ সুকীয়া শ্ৰেণীকোঠাৰো প্ৰয়োজন হৈছে । যদি ১০টা বিভাগত চাৰিবছৰীয়া ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিছে তেন্তে ১০টা নতুন শ্ৰেণীকোঠাৰ আৱশ্যক হৈছে । সেই আন্তঃগাঁথনি মহাবিদ্যালয়সমূহত প্ৰস্তুত হৈ উঠা নাই, যোগান ধৰা হোৱা নাই ।"

AASU letter to CM
শিক্ষাৰ্থীৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে মুখ্যমন্ত্রীলৈ আছুৰ পত্র (ETV Bharat Assam)

তেওঁলোকে কয়, "চতুৰ্থ বছৰ অধ্যয়ন কৰিলে ডিগ্ৰী বা Degree (Honours with Research) প্ৰদান কৰাৰ কথা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে কৈছে । কিন্তু গৱেষণাসহ ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ পঢ়াবৰ বাবে প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো বিভাগত পৰ্যাপ্ত আৰু উপযুক্ত শিক্ষক উপলব্ধ নহয় । তদুপৰি এটা সুকীয়া বৰ্ষ যোগ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিটো বিভাগৰ ছমহীয়া শ্ৰেণীসূচীত বহুকেইটা নতুন শ্রেণীৰ পাঠদান যোগ হ'ল । পূৰ্বৰে পৰাই বেছিভাগ মহাবিদ্যালয়ত প্রয়োজন অনুসাৰে শিক্ষক নাই । এতিয়া পৰিৱেশটো অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে । প্ৰয়োজন অনুসাৰে স্থায়ী পদ সৃষ্টি কৰা হোৱা নাই ।"

শিক্ষকৰ সমস্যা প্ৰসংগত কয়, "মহাবিদ্যালয়সমূহে ঠিকাভিত্তিকভাৱে শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হ'ল । ফলত পাঠদান এক প্ৰকাৰ অচল হৈ পৰিছে । বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত গৱেষণাসহ ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা উন্নতমানৰ গৱেষণাগাৰো বহু মহাবিদ্যালয়ত নাই । ডিগ্রী পাঠ্যক্ৰমত চতুৰ্থ বৰ্ষ এটা সংযোজন কৰি পাঠ্যসূচী একোখন প্ৰস্তুত কৰি দিয়া হ'ল যদিও ইয়াৰ ৰূপায়ণ কিদৰে সম্ভৱ হ'ব সেই সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা বা ৰূপৰেখা বিগত তিনি বছৰেই প্ৰস্তুত কৰা নহ'ল ।"

আছুৰ নেতাদ্বয়ে কয়, "শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে Degree (Honours with Research) প্ৰদানৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰচলনৰ ক্ষেত্ৰত যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে, বেছিভাগ মহাবিদ্যালয়ৰ বেছিসংখ্যক বিভাগতে তেনে উপযুক্ত শিক্ষক নথকাত এই পাঠ্যক্ৰম ৰূপায়ণত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । চাৰিবছৰীয়া ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তত এবছৰীয়া স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম ক'ত পঢ়িব তাৰবাবেও অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্ৰস্তুত হৈ উঠিছেনে নাই সেয়াও বিচার্যৰ বিষয় । এনে পৰিৱেশত অসমৰ বহুতো মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ তিনিটা বৰ্ষ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত চতুৰ্থ বৰ্ষৰ বাবে পঢ়াবলৈ অপাৰগতা প্রকাশ কৰিছে ।"

তেওঁলোকে লগতে কয়, "Degree (Honours) বা Degree (Honours with Research) লাভ কৰাৰ মানসেৰে চাৰি বছৰৰ বাবে নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তিনিবছৰতে কেৱল স্নাতক ডিগ্ৰীটো লৈ পঢ়া সামৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী শৈক্ষিক জীৱনলৈ অন্ধকাৰ নামি আহিব । বিষয়টো সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে । ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট মত যে চাৰিবছৰীয়া ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰা প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্পূৰ্ণ চাৰিটা বছৰ পঢ়াবই লাগিব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ইচ্ছাৰ বিপৰীতে তিনি বছৰতে পাঠ্যক্ৰম সামৰিবলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰিব । এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি যোগান আৰু শিক্ষক নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰক । লগতে এইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক এতিয়াৰs পৰাই সাজু কৰি তুলিবলৈ ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান জনাইছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :ডিমৰীয়াত নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সন্ধানহীন
লগতে পঢ়ক :আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ শিক্ষা : বজাৰত বিক্ৰেতাৰ ৰূপত শিক্ষাৰ্থী

TAGGED:

আছু
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা
আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকন
AASU LETTER TO CM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.