সুধাকণ্ঠক কোনে কিয় মদাৰৰে ৰিজাইছিল ? ভূপেনদাৰ জীৱনৰ কিছু আমোদজনক কথা

সুধাকণ্ঠক কোনে কিয় মদাৰৰে ৰিজাইছিল ? ভূপেনদাৰ জীৱনৰ কিছু আমোদজনক কথা
ভূপেন হাজৰিকাই কিয় ৰে’ল বগৰাব খুজিছিল ? মদাৰৰ ফুল বুলি কোনে কিয় কৈছিল ভূপেন হাজৰিকাক ? সুধাকণ্ঠৰ জীৱনৰ কিছু আমোদজনক ঘটনা-পৰিঘটনা ৷
Published : September 8, 2026 at 5:01 PM IST
গুৱাহাটী: সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা কেৱল মহান শিল্পী নাছিল, তেওঁ আছিল অসমীয়া মানুহৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্যৰ দৰে ৷ গুৱাহাটীৰ ভৰলু অঞ্চলৰ মানুহৰ বাবেও তেওঁ আছিল নিজৰ পৰিয়ালৰ এজন অতি আপোন মানুহ ।
ভৰলুমুখত মোমায়েকৰ ঘৰ থকাৰ উপৰিও শৈশৱৰ বহু সময় সুধাকণ্ঠই ভৰলুমুখতেই কটাইছিল । শৈশৱৰ দুষ্টালি, সংগীতৰ আখৰা, ৰসিকতা, খং, বন্ধুত্ব, আবেগ আৰু বিহুৰ মঞ্চত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন আদিকে ধৰি ভৰলুমুখ অঞ্চলৰ সৈতে ভূপেন হাজৰিকাৰ সম্পৰ্কৰ অসংখ্য স্মৃতি আজিও সজীৱ হৈ আছে সেই সময়ত তেওঁৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা বহুজনৰ মনত ।
ভৰলুমুখ অঞ্চলৰ বাসিন্দা তথা ভূপেন হাজৰিকাৰ সান্নিধ্য পোৱা হিৰম্বেশ্বৰ কটকীয়ে জন্ম শতবাৰ্ষিকীত সুধাকণ্ঠক সুঁৱৰি কয়, ‘‘মই মাত্ৰ তিনি-চাৰি বছৰীয়া হৈ থাকোঁতেই ভূপেনদাই কোলাত তুলি মোক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ লৈ গৈছিল । সেই সময়ত ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আমাৰ পৰিয়ালৰ এক নিবিড় সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল । ভূপেন হাজৰিকা আৰু তেওঁৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ জয়ন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে শৈশৱৰ বহু স্মৃতি জড়িত হৈ আছে । মই আৰু জয়ন্ত হাজৰিকা খুব ভাল বন্ধু আছিলোঁ । সৰুতে একেলগে খেলি-ফুৰিছিলোঁ । আমাৰ ঘৰৰ বাটচ’ৰাতেই সংগীতৰ আখৰা চলিছিল ।’’
‘‘সেই সময়ত ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আমাৰ ঘৰৰ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল । ঘৰৰ বাটচ’ৰাত হাৰমনিয়াম আৰু তবলা লৈ গীত-মাতৰ আখৰা চলিছিল । মোমায়েকৰ ঘৰ আৰু ভাৰাঘৰত থাকোঁতে ভূপেন হাজৰিকাৰ শৈশৱৰ বহু স্মৃতি ভৰলুমুখৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল । পিতৃৰ চাকৰিৰ সূত্ৰে কিছুদিন তেজপুৰলৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ পুনৰ গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিছিল আৰু সোণাৰাম হাইস্কুলৰ বিপৰীত ফালে ভাৰাঘৰত বাস কৰিছিল ।’’ কটকীয়ে কয় ৷
‘‘তেওঁ খঙাল আছিল যদিও অসাধাৰণ ৰসিকমনৰ মানুহ আছিল । ভূপেন হাজৰিকাৰ ব্যক্তিত্বৰ দুটা সম্পূৰ্ণ পৃথক দিশ আমি দেখিছিলো । ভূপেনদাৰ দুটা চৰিত্ৰ আছিল । খং উঠিলে তেওঁ বৰ বেছি খং কৰিছিল । আনহাতে তেওঁ আছিল অত্যন্ত ৰসিক । তেওঁৰ খুহুতীয়া কথা আৰু ৰসিকতাই আমাক আকৰ্ষণ কৰিছিল ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
কৈশোৰত ভৰলুমুখত ৰে'ল বগৰোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ভূপেন হাজৰিকাই
তেওঁ কয়, ‘‘ভূপেন হাজৰিকাই নিজেই কোৱা দুষ্টালিৰ কাহিনী আজিও মনত আছে । প্ৰায় ১৯-২০ বছৰ বয়সত এজন সম্পৰ্কীয় ভায়েকৰ সৈতে তেওঁ ৰে'ল বগৰোৱাৰ এক পৰিকল্পনা কৰিছিল বুলি নিজেই কৈছিল । তেওঁ আমাৰ আগত কৈছিল, ৰে’ল বগৰোৱাৰ বাবে ভৰলু ব্ৰীজৰ ওপৰৰ ৰে'ল লাইনত তেওঁলোকে শিল আৰু পাটি পইচা ৰাখিছিল । তাৰ পিছত ঘৰলৈ আহি ভূপেন হাজৰিকা খাটৰ তলত লুকাই আছিল । তেওঁৰ ধাৰণা হৈছিল- হয়তো ৰে'লখন বাগৰিছে । আনহাতে ঘৰৰ মানুহে বহু বিচাৰিও তেওঁক বিচাৰি নাপাই অৱশেষত সন্ধিয়া খাটৰ তলত উদ্ধাৰ কৰে । মোমায়েকে কিয় খাটৰ তলত সোমাই থকা বুলি সোধাত ভূপেন হাজৰিকাই উদ্বিগ্ন হৈ উভতি সুধিছিল- ৰে'লখন বাগৰিল নে ? যেতিয়া তেওঁক কোৱা হৈছিল যে কোনো ৰে'ল বাগৰা নাই, তেতিয়াহে তেওঁ খাটৰ তলৰ পৰা ওলাই আহিছিল ।’’
ৰে'ল অহাৰ সময়ত ভৰলু নদীত জাঁপ
তেতিয়াৰ ভৰলুখনৰ ৰূপ আজিৰ দৰে নাছিল ৷ শৈশৱৰ আৰু যৌৱনৰ সেই দুঃসাহসিক স্বভাৱৰ আন এক স্মৃতি সুঁৱৰি হিৰম্বেশ্বৰ কটকীয়ে কয়, ‘‘ৰে'ল অহাৰ সময়ত ৰে'ল লাইনৰ ওপৰৰ পৰা ভৰলু নদীত জাঁপ দিছিল ভূপেন হাজৰিকাই । সেই দৃশ্য দেখি ৰে'লৰ চালকে গালি পাৰি যোৱাত তেওঁ আনন্দ লাভ কৰিছিল । ভূপেন হাজৰিকাক সাঁতুৰিবলৈ শিকাইছিল মোৰ দাদা মৃণাল কটকীয়ে ।’’
পশ্চিম গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ সৈতে ভূপেন হাজৰিকাৰ সম্পৰ্ক
কটকীয়ে কয় যে পশ্চিম গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ সৈতে ভূপেন হাজৰিকাৰ সম্পৰ্ক আছিল অত্যন্ত গভীৰ । আনুমানিক ১৯৬৩-৬৪ চনৰ পৰাই তেওঁ এই বিহু সন্মিলনীৰ সৈতে জড়িত হৈছিল । যুৱ অৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সেই সম্পৰ্ক জীৱনৰ শেষ পৰ্যায়লৈ অব্যাহত আছিল । তেতিয়া কলকাতাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বিমানৰ টিকট মাত্ৰ ৯০ টকা আছিল । তিনিজনৰ বিমানৰ টিকটৰ বাহিৰে ভূপেন হাজৰিকাই পশ্চিম গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ পৰা কোনো মাননি লোৱা নাছিল ।
তেওঁ এই সন্মিলনীৰ উপ-সভাপতিৰ দায়িত্বও পালন কৰিছিল । আনুমানিক ২০০৮ চনত তেওঁ শেষবাৰৰ বাবে এই বিহু সন্মিলনীৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বুলি কটকীয়ে কয় । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘সুৰেন দত্ত আৰু মই সাংস্কৃতিক সম্পাদক হৈ থকা সময়ত পশ্চিম গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীয়ে ৰাইজৰ হৈ ভূপেন হাজৰিকাক এটি সোণৰ বাঁহী উপহাৰ দিছিল । আনহাতে, দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰাৰ পিছত ভৰলুবাসী ৰাইজে মিলন সংঘত এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সুধাকণ্ঠক সন্মান জনাইছিল । সেই অনুষ্ঠানতো তেওঁক সোণৰ বাঁহী উপহাৰ দিছিল ।’’
সুধাকণ্ঠৰ প্ৰিয় খাদ্য আছিল ৰৌ মাছৰ মূৰ আৰু পাৰৰ মাংস
বিশ্বজুৰি খ্যাতি লাভ কৰিলেও ভূপেন হাজৰিকাৰ খাদ্যৰ পছন্দ আছিল অতি সৰল আৰু ঘৰুৱা । তেওঁৰ প্ৰিয় খাদ্যৰ ভিতৰত আছিল ৰৌ মাছৰ মূৰ, পাৰৰ মাংস আৰু মাৰ ভাত । পশ্চিম গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীলৈ আহিলে তেওঁৰ বাবে বিশেষকৈ ৰৌ মাছৰ মূৰ আৰু পাৰৰ মাংসৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ।
ৰমন ভাই মেহেতাৰ সৈতে ভূপেন হাজৰিকাৰ আবেগিক নিশাৰ কথা সুঁৱৰি কটকীয়ে কয়, ‘‘১৯৭৮ চনৰ এটা ঘটনা আজিও স্মৃতিত সজীৱ হৈ আছে । সেই সময়ত ব্যৱসায়ী ৰমন ভাই মেহতাৰ সৈতে ভূপেন হাজৰিকাৰ গভীৰ বন্ধুত্ব আছিল । ৰমন ভাই মেহতা ‘আৰ বি ফিল্ম’ নামৰ এক চলচ্চিত্ৰ বিতৰণ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত আছিল । বিহু অনুষ্ঠানৰ পিছত নিশা ভূপেন হাজৰিকা আৰু ৰমন ভাই মেহতা এটা কোঠাত বহি আছিল । আমাক ভিতৰত সোমাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল । কোঠাটোত তেওঁলোকৰ বাবে পাৰৰ মাংস আৰু ৰৌ মাছৰ মূৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল । নিশা প্ৰায় ডেৰ-দুই বজালৈ দুয়ো বাহিৰলৈ নোলোৱাত জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু মই কোঠাটোৰ ভিতৰত সোমাই দেখিলোঁ দুয়োজনেই ইজনে সিজনক সাৱটি হুকহুকাই কান্দি আছে । সেই সময়ত আমি ধৰিব পৰা নাছিলোঁ তেওঁলোকে কিয় কান্দিছে । পিছত এদিন ৰমন ভাই মেহতাক কিয় কান্দিছিল বুলি সোধাত তেওঁ কয় যে তেওঁলোক দুয়োৰে জীৱনশৈলী আৰু পাৰিবাৰিক জীৱনৰ বহু মিল আছিল । পাৰিবাৰিক বিষয় লৈ কথা পাতি দুয়োজনেই অত্যন্ত আৱেগিক হৈ পৰিছিল আৰু কান্দি পেলাইছিল ।’’
পশ্চিম গুৱাহাটী বিহুৰ মঞ্চত প্ৰথম গুঞ্জৰিত হৈছিল বহু ঐতিহাসিক গীত
পশ্চিম গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ সৈতে ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীতৰ এক বিশেষ ইতিহাস জড়িত হৈ আছে । ‘বিহুটি বছৰি আহিবা’ আৰু ‘মদাৰৰে ফুল হেনো পূজাতো নালাগে’ৰ দৰে গীতৰ সৈতে এই বিহু মঞ্চৰ স্মৃতি বিশেষভাৱে জড়িত বুলি ভৰলুমুখৰ স্থানীয় বাসিন্দা তথা ভূপেন হাজৰিকাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা ধনঞ্জয় শৰ্মা আৰু জগদীশ দাসে জানিবলৈ দিয়ে ।
তেওঁলোকে কয়, ‘‘পশ্চিম গুৱাহাটী বিহুৰ মঞ্চতেই ‘বিহুটি বছৰি আহিবা, অসমী আইক জগাবা’ গীতটো ভূপেন হাজৰিকাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে গাইছিল । মঞ্চত উঠি ভূপেন হাজৰিকাই ৰাইজক সুধিছিল “গান এটা লিখি আনিছোঁ, ইয়াতে গাম । গাম নে নাই ?” আৰু ৰাইজে যদি গাবলৈ নিদিয়ে, তেন্তে সেই গান লুইতৰ বুকুত পেলাই দিম বুলিও তেওঁ কৈছিল । ৰাইজে গাবলৈ দিয়াত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিহুটি বছৰি আহিবা গীতটি পৰিৱেশন কৰিছিল ।
আনহাতে ভূপেন দাই লিফলেটৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ উত্তৰ গানেৰেই দিছিল । তেওঁ মদাৰৰে ফুল গীতটিৰে উত্তৰ দিছিল সমালোচকক । ধনঞ্জয় শৰ্মাই কয়, ‘‘চীন দেশৰ লগত যুদ্ধৰ পাচত লুইতৰ বুকুত প্ৰথমখন দলঙৰ নির্মাণৰ সময়ৰ কথা । যোৱা শতিকাৰ ষাঠী দশকৰ মাজ ভাগত শৰাইঘাট দলঙৰ কাম চলি আছিল । 'সোপাধৰা'ৰ ভয় দেখুৱাই আমাক ঘৰৰ পৰা সাৱধান কৰি দিছিল । তেতিয়া আমাৰ বয়স ন-দহ বছৰ, প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিলোঁ । সোণাৰাম হাইস্কুলৰ খেল পথাৰত অসমৰ দ্বিতীয় মঞ্চ বিহু পশ্চিম গুৱাহাটী বিশ্ব সম্মিলনীত গান গাবলৈ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা আহিব ৷ সন্ধিয়া অলপ সোনকালে আমি বিহু চাবলৈ যাওঁ । বিহু তিনিদিন হৈছিল ৷ ভূপেন হাজৰিকাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত গান গাব । সেয়েহে সন্ধিয়া ওলালো বিহু চাবলৈ ।’’
‘‘ঘৰৰ পৰা ওলাই ভৰলু দলঙৰ মাজভাগত মটৰ চাইকেলেৰে অহা দুজন আৰোহী মোৰ ওচৰত ৰৈ মাতিলে । মই ভয়তে ঘৰৰ ফালে দৌৰিব ওলালোঁ । আৰোহী দুজনে মাত দিলে ভাইটি-ৰ’বাচোন । আমি সোপাধৰা নহয় । অলপ চিন্তা কৰি ৰৈ দিলোঁ । তেওঁলোকে মোক এটা পেকেট দিলে । কাগজৰে সুন্দৰকৈ বান্ধি আনিছিল আৰু দহ টকা দিলে । মোক ক’লে এই পেকেটটো খুলি গোঁহাৰিবোৰ বিহু চাবলৈ অহা মানুহক বিলাই দিবা আৰু এই দহ টকা কিবা খাবা । সেই সময়ত দহ টকাৰ মূল্য বহুত । বিহুতলীলৈ গৈ সাজ ঘৰৰ মুখত ৰৈ থাকিলোঁ । মোৰ দাদা ধূৰ্জটি শৰ্মাক বিচাৰিলোঁ । সেই সময়ত মঞ্চৰ পিছফালে সাজ ঘৰত থকা দাদাক পেকেটো দিলোঁ । তেওঁ পেকেটো খুলি চাই ভূপেন দাৰ বিৰুদ্ধে লিখা লিফলেটবোৰ দেখি দুখনমান ৰাখি তেওঁ বাকীখিনি জ্বলাই পেলালে ।’’
‘‘ভূপেন দাৰ হাতত লিফলেট এখন পৰিছিল । তেতিয়া তেওঁ ৰাইজক কৈছিল “মই কাইলৈ আকৌ গান গাবলৈ আহিম । পিছদিনা ভূপেনদা পুনৰ আহি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তোলা প্ৰত্যাহ্বানৰ উত্তৰ দিলে গানৰ জৰিয়তেই । ‘মদাৰৰে ফুল হেনো কামে-কাজে নালাগে, লাগে মাথোঁ সমাজতে জুই জ্বলাবলৈ’ -এই গীতটি লিখি তেওঁ মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিছিল । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে লিফলেট বিতৰণ কৰা ব্যক্তিজন তেওঁৰেই এগৰাকী প্ৰিয়ভাজন আছিল । কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাই ব্যক্তিগত প্ৰতিশোধৰ ভাষা ব্যৱহাৰ নকৰি গানকেই নিজৰ প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাধ্যম হিচাপে বাছি লৈছিল ।’’
লগতে পঢ়ক:
ভূপেন শতবৰ্ষ: গীতৰ মাধ্যমেৰে জনজাতীয় সমাজৰ বিষয়ে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই কি কৈছিল ?
গীতৰ কথাৰে স্বাৰ্থান্বেষী, সুবিধাবাদীৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ দি গ'ল ভূপেনদাই
সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ শততম জন্মদিন: এটি কালজয়ী গীতৰ কথাৰে...