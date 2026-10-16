ETV Bharat / state

ৰঙা ফিটা বান্ধিলে মনোকামনা পূৰ্ণ হোৱা দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰৰ বিষয়ে জানেনে ?

ৰঙা ফিটা বান্ধিলেই মনোকামনা পূৰণ হয় । ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ দেওপানীৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ কাহিনীৰে এই প্ৰতিবেদন ।

Let's learn about the Deuapani Durga Temple where tying a red thread is believed to fulfill wishes
ৰঙা ফিটা বান্ধিলে মনোকামনা পূৰ্ণ হোৱা দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰৰ বিষয়ে জানেনে ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 16, 2026 at 5:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: দেৱী বন্দনাৰে মুখৰতি সমগ্ৰ ৰাজ্য । জাক-জমকতাৰে আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে । কিন্তু কোনোধৰণৰ চমক, আধুনিকতাৰ পৰশ নোহোৱাকৈয়ো বিভিন্ন প্ৰান্তত দেৱীৰ আৰধনা কৰা হয় ।

কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজান সমজিলাৰ অন্তৰ্গত দেওপানী । এই দেওপানীতে অৱস্থিত শ্ৰীশ্ৰী দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰ । প্ৰতিদিনে অসংখ্য ভক্তৰ সমাগম ঘটা এই মন্দিৰত দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ আগমন ঘটে ।

ৰঙা ফিটা বান্ধিলে মনোকামনা পূৰ্ণ হোৱা দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰৰ বিষয়ে জানেনে ? (ETV Bharat Assam)

মন্দিৰৰ সন্মুখত থকা প্ৰকাণ্ড বৰগছজোপা এই থানৰ এক বিশেষ আকৰ্ষণ । মনোকামনা পূৰণৰ আশাৰে ভক্তসকলে গছজোপাত ৰঙা ফিটা বান্ধে । কামনা পূৰণ হোৱাৰ পাছত নৈবেদ্য আগবঢ়াই ফিটা খুলি দিয়াৰ পৰম্পৰাও চলি আহিছে । দেৱীৰ ওচৰত ভক্তসকলে শৰাই, সেন্দুৰ, ৰঙা ফিটা আৰু ৰঙা উৰ্ণা আগবঢ়ায় ।

Let's learn about the Deuapani Durga Temple where tying a red thread is believed to fulfill wishes
ৰঙা ফিটা বান্ধিলেই মনোকামনা পূৰণ হয় (ETV Bharat Assam)
  • কেৱল ধৰ্মীয় বিশ্বাসেই নহয়, দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰৰ সৈতে প্ৰাচীন ইতিহাসো জড়িত হৈ আছে :

গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ড৹ ববিতা দত্তৰ 'জাগ্ৰত দেৱীথান দেওপানী: ইতিহাসৰ পৰা বৰ্তমানলৈ' শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ অনুসৰি, ঊনবিংশ শতিকাৰ আশীৰ দশকত নতুন মাটিৰ সন্ধানত অহা সাতজন ব্যক্তিয়ে অৰণ্যৰ মাজত প্ৰাচীন দেৱী মূৰ্তি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ।

Let's learn about the Deuapani Durga Temple where tying a red thread is believed to fulfill wishes
দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰৰ প্ৰসাদ গৃহ (ETV Bharat Assam)

প্ৰবন্ধটোত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, মূৰ্তি আৱিষ্কাৰৰ পাছত তেওঁলোকৰ মাজৰ চাৰিজনে সপোনত দেৱীৰ নিৰ্দেশ লাভ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত পৰম্পৰা অনুসৰি পূজা-অৰ্চনা আৰম্ভ কৰা হয় । প্ৰবন্ধটোত আনুমানিক ১৮৯৬–৯৭ চনৰ পৰাই দেওপানী থানত পূজা অনুষ্ঠিত হৈ অহাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ।

Let's learn about the Deuapani Durga Temple where tying a red thread is believed to fulfill wishes
ভক্তই ফিটা বন্ধাৰ লগতে জ্বলাই বন্তি (ETV Bharat Assam)

সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে মন্দিৰৰ আন্তঃগাঁথনিৰো উন্নয়ন ঘটিছে । ভক্তৰ সুবিধাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা-অৰ্চনাৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থা । মূল মন্দিৰৰ উপৰি আছে গণেশ মন্দিৰ আৰু শিৱ মূৰ্তি । মন্দিৰত বিবাহ সম্পন্ন কৰাৰো সুবিধা আছে ।

Let's learn about the Deuapani Durga Temple where tying a red thread is believed to fulfill wishes
দুৰ্গোৎসৱ বুলিলেই ভিৰ হয় মন্দিৰভাগত (ETV Bharat Assam)

সম্প্ৰতি দুৰ্গোৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি মন্দিৰত ভক্তিৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । কোনোৱে দেৱীৰ ওচৰত শৰাই আগবঢ়াইছে, কোনোৱে মনোকামনা পূৰণৰ আশাৰে ৰঙা ফিটা বান্ধিছে । আনহাতে, পৰম্পৰা অনুসৰি বলি আগবঢ়োৱাৰ লগতে মন্দিৰৰ চৌহদত সম্পন্ন হৈছে বিবাহৰ দৰে মাংগলিক অনুষ্ঠান ।

Let's learn about the Deuapani Durga Temple where tying a red thread is believed to fulfill wishes
ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ দেওপানীৰ দুৰ্গা মন্দিৰ (ETV Bharat Assam)

ইতিহাসৰ সৈতে জড়িত এক প্ৰাচীন দেৱীথান, বিশ্বাসৰ সৈতে সংপৃক্ত ৰঙা ফিটাৰ পৰম্পৰা আৰু বছৰজুৰি ভক্তৰ সমাগম - এই সকলোবোৰেই দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰক প্ৰদান কৰিছে এক সুকীয়া পৰিচয় । প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি অহা ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰাৰ সাক্ষী হৈ কাৰ্বি আংলঙৰ এই ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ দেৱীথান আজিও ভক্তৰ আস্থাৰ কেন্দ্ৰ হৈ আছে ।

Let's learn about the Deuapani Durga Temple where tying a red thread is believed to fulfill wishes
দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰৰ সৈতে প্ৰাচীন ইতিহাসো জড়িত হৈ আছে (ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত গুৱাহাটীত কোন পথেৰে অহা-যোৱা কৰিব ? ক'ত ক'ত পথ বন্ধ থাকিব জানি লওক

অসমীয়াৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আৰু জীৱন কথা

TAGGED:

দুৰ্গা পূজা ২০২৬
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ
দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
DEUAPANI DURGA TEMPLE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.