ৰঙা ফিটা বান্ধিলে মনোকামনা পূৰ্ণ হোৱা দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰৰ বিষয়ে জানেনে ?

ৰঙা ফিটা বান্ধিলে মনোকামনা পূৰ্ণ হোৱা দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰৰ বিষয়ে জানেনে ?
ৰঙা ফিটা বান্ধিলেই মনোকামনা পূৰণ হয় । ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ দেওপানীৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ কাহিনীৰে এই প্ৰতিবেদন ।
Published : October 16, 2026 at 5:49 PM IST
সৰুপথাৰ: দেৱী বন্দনাৰে মুখৰতি সমগ্ৰ ৰাজ্য । জাক-জমকতাৰে আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে । কিন্তু কোনোধৰণৰ চমক, আধুনিকতাৰ পৰশ নোহোৱাকৈয়ো বিভিন্ন প্ৰান্তত দেৱীৰ আৰধনা কৰা হয় ।
কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজান সমজিলাৰ অন্তৰ্গত দেওপানী । এই দেওপানীতে অৱস্থিত শ্ৰীশ্ৰী দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰ । প্ৰতিদিনে অসংখ্য ভক্তৰ সমাগম ঘটা এই মন্দিৰত দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ আগমন ঘটে ।
মন্দিৰৰ সন্মুখত থকা প্ৰকাণ্ড বৰগছজোপা এই থানৰ এক বিশেষ আকৰ্ষণ । মনোকামনা পূৰণৰ আশাৰে ভক্তসকলে গছজোপাত ৰঙা ফিটা বান্ধে । কামনা পূৰণ হোৱাৰ পাছত নৈবেদ্য আগবঢ়াই ফিটা খুলি দিয়াৰ পৰম্পৰাও চলি আহিছে । দেৱীৰ ওচৰত ভক্তসকলে শৰাই, সেন্দুৰ, ৰঙা ফিটা আৰু ৰঙা উৰ্ণা আগবঢ়ায় ।
- কেৱল ধৰ্মীয় বিশ্বাসেই নহয়, দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰৰ সৈতে প্ৰাচীন ইতিহাসো জড়িত হৈ আছে :
গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ড৹ ববিতা দত্তৰ 'জাগ্ৰত দেৱীথান দেওপানী: ইতিহাসৰ পৰা বৰ্তমানলৈ' শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ অনুসৰি, ঊনবিংশ শতিকাৰ আশীৰ দশকত নতুন মাটিৰ সন্ধানত অহা সাতজন ব্যক্তিয়ে অৰণ্যৰ মাজত প্ৰাচীন দেৱী মূৰ্তি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ।
প্ৰবন্ধটোত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, মূৰ্তি আৱিষ্কাৰৰ পাছত তেওঁলোকৰ মাজৰ চাৰিজনে সপোনত দেৱীৰ নিৰ্দেশ লাভ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত পৰম্পৰা অনুসৰি পূজা-অৰ্চনা আৰম্ভ কৰা হয় । প্ৰবন্ধটোত আনুমানিক ১৮৯৬–৯৭ চনৰ পৰাই দেওপানী থানত পূজা অনুষ্ঠিত হৈ অহাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ।
সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে মন্দিৰৰ আন্তঃগাঁথনিৰো উন্নয়ন ঘটিছে । ভক্তৰ সুবিধাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা-অৰ্চনাৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থা । মূল মন্দিৰৰ উপৰি আছে গণেশ মন্দিৰ আৰু শিৱ মূৰ্তি । মন্দিৰত বিবাহ সম্পন্ন কৰাৰো সুবিধা আছে ।
সম্প্ৰতি দুৰ্গোৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি মন্দিৰত ভক্তিৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । কোনোৱে দেৱীৰ ওচৰত শৰাই আগবঢ়াইছে, কোনোৱে মনোকামনা পূৰণৰ আশাৰে ৰঙা ফিটা বান্ধিছে । আনহাতে, পৰম্পৰা অনুসৰি বলি আগবঢ়োৱাৰ লগতে মন্দিৰৰ চৌহদত সম্পন্ন হৈছে বিবাহৰ দৰে মাংগলিক অনুষ্ঠান ।
ইতিহাসৰ সৈতে জড়িত এক প্ৰাচীন দেৱীথান, বিশ্বাসৰ সৈতে সংপৃক্ত ৰঙা ফিটাৰ পৰম্পৰা আৰু বছৰজুৰি ভক্তৰ সমাগম - এই সকলোবোৰেই দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰক প্ৰদান কৰিছে এক সুকীয়া পৰিচয় । প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি অহা ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰাৰ সাক্ষী হৈ কাৰ্বি আংলঙৰ এই ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ দেৱীথান আজিও ভক্তৰ আস্থাৰ কেন্দ্ৰ হৈ আছে ।