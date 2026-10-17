ঐতিহাসিক পীঠস্থান লখিমপুৰৰ পঞ্চানন দেৱালয়
লখিমপুৰৰ ঐতিহাসিক পীঠ স্থানসমূহৰ অন্যতম পঞ্চানন দেৱালয় । মূলতঃ বলি বিধানেৰে দেৱী পূজা চলে এই দেৱালয়ত । ইতিহাসে কি কয় ? দেৱালয়খনৰ ইতিহাস কি ?
Published : October 17, 2026 at 6:43 AM IST
লখিমপুৰ: লখিমপুৰৰ ঐতিহাসিক পীঠস্থানসমূহৰ অন্যতম নগৰৰ এনটি ৰোডৰ ৯ নং ৱাৰ্ডত থকা শ্রী শ্রী পঞ্চানন দেৱালয় । পঞ্চানন দেৱাদিদেৱ শিৱৰ অন্য এটা নাম আৰু সেই নামেৰে নামাংকিত এইখন দেৱালয় । নামটো যদিও পঞ্চানন দেৱালয় তথাপি কিন্তু এই দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজা চলে । কেৱল দুৰ্গা পূজাতে নহয় । বছৰটোৰ ১২ মাহেই পূজা অৰ্চনা চলে দেৱালয়খনত ।
সু প্ৰাচীন দেৱালয়খনৰ ইতিহাস
লখিমপুৰ জিলাত থকা প্ৰাচীন দৌল, দেৱালয় আদিৰ বিষয়ে বুৰঞ্জীয়ে বহু কথাই কয় । জিলাখনৰ মাঘনোৱা দৌল, বৈঠাৱতী দেৱালয় আদি যেনেদৰে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰ সিংহ, শিৱ সিংহ আদিৰ পৃষ্ঠপোষকতাত স্থাপন হোৱা বুলি বুৰঞ্জীয়ে কয় তেনেদৰে কিন্তু পঞ্চানন দেৱালয়ৰ বিষয়ে বুৰঞ্জীত স্পষ্ট তথ্য নাই ।
নগৰৰ সমীপৰ কৰ্চন গাঁৱত আছিল এই সু-প্ৰাচীন দেৱালয়খন । কোন ৰজাৰ দিনত বা কাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত দেৱালয়খন স্থাপন হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত ঐতিহাসিক তথ্য পোৱা নাযায় । কৰ্চনৰ পৰা লখিমপুৰ নগৰলৈ কেনেকৈ আহিল দেৱালয়খন ।
কৰ্চন গাঁৱত থকা এই সু-প্ৰাচীন দেৱালয়খন এসময়ত শোচনীয় অৱস্থাত আছিল । তাৰ পৰা কেইজনমান বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উদ্যোগত দেৱালয়খন নগৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমানৰ দেৱালয়খনৰ ন্যাস সমিতিৰ সভাপতি নিৰেন গোস্বামীয়ে কয়,"কৰ্চন গাঁৱত শোচনীয় অৱস্থাত আছিল দেৱালয়খন ।"
তেওঁ কয়,"পিছে দুজনমান লোকে সপোনত দেখি দেৱালয়খন স্থানান্তৰ কৰাৰ উদ্যোগ লয় । তেওঁলোক আছিল প্ৰয়াত সৰ্বেশ্বৰ বৰুৱা, পঞ্চানন দত্ত, হৰি প্ৰসাদ দাস, লক্ষ্মী নাথ শৰ্মা, অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ আদি । তেওঁলোকে কৰ্চন গাঁৱৰ পৰা দেৱালয়খন আনি নগৰৰ মাজত পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰা দেৱালয়খনে পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠে । বছৰটোৰ ১২ মাহেই পূজা-অৰ্চনা চলি আহিছে দেৱালয়খনত । দুৰ্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা আদি নিৰ্দিষ্ট দিনত হ'লেও প্ৰতিদিনে নৈমিত্তিক ৰূপত দেৱালয়খনত পূজা-অৰ্চনা চলি আহিছে ।"
কেনেধৰণৰ পূজা পদ্ধতি দেৱালয়খনৰ
বলি বিধানৰ পৰম্পৰা আছে পঞ্চানন দেৱালয়ৰ । মা দুৰ্গাৰ পৌৰাণিক স্থায়ী বিগ্ৰহ থকা দেৱালয়খনত হাঁহ, পাৰ, ছাগলী আদি বলি দিয়া হয় । ভক্তসকলে মাৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰি দেৱালয়খনত বলি আগবঢ়ায় । দেৱালয়খনলৈ যে কেৱল জিলাখনৰ ভক্তসকলৰেই যে আগমন ঘটে তেনে নহয় ।
সভাপতি নিৰেন গোস্বামীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়,"পঞ্চানন দেৱালয়ত সেৱা ল'বলৈ বা পূজা-অৰ্চনা কৰিবলৈ জিলা খনৰ বা ৰাজ্যখনৰ ভিতৰৰ ভক্তসকলৰ উপৰি চুবুৰীয়া নেপাল, বিহাৰ, বংগৰ আদিৰ পৰাও ভক্তসকল আহে । তেওঁলোকে মাৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰি দেৱালয় খনত পূজা-অৰ্চনা কৰে । বিশেষকৈ দুৰ্গা পূজাত লোকাৰণ্য পৰিবেশ সৃষ্টি হয় । বিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা হয় । ভিৰ নিয়ন্ত্রণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিবলগীয়া হয় ।"
উন্নয়নৰ কাম চলি আছে দেৱালয়খনৰ
দেৱালয়খনৰ উন্নয়ন দিশতো উল্লেখ কৰি নিৰেন গোস্বামীয়ে কয়, "দেৱালয়খনৰ বিভিন্ন স্থায়ী উন্নয়নৰ কাম কৰি থকা হৈছে । সম্পাদক জিতেন ভৰালীৰ তত্বাবধানত উন্নয়নী কাম-কাজসমূহ কৰি থকা হৈছে । ইতিমধ্যে আনটাইড ফাণ্ডৰ দহ লাখ টকা, অসম দৰ্শন আঁচনি আদিৰ পৰা দেৱালয়খনে সাহায্য লাভ কৰিছে । ভক্ত সকলে আগবঢ়োৱা অৰিহণাসহ উন্নয়ন কৰি থকা হৈছে ।"
এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু স্থানীয় বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ ভূমিকাৰ শলাগ লয় । লখিমপুৰৰ ঐতিহাসিক আধ্যাত্মিকথলীসমূহৰ অন্যতম নগৰ এলেকাৰ পঞ্চানন দেৱালয়ত এতিয়া পূৰ্বৰ দৰেই পূজাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূর্ণ কৰা হৈছে । বলি বিধানেৰ চলিব পূজা ।
পূজাৰ কেইদিন উবুৰি খাই পৰিব হেজাৰ হেজাৰ ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজ । তেওঁলোকে বিচাৰিব মা দুৰ্গাৰ আশিস । পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচাৰণত মুখৰিত হ'ব দেৱালয়ৰ চৌপাশ ।