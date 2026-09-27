ETV Bharat / state

কাজিৰঙাৰ পৰা কেনিয়ালৈ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ- কোন এই প্ৰণৱ দলে ?

ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আইন(NSA)ৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা, গোলাঘাট জেলত বন্দী হৈ থকা মানৱাধিকাৰ কৰ্মী তথা জনজাতীয় নেতা প্ৰণৱ দলেৰ বিষয়ে জানো আহক ।

Let's know about the human rights activist Pranab Doley who was arrested under NSA
কাজিৰঙাৰ পৰা কেনিয়ালৈ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ-কোন এই প্ৰণৱ দলে ? (FB @pranab doley)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 27, 2026 at 11:52 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বৰ্তমান সময়ত সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত এটা নাম হৈছে প্ৰণৱ দলে । কেৱল ৰাজ্য বা দেশতে নহয়, সাত সাগৰ, তেৰ নদীৰ সিপাৰেও এই নামটো চৰ্চিত । কিয়নো বৃহত্তৰ কাজিৰঙা ভূমি আৰু মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ মুখ্য আহ্বায়ক দলে বৰ্তমান কাৰাবন্দী হৈ আছে । তেওঁৰ মুক্তিৰ দাবীত বিগত কেইবাদিন ধৰি বোকাখাতত বিভিন্ন প্রতিবাদী কার্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ।

কৃষক, ভূমি আৰু মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী প্ৰণৱ দলেৰ মুক্তি আৰু কাজিৰঙাৰ আদিবাসী লোকসকলৰ ন্যায়ৰ দাবীত অসমৰ বাহিৰতো প্রতিবাদ হৈছে । আনকি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত কেনিয়াতো সাতখন মহাদেশৰ ২৬ টা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীয়ে ঐক্যবদ্ধ হৈ প্ৰণৱ দলেৰ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ইয়াৰ পিছতেই চৰ্চালৈ আহিছে প্ৰণৱ দলে কোন ?

ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আইন (NSA)ৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা প্ৰণৱ দলে কোন

কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ জনজাতীয় লোকৰ ভূমি আৰু বন অধিকাৰক লৈ বিগত প্ৰায় ডেৰ দশকৰো অধিক সময় ধৰি মাত মাতি অহা এটা পৰিচিত নাম হৈছে প্ৰণৱ দলে । বোকাখাতৰ পানবাৰীৰ বাসিন্দা প্ৰণৱ দলে কৃষক, শ্ৰমিক আৰু জনজাতীয় লোকৰ অধিকাৰক লৈ বিভিন্ন সময়ত আন্দোলন-সংগ্ৰামৰ সৈতে জড়িত হৈ আহিছে । বোকাখাতৰ পানবাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰণৱ দলেৰ পৰিয়ালত পিতৃ-মাতৃৰ লগতে ভাতৃ আৰু ভগ্নী আছে ।

Let's know about the human rights activist Pranab Doley who was arrested under NSA
ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিলৈ (ETV Bharat Assam GFX)

মুম্বাইৰ টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ'চিয়েল চাইন্সৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰা দলেই ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিল । তেওঁ সেই সময়ত ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপেও নিৰ্বাচিত হৈছিল । তেওঁ ২০২১ আৰু ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বোকাখাত সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ।

ডেৰ দশক ধৰি ভূমি অধিকাৰৰ সংগ্ৰাম

ডেৰ দশক ধৰি কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰা জনজাতীয় লোকসকলৰ ভূমি অধিকাৰৰ বিষয়ত কাম কৰি আহিছে প্ৰণৱ দলেই । কাৰ্বি, মিচিং, আদিবাসীসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ভূমি, বন আৰু জীৱিকাৰ অধিকাৰৰ প্ৰশ্নত তেওঁ বিভিন্ন সময়ত মাত মাতি আহিছে ।

Let's know about the human rights activist Pranab Doley who was arrested under NSA
প্ৰনৱ দলেৰ বিষয়ে (ETV Bharat Assam GFX)

বোকাখাতৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃষক-শ্ৰমিক সংগঠনৰ সৈতে জড়িত হৈ কৃষকৰ অধিকাৰৰ বাবেও কাম কৰি আহিছে তেওঁ ৷ অসমৰ বিভিন্ন ভূমি আন্দোলনৰ সৈতেও তেওঁ জড়িত হৈ আছিল । ভূমি অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ আহ্বায়ক হিচাপেও তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰিছিল ।

উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ

কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত বিভিন্ন কাৰণত উচ্ছেদ অভিযান চলাৰ সময়তো প্ৰণৱ দলেই স্থানীয় লোকসকলৰ পক্ষত মাত মাতি অহাৰ কথা তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলে উল্লেখ কৰে । বিশেষকৈ কাজিৰঙাৰ হাতীখুলি চাহ বাগিচাৰ সমীপৱৰ্তী ইংলে পথাৰত প্ৰস্তাৱিত হোটেল নির্মাণক লৈ স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ উচ্ছেদৰ আশংকাৰ বিষয়টোক লৈ ২০২২ চনৰ পৰাই তেওঁ সক্ৰিয় হৈ আহিছিল । ২০২৩ চনতো ইংলে পথাৰৰ উচ্ছেদক লৈ প্ৰতিবাদৰ সময়ত প্ৰণৱ দলেৰ লগতে কেইবাজনো সতীৰ্থক আটক কৰা হৈছিল ।

Let's know about the human rights activist Pranab Doley who was arrested under NSA
কোন এই প্ৰণৱ দলে ? (Pranab Doley FB)

দেশ-বিদেশৰ মঞ্চত জনজাতীয় অধিকাৰৰ কথা

কেৱল অসমতে সীমাবদ্ধ নাথাকি বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনতো অংশগ্ৰহণ কৰি জনজাতীয় সমাজৰ অধিকাৰ আৰু সমস্যাসমূহ উপস্থাপন কৰি আহিছে প্ৰণৱ দলেই । ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু অভয়াৰণ্যৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত পূৰ্বপুৰুষ ধৰি বসবাস কৰি অহা জনজাতীয় লোকসকলৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ দাবীত তেওঁ কাম কৰি আহিছে । এই অধিকাৰসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ লগতে বনাঞ্চলৰ সৈতে স্থানীয় জনজাতীয় লোকসকলৰ ঐতিহাসিক সহাৱস্থান অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ দাবীও তেওঁ বিভিন্ন মঞ্চত উত্থাপন কৰি আহিছে ।

কাৰ্বি আংলঙৰ সৌৰ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ ভূমিকা

কাৰ্বি আংলঙত প্ৰায় ১৮ হাজাৰ বিঘা ভূমিত প্ৰস্তাৱিত সৌৰ প্ৰকল্পক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ উদ্বেগৰ সময়তো প্ৰণৱ দলেই বিষয়টোক লৈ কাম কৰিছিল । ৰাইজৰ পক্ষৰ পৰা দিল্লী আৰু ইটালীত অনুষ্ঠিত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰকল্পটোৰ বিৰুদ্ধে মত প্ৰকাশ কৰিছিল । স্থানীয় লোকৰ ভূমি আৰু জীৱিকাৰ ওপৰত সাম্ভাব্য প্ৰভাৱৰ বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উত্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল । এই প্ৰকল্প বাতিলত তেওঁৰ বিশেষ ভূমিকা আছে ।

Let's know about the human rights activist Pranab Doley who was arrested under NSA
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনেদৰেই দেখা গৈছিল প্ৰণৱ দলেক (Pranab Doley FB)

বন অধিকাৰ আইন কাৰ্যকৰী কৰাৰ দাবী

কৰ্ণাটক, তেলেংগানা, তামিলনাডু আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু অভয়াৰণ্যৰ দাঁতিকাষৰীয়া জনজাতীয় লোকসকলৰ সংগঠনসমূহৰ সৈতে মিলি বন অধিকাৰ আইন কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবেও কাম কৰি আহিছে প্ৰণৱ দলেই ।

এতিয়া প্ৰণৱ দলে কিয় চৰ্চাত ?

কাজিৰঙাৰ পৰা কেনিয়ালৈ প্ৰণৱ দলেৰ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদৰ খবৰ চৰ্চালৈ অহাৰ সময়তে পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে তেওঁৰ এই দীঘলীয়া সামাজিক-আন্দোলনী পৰিক্ৰমা ৷ কাজিৰঙাৰ হাতীখুলি চাহ বাগিচাৰ সমীপৱৰ্তী ইংলে পথাৰত প্ৰস্তাৱিত হোটেল নির্মাণক লৈ বিৰোধিতা কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে ১২ জুলাইত গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰণৱ দলেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

Let's know about the human rights activist Pranab Doley who was arrested under NSA
প্ৰণৱ দলেৰ আন্দোলনী পৰিক্ৰমা (ETV Bharat Assam GFX)

একেই অভিযোগত তিনিজন সতীৰ্থকো বোকাখাতৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । এই গোচৰটোত প্ৰণৱ দলেসহ চাৰিজনেই জামিন লাভ কৰাৰ পিছত পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আইন (NSA)ৰ অধীনত প্ৰণৱ দলেক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । সম্প্ৰতি গোলাঘাট জেলত বন্দী কৰি ৰখা হৈছে প্ৰণৱ দলেক ।

লগতে পঢ়ক: প্ৰণৱ দলেৰ মুক্তিৰ দাবীত কেনিয়াত ২৬টা থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ ঐক্যবদ্ধ প্ৰতিবাদ

প্ৰণৱ দলেসহ ৰাজ্যৰ পাঁচগৰাকী মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীৰ আটককত চিন্তিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশেষজ্ঞ দল

TAGGED:

KAZIRANGA LAND ROW
প্ৰণৱ দলে
কাজিৰঙা
ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আইন
ACTIVIST PRANAB DOLEY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.