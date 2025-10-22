ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ পত্ৰ বিৰোধী দলপতিৰ

জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ বিশেষ পত্ৰ প্ৰেৰণ বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াৰ । কি আছে এই পত্ৰত ?

ZUBEEN GARG death case
বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়া (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2025 at 11:07 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী: অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ বিশেষ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াই ।

পত্ৰখনত বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে শিল্পীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় । তেওঁ কয়, ‘‘২০২৫ চনৰ ৩ অক্টোবৰত জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশৰ জৰিয়তে গঠন কৰা এজনীয়া তদন্ত কমিটী আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে গঠন কৰা বিশেষ অনুসন্ধান গোট চমুকৈ এছ আই টিৰ কামৰ মাজত খেলিমেলিৰ উদ্ভৱ হৈছে । একে ঘটনাৰ তদন্ত দুটা পৃথক সংস্থাই কৰিলে তথ্যৰ পুনৰাবৃত্তি, বিভ্ৰান্তি আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বিলম্ব হ’ব পাৰে ।’’ সেই শংকা ব্যক্ত কৰি তেওঁ সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ।

ZUBEEN GARG death case
বিৰোধী দলপতিৰ পত্ৰৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে ন্যায়াধীশৰ পৰিচালনাত হোৱা তদন্তৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, ‘‘২৪ ছেপ্টেম্বৰত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুলৈ এখন পত্ৰ লিখি এই ঘটনাৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ তত্বাৱধানত চি আই ডিয়ে চলোৱা তদন্তত চি বি আইয়ে সহযোগ কৰিব লাগে বুলি আহ্বান জনাইছিলো । আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ তত্বাৱধানত কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ দ্বাৰা এই তদন্ত হ'ব লাগে বুলি দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক অনুৰোধ জনাইছিলো ।’’

ZUBEEN GARG death case
বিৰোধী দলপতিৰ পত্ৰৰ দ্বিতীয় পৃষ্ঠা (ETV Bharat Assam)

লক্ষণীয় বিষয় যে বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াই ১৮ অক্টোবৰত ছিংগাপুৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লৰেন্স ৱঙক এখন পত্ৰ লিখি শিল্পী জুবিন গাৰ্গক তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত স্বচ্ছতা প্ৰদান কৰাত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান কৰা হৈছিল । উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ দিয়া বিশেষ পত্রযোগে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে বিভিন্ন দিশ উল্লেখ কৰি সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় ।

ZUBEEN GARG death case
বিৰোধী দলপতিৰ পত্ৰৰ তৃতীয় পৃষ্ঠা (ETV Bharat Assam)

ইফালে আজি নলবাৰীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবাজনো কেবিনেট মন্ত্ৰীক লগত লৈ শাসকীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই দলটোৰ কৰ্মীসকলক মিটিং বুলি কৈ মাতি আনি হাতে হাতে দলীয় পতাকা তুলি দি প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা বুলি অভিযোগ কৰি এই কাৰ্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে । এনে কাৰ্যৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক লৈ দেখ-দেখকৈ ৰাজনীতি কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ বেদব্ৰত বৰাই । উক্ত কাৰ্যক বহুৱালিৰ নামান্তৰ আখ্যা দিয়ে বেদব্ৰত বৰাই ।

ZUBEEN GARG death case
বিৰোধী দলপতিৰ পত্ৰৰ চতুৰ্থ পৃষ্ঠা (ETV Bharat Assam)

