অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধন বিচাৰি মুখ্য নির্বাচনী বিষয়ালৈ আছুৰ দাবী পত্ৰ

মঙলবাৰে আছুৱে অসমৰ মুখ্য নির্বাচনী বিষয়ালৈ এই দাবী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।

Assam voter lists
আছু (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 28, 2026 at 12:30 AM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী : অসমৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশীৰ নাম কৰ্তন কৰিবলৈ সকলো কঠোৰ আৰু আইনগত ব‍্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী জনাইছে সদৌ অসম ছাত্র সন্থা চমুকৈ আছুৱে । আছুৱে অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনী বিচাৰিছে । এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে আছুৱে অসমৰ মুখ্য নির্বাচনী বিষয়ালৈ এখন দাবী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।

পত্রৰ যোগেদি ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনীৰ পোষকতাৰে আছুৱে অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধন বিচাৰিছে । কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াত খিলঞ্জীয়া মুছলমান মানুহ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে বুলিও উল্লেখ কৰিছে আছুৱে ।

ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট মত যে অবৈধ বাংলাদেশীৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন হ'বই লাগিব । এই সন্দৰ্ভত আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে কয়, "অসম অবৈধ বাংলাদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত এখন ৰাজ্য । অবৈধ বাংলাদেশীয়ে অসমৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছে ।"

Assam voter lists
আছুৱে অসমৰ মুখ্য নির্বাচনী বিষয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখন (ETV Bharat Assam)

ছাত্ৰ সন্থাই কয়, "অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰাই অসমৰ ৰাইজ আৰু ছাত্ৰ সন্থাই এই বিষয়টো উত্থাপন কৰি আহিছে । বহুতো সমষ্টিত জন প্রতিনিধি কোন হ'ব, সেয়া সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশীৰ ভোটে নির্ধাৰণ কৰাৰ উপক্ৰম হৈছে । তেনে প্ৰেক্ষাপটত অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে ।"

তেওঁলোকে কয়, "ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্টভাৱে অসমত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনীৰ পোষকতা কৰে । অসমৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশীৰ নাম কৰ্তন কৰিবলৈ সকলো কঠোৰ, আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । কিন্তু শেহতীয়াকৈ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনৰ সময়ত বিভিন্ন স্থানত খিলঞ্জীয়া লোকে জাননী লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।"

Assam voter lists
আছু (ETV Bharat)

তেওঁলোকে কয়, "বহুকেইখন জিলাত যথেষ্ট সংখ্যক খিলঞ্জীয়া মুছলমান পৰিয়াললৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে । এনে ঘটনাই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাজত অসন্তুষ্টি সৃষ্টি কৰাৰ লগতে ভোটাধিকাৰ হেৰুৱাব পাৰে বুলি সংশয়ৰ জন্ম দিছে ।"

নির্বাচন আয়োগলৈ ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট দাবী, "বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়াটো আগবঢ়াই নিওঁতে নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু অধিক সংবেদনশীল, দায়িত্বশীল হ'ব লাগে । যিসকল খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকলৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে, তেওঁলোক কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ অগ্ৰাধিকাৰৰ ভিত্তিত বিষয়টোৰ স্থায়ী সমাধান কৰিব লাগে ।"

