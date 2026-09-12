ETV Bharat / state

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথিত শিষ্য সতানন্দদেৱৰ বিষয়ে ইটিভি ভাৰতৰ বিশেষ...

গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে মুখৰিত ৰাজ্যৰ চৌদিশ । চৰ্চাত গুৰুজনাৰ এজন বিশেষ শিষ্যৰ নাম । কলিয়াবৰৰ পৰা ৰূপজ্য়োতি গোস্বামীৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

Let's learn about Srimanta Sankardev's disciple, Satananda Dev
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শিষ্য সতানন্দদেৱৰ বিষয়ে জানো আহক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 12, 2026 at 11:10 AM IST

|

Updated : September 12, 2026 at 11:18 AM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ: আজি অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণপ্ৰতিষ্ঠাতা, জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৪৫৮ সংখ্যক পৱিত্ৰ তিৰোভাৱ তিথি । ১৫-১৬ শতিকাৰ এই মহান যুগপুৰুষজনাৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণৰ দিনটোত সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে তেওঁৰ চৰণত গভীৰ ভক্তিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছে ।

ধূপ-ধূনা, ডবা-শংখ আৰু হৰিনামৰ অমিয়া ধ্বনিৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহ মুখৰিত হৈ পৰিছে । গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজীৰে তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ প্ৰয়াস কৰিছে । 'কীৰ্তন ঘোষা'ৰ দৰে কালজয়ী পুথি, বাৰকুৰি বৰগীত আৰু অংকীয়া নাট-ভাওনাৰে অসমীয়া সাহিত্যক চহকী কৰে।

তেৰাৰ সৃষ্টি 'সত্ৰীয়া নৃত্য'ই আজি ভাৰতৰ অন্যতম শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছে। ধূপ-ধূনা, ডবা-শংখ আৰু হৰিনামৰ অমিয়া ধ্বনিৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহ মুখৰিত হৈ পৰিছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱে ভাগৱত পুৰাণৰ প্ৰথম স্কন্ধত নৈমিষাৰণ্যত ঋষিসকলে কৰা ভাগৱত চৰ্চাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি ‘সত্ৰ’ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল।

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শিষ্য সতানন্দদেৱৰ বিষয়ে জানো আহক (ETV Bharat Assam)

"সহস্ৰ ঋষি বেদতপ্ৰধান
বিষ্ণুৰ নৈমিষ ক্ষেত্ৰ মহাপুণ্য স্থান।
মান্য কৰি সূতক পাতিলা সত্ৰ তথা
শৌনক প্ৰমুখে শুনন্ত হৰি কথা।।"

অৰ্থাৎ – বেদ-বেদান্তত পাৰ্গত হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰেষ্ঠ ঋষিমুনিসকলে ভগৱান বিষ্ণুৰ অত্যন্ত পবিত্ৰ স্থান নৈমিষাৰণ্য ক্ষেত্ৰত একত্ৰিত হৈছিল। তাত শৌনক প্ৰমুখ্যে ঋষিসকলে ব্যাসদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য সূত মুনিক যথোচিত সন্মান জনাই আসনত বহুৱাই হৰি-কথা শ্ৰৱণ-কীৰ্তনৰ বাবে এক আধ্যাত্মিক আলোচনা চক্ৰ বা ‘সত্ৰ’ পাতিছিল। নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ প্ৰাৰম্ভিক কালছোৱাত ‘সত্ৰ’ বুলিলে কোনো স্থায়ী আৱাসিক অনুষ্ঠানক বুজোৱা নাছিল, বৰং ই আছিল কেৱল পবিত্ৰ হৰি কথা আলোচনা কৰা এক আধ্যাত্মিক সন্মিলন বা ভাগৱত চক্ৰ।

গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথিৰ দিনাই চৰ্চালৈ আহে গুৰুজনাৰ আন এজন একান্ত ভক্তৰ নাম ।

মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অসমত ধৰ্ম, সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ অভূতপূৰ্ব জাগৰণ আনিবলৈ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম (একশৰণ নামধৰ্ম) প্ৰচাৰ কৰিছিল । এই ধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু সামাজিক সংহতিৰ মূল কেন্দ্ৰ হিচাপে তেওঁ সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন কৰিছিল । পৰৱৰ্তী কালত পুৰুষ, নিকা, কাল আৰু ব্ৰহ্ম নামেৰে চাৰি সংহতিৰ সৃষ্টি হ'ল । এই চাৰি সংহতিৰ পুৰুষ সংহতিৰ সত্ৰসমূহৰ প্ৰসাৰত যিসকল আতাপুৰুষে গুৰি ধৰিছিল তাৰ ভিতৰত সতানন্দ দেৱো অন্যতম আছিল ।

মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ আজ্ঞাপৰ ধৰ্মাধিকাৰ কাশ্যপ গোত্ৰীয় কায়স্থকুলোদ্ভৱ শ্ৰীশ্ৰীসতানন্দদেৱৰ চাৰি পুত্ৰ জয়কৃষ্ণ, মহাকৃষ্ণ, ত্ৰাহিকৃষ্ণ, বাপুকৃষ্ণ বা শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই স্থানতেই জন্ম হৈছিল বাবে থানভাগৰ নাম পৰবৰ্তীকালত চাৰিকৃষ্ণ থান নামেৰে অভিহিত হয় । কনৌজপুৰীয়া চণ্ডীবৰগিৰিৰ সংগী সদানন্দগিৰি, তেওঁৰ পুত্ৰ ভৱানন্দগিৰি, তেওঁৰ পুত্ৰ সৰ্বানন্দগিৰি । এই সৰ্বানন্দগিৰিদেৱ প্ৰতাপপুৰীয়া ৰজাৰ কাকতি আছিল ।

ৰজাই তেওঁক পতিগণ্ড গ্ৰামত মাটি-বৃত্তি দি প্ৰতিষ্ঠা কৰে । সেই সময়ত দৰঙৰ অন্তৰ্গত ভৈৰৱীপীঠত প্ৰতাপুৰ নামে এখন নগৰ আছিল । এইজনা সৰ্বানন্দগিৰিৰে পুত্ৰ জগতানন্দগিৰি আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ ধৰ্মাধিকাৰ সতানন্দদেৱ । দেৱীদাস নামে খ্যাত ঘোৰ শাক্ত সতানন্দদেৱ দেৱীৰ দ্বাৰা স্বপ্নাদৃষ্ট হৈ দেৱীৰ পৰামৰ্শমৰ্মে সেই সময়ত গাংমৌ থানত থকা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ ওচৰ পালেগৈ ।

Let's learn about Srimanta Sankardev's disciple, Satananda Dev
সত্ৰত অংকিত এক চিত্ৰ (ETV Bharat Assam)

দেৱীৰ বাক্য –
"আমাক পূজিলে মিলয় ঐশ্বৰ্য সমৃদ্ধি।
বিষ্ণু ব্যতিৰেকে মুক্তি ফল নোহে সিদ্ধি।।"

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই সতানন্দদেৱক শৰণ ভজন মালা মন্ত্ৰ প্ৰদান কৰি ধৰ্মাধিকাৰ পাতি সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ আজ্ঞা দিয়ে । সতানন্দদেৱৰ মুখত তেৰাৰ চাৰি পুত্ৰ অৰ্থাৎ জয়কৃষ্ণ, মহাকৃষ্ণ, ত্ৰাহিকৃষ্ণ, বাপুকৃষ্ণ বা শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাম শুনি অভিভূত হৈ গুৰুজনাই সতানন্দদেৱক 'বৰভক্ত' সন্মানেৰে বিভূষিত কৰে ।

গুৰুজনাই কৈছিল – "বসুদেৱৰ গৃহত এক কৃষ্ণ, তোমাৰ গৃহত চাৰিকৃষ্ণ ।'' পাছলৈ বৰভক্ত সন্মানৰ পৰাই তেখেতক 'বৰভকত আতা' বুলি কোৱা হ'ল । পূৰ্বৰ পন্থ এৰি নামধৰ্মৰ বীজ লৈ পতিগণ্ড গ্ৰামলৈ আহি সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু নাম হয় পতিগণ্ড সত্ৰ ।

চাৰি পুত্ৰৰ সৈতে ভাৰ্যা ভক্তপ্ৰিয়াদেৱী কুশলে পতিগণ্ড গ্ৰামতে আছিল । গুৰুজনাৰ আজ্ঞানুসৰি অনেক লোকক শৰণ ভজন দি গুৰুধৰ্মত দীক্ষিত কৰিলে । পতিগণ্ড গ্ৰাম সাকোমোথাৰ বুঢ়ীগংগাৰ ওচৰত বুলি বুৰঞ্জীয়ে কয় । বৰ্তমান দগাঁৱৰ চাৰিকৃষ্ণ থানস্থিত সেই গ্ৰামতে সতানন্দদেৱৰ মহাধৰ্মধৰ চাৰি পুত্ৰ অৰ্থাৎ চাৰিকৃষ্ণৰ জন্ম হৈছিল ।

সেয়ে এই সত্ৰৰ কীৰ্তনঘৰ চাৰিকৃষ্ণ থান নামেৰে জনাজাত হয় । ইয়াৰ পূৱে বুঢ়ীগাং বা বুঢ়ীগংগা, উত্তৰে গলয়া নদী, পশ্চিমে সাধাৰুজান আৰু দক্ষিণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ । সতানন্দদেৱৰ জীৱনকালত আনুমানিক ১৪৩৮ শক অৰ্থাৎ ১৫১৬ চনত এইভাগ থান প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল বুলি তথ্য পোৱা যায় ।

সতানন্দদেৱৰ জন্ম চৰিত পুথিমতে ১৩৬১ শকৰ মাঘ মাহৰ শুক্লাপঞ্চমী তিথি শুকুৰবাৰ । এই পতিগণ্ড সত্ৰ তথা চাৰিকৃষ্ণ থানতেই চাৰি পুত্ৰ, ভাৰ্যাসমে সতানন্দদেৱ আতা ঈশ্বৰ সুখেৰে আছিল । প্ৰতাপপুৰীয়া ৰজাই সতানন্দদেৱক দহপুৰা মাটি আৰু কেইঘৰমান পাইক দিছিল । সতানন্দদেৱৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণৰ সন্দৰ্ভত ১৫৫৪ চন বুলি তথ্য পোৱা যায় । মতান্তৰে ১৫২৩ চন ।

Let's learn about Srimanta Sankardev's disciple, Satananda Dev
সত্ৰত অংকিত এক চিত্ৰ (ETV Bharat Assam)

ভাদ মাহৰ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি শুকুৰবাৰে সতানন্দদেৱ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ হৈছিল । এই তিথি অদ্যপিও সতানন্দী সত্ৰসমূহত পালন কৰে । যি কি নহওক তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত চাৰিপুত্ৰই সত্ৰসভা পালন কৰাত নিয়োজিত হয় । পিতৃয়ে জ্যেষ্ঠ তিনিওজনক শৰণ-ভজন, মালা-মন্ত্ৰ দি আজ্ঞা প্ৰদান কৰি গৈছিল । সৰুজনা বাপুকৃষ্ণদেউ নাবালক হৈ আছিল বাবে পিতৃয়ে দিয়া নাছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত গুৰু নাতি শ্ৰীশ্ৰীপুৰুষোত্তম ঠাকুৰদেৱৰ ওচৰত দীক্ষিত হৈ আজ্ঞাপৰ হয় ।

ৰামনাথ বিৰচিত সন্তমুক্তাৱলীত এনেধৰণে আছে –

"বহল কৰিয়া তাতে মেৰ কৰিলন্ত।
উত্তৰফালে আপোনাৰ ঘৰ কৰিলন্ত।।
পশ্চিমফালে ভেটিক বান্ধিলে।
তিনিভায়ে আসি তাত ঘৰক সাজিলে।।
দক্ষিণত বাৰমেধি ঘৰ সাজিলন্ত।
পূৱে বংশীগোপালেও ঘৰ কৰিলন্ত।।
উত্তৰফালে এক পুখুৰী খান্দিল।
প্ৰীতি অনুৰাগে সৱে আনন্দে আছিল।।"

ৰামনাথ বিৰচিত সন্তমুক্তাৱলীত উল্লেখ কৰা অনুসৰি 'তিনিভায়ে' বুলি জ্যেষ্ঠ তিনিজনৰ কথা কৈছে । কনিষ্ঠজন বয়সে সৰু কাৰণে লগতে আছিল । ৰজাৰ ৰোষত পৰি বংশীগোপালদেৱে কেইদিনমান চাৰিকৃষ্ণ থানত আশ্ৰয় লৈছিল বুলিও জনা যায় । চাৰিকৃষ্ণ থানৰ সন্মুখৰ পথাৰখনৰ নাম দেওকৰা আৰু কাষৰ এটুকুৰা ঠাইক ডফলাকটা বালিপোতা বুলি কয় ।

প্ৰবাদমতে ডফলাৰ আধিপত্য আৰু আক্ৰমণতেই চাৰিকৃষ্ণ উত্তৰপাৰ এৰি দক্ষিণলৈ আহিছিল । ডফলাকটা নামটোৰ পৰা ডফলাৰ আক্ৰমণৰ কথা উমান পোৱা যায় । আনুমানিক ১৬১০ চনৰ পৰা ১৬১৮ চনৰ মাজতে সতানন্দদেৱৰ চাৰিপুত্ৰ অৰ্থাৎ চাৰি কৃষ্ণই উত্তৰপাৰ এৰি কলিয়াবৰলৈ আহিছিল ।

মুঠতে ষষ্ঠদশ আৰু সপ্তদশ শতিকাৰ সন্ধিক্ষণতে চাৰিকৃষ্ণ কলিয়াবৰলৈ আহিছিল বুলি অনুমান কৰা হয়। এৰি থৈ অহা সত্ৰ-থান, সেৱাৰ বস্তু- বাসুদেৱ মূৰ্তি দুজনা, এতিয়াও সেই মূৰ্তি এই থানত বিদ্যমান বুলি ধাৰণা হয়। এই ঠাইখণ্ড পতিগণ্ড, পোতাগণ্ডকী আৰু বসুন্ধৰাগ্ৰাম নামেৰেও জনাজাত আছিল। পিতৃ পিতামহৰ সেই স্থানতে ধৰ্মৰ বীজ ৰোপণ কৰি সতানন্দদেৱ আতা পুৰুষে সত্ৰ পাতি গুৰু ধৰ্ম বিলালে। পিতৃ পিতামহৰ সেই স্থানতে ধৰ্মৰ বীজ ৰোপণ কৰি সতানন্দদেৱ আতা পুৰুষে সত্ৰ পাতি গুৰু ধৰ্ম বিলালে।

অনুমান হয় চাৰি কৃষ্ণই সেই ঠাই এৰি অহা প্ৰায় ৪১৫ ৰ পৰা ৪২০ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব। ভকত বৎসল, দেৱীদাস নামে খ্যাত সতানন্দদেৱক গুৰুজনাই দিয়া উপদেশঃ

"নকৰিবা তুমি একো দেৱতাত ৰতি।
কৃষ্ণৰ চৰণে মাত্ৰ কৰিও ভকতি।।
দৈৱকীনন্দন জানিবা নিজ দেৱ।
তান বিনা আন দেৱ নকৰিবা সেৱ।।"

এই তত্ত্বতে সতানন্দদেৱে বাসুদেৱ মূৰ্তি স্থাপন কৰি ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নামধৰ্ম বিলাইছিল। গুৰুজনাই আকৌ উপদেশ দিছিলঃ

"নাম মাত্ৰ জপিবাৰ হাতে মালা ধৰি।
লোকক শিখাইবা তুমি যত্ন কৰি।।
চাৰি তনয়ক তুমি শৰণ কৰাইবা।
গোপ্য কৰি নামধৰ্ম চাৰিতো কিবা।।"

গুৰুৰ উপদেশ মৰ্মেই সতানন্দদেৱে ধৰ্ম বিলালে। চাৰিকৃষ্ণই সেই বন্তি গছি প্ৰবৰ্তাই ৰাখিলে । গুৰুজনাই কৈছিল সতানন্দদেৱক যে তেৰাৰ বংশ হৰি পৰায়ণ হ'ব। সন্তমুক্তাৱলীত এনেধৰণে আছেঃ

"তোমাত কহিলো মই স্বৰূপ বচন।
হৈবেক তোমাৰ বংশ হৰি পৰায়ণ।।
বৰভক্ত সমান নুহিকে একোজন।
নিশ্চয় কৰিয়া কৈলো স্বৰূপ বচন।।"

পিতৃৰ পদাংক অনুকৰণ কৰি চাৰি কৃষ্ণই গুৰুধৰ্মৰ কাণ্ডাৰী স্বৰূপে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ কুল দক্ষিণ কুল সমস্ততে লোকৰ মধ্যত হৰি নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিলে।

Let's learn about Srimanta Sankardev's disciple, Satananda Dev
সত্ৰত অংকিত এক চিত্ৰ (ETV Bharat Assam)

প্ৰকৃতাৰ্থত ক'বলৈ গ'লে, এই ঐতিহাসিক চাৰিকৃষ্ণ থানতেই চাৰি কৃষ্ণৰ দ্বাৰা প্ৰৱৰ্তিত হৰি নাম ধৰ্মৰ বীজ অংকুৰিত হৈছিল। ঐতিহ্যমণ্ডিত কলিয়াবৰলৈও সতানন্দদেৱৰ চাৰি পুত্ৰ তথা চাৰি কৃষ্ণই শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ প্ৰবৰ্তিত নৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ তত্ত্ব লৈ আহি ভাগে ভাগে সত্ৰ স্থাপন কৰি সমাজত বিলাই দিলে।

অসমৰ বহু জিলাত অথবা বহু অঞ্চলত এই চাৰিকৃষ্ণ আতাসমস্তৰ বংশধৰসকলে সত্ৰ পাতি সত্ৰীয়া পৰম্পৰা নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে বৰ্তাই ৰাখিছে। কলিয়াবৰত চাৰি কৃষ্ণ আতাসমস্তৰ বংশৰ সত্ৰসমূহৰ নাম এনেধৰণৰ –

জ্যেষ্ঠজন জয়কৃষ্ণদেৱৰ বংশৰ সত্ৰসমূহঃ পুৰণিঘৰ বা পুৰণিগড়, বৰভকতি, খুন্দামৰা, মাধৱ আতা বা মাধতাৰী, ৰূপনাৰায়ণ, ৰূপনাৰায়ণ পোৰাভেটি, ৰূপনাৰায়ণ গোনামৰা, ৰূপনাৰায়ণ খামুচীয়া, তেতেলিগুৰি।

দ্বিতীয় পুত্ৰ মহাকৃষ্ণদেৱৰ বংশৰ সত্ৰসমূহঃ শ্যামকানু, বৰগাঁও, বালিপুখুৰী, জজিয়া, বেলগুৰি ( ধুৱাহাট বেলগুৰি নহয়)।

তৃতীয় পুত্ৰ ত্ৰাহিকৃষ্ণদেৱৰ বংশৰ সত্ৰসমূহঃ বৰালীমৰা, গটঙ্গা, টেঙাবৰীয়া, মাউৰা গোবিন্দ বা গোবিন্দ এলেঙী।

কনিষ্ঠ পুত্ৰ বাপুকৃষ্ণ বা শ্ৰীকৃষ্ণদেৱৰ বংশৰ সত্ৰসমূহঃ লেটুগ্ৰাম, নিকামূল, বালি সত্ৰ, আদি এলেঙী, পুখুৰীপাৰ, খাটপাৰ, বৰখাটপাৰ, নৰসিংহ এলেঙী, টকৌবাৰী এলেঙী, উলুতলি এলেঙী, কলীয়া গোসাঁই সত্ৰ, খেৰকটীয়া এলেঙী, ফুলবাৰী এলেঙী, মদাৰগুৰি এলেঙী, বাঁহজেঙনী এলেঙী, বৰএলেঙী, মলুৱাল বৰএলেঙী, বৰএলেঙী বালিচাপৰি, দিখৌমুখীয়া বৰএলেঙী, বালিভূই বৰএলেঙী, ৰান্ধনি বৰএলেঙী, বগীআই বৰএলেঙী, কাকৰিকটা বৰএলেঙী, ঘোগোৰামুখ বৰএলেঙী, ঘিলাধাৰী বৰএলেঙী, ভাগতীজনা বৰএলেঙী আদি। উক্ত সত্ৰসমূহৰ পৰাও বৰ্তমান একে নামৰ বহু সত্ৰই বিস্তৃতি লাভ কৰিলে।

কলিয়াবৰৰ শ্ৰীশ্ৰী বৰভকতি সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া শ্বাৱন কুমাৰ মহন্তই এই সন্দৰ্ভত কয়,"কলিয়াবৰলৈ সতানন্দদেৱৰ চাৰিপুত্ৰৰ জয়কৃষ্ণ, মহাকৃষ্ণ, ত্ৰাহিকৃষ্ণ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই পুত্ৰ আজ্ঞা লৈ কলিয়াবৰলৈ অহাৰ আগতে কলিয়াবৰত গুৰুজনা সত্ৰ সংস্কৃতিৰ বীজ হয়তো ৰোপিত হোৱা নাছিল । কলিয়াবৰ লৈ আহি জয়কৃষ্ণই জয়সাগৰ দলনিৰ পাৰত খুঁটা মাৰি তাতে সত্ৰ স্থাপন কৰিলে । জয়কৃষ্ণৰ পৰাই জয়সাগৰ হ'ল বুলি প্ৰবাদ আছে ।"

তেওঁ কয়,"চিলাবন্ধাৰ বিলৰ পাৰত দ্বিতীয়জন মহাকৃষ্ণই সত্ৰ পাতিলে । কনিষ্ঠজন কৃষ্ণ লেটুৰ ভূঞাৰ ভূমিত সত্ৰ পাতিলে আৰু তৃতীয়জন ত্ৰাহিকৃষ্ণই কনিষ্ঠ ভাতৃৰ কাষতে সত্ৰ পাতিলে । এই চাৰিকৃষ্ণই সত্ৰ স্থাপন কৰাৰ পিছতহে প্ৰকৃততে কলিয়াবৰত গুৰুজনাৰ ধৰ্ম, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হ'ল । সতানন্দ দেৱৰ পুত্ৰ-পৌত্ৰ, পপৌত্ৰৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমতে স্থাপিত সত্ৰই পুৰুষ সংহতিৰ পৰম্পৰা আৰু ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰি চলি আহিছে ।"

লগতে পঢ়ক: দিখৌৰ বানে সপোন উটুৱাই নিয়াৰ পাছত এতিয়া কৃষকৰ চকুত কেৱল অনিশ্চয়তা

অখিল গগৈলৈ এইবাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মুকলি চিঠি : আগন্তুক সময়ত আপোনালোক প্ৰধান বিৰোধী দল হ’ব নেকি ?

Last Updated : September 12, 2026 at 11:18 AM IST

TAGGED:

SATANANDA DEV
শংকৰদেৱৰ তিথি
সতানন্দ দেৱ
কলিয়াবৰ
SANKARDEV TITHI IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.