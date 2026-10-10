অসমভূমিৰ আন এখন শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়, আপুনি জানেনে ?

অসমভূমিৰ আন এখন শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়, আপুনি জানেনে ?
এই ঐতিহাসিক মন্দিৰ প্ৰসংগত দেবেন বৰুৱাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : October 10, 2026 at 10:48 AM IST
সোণাপুৰ: শাৰদীয়া দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটিমান দিন বাকী । পূজাস্থলীসমূহত এতিয়া এক উথপথপ পৰিৱেশ । পূজা মণ্ডপসমূহৰ নিৰ্মাণ আৰু আকৰ্ষণীয় সাজসজ্জাক লৈ সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে । সমান্তৰালভাৱে মৃৎশিল্পীসকল মৃণ্ময় প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । একেদৰে প্ৰচাৰ বিমুখ এক দেৱালয়তো শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীৰ আৰাধনাৰ বাবে ব্যস্ততা দেখা গৈছে ।
মহানগৰীৰ ব্যস্ততাৰ পৰা আঁতৰি আহি দক্ষিণ-পূব দিশৰ সেউজীয়া পাহাৰীয়া পথেৰে আগবাঢ়িলে চকুত পৰে ইতিহাস-প্ৰসিদ্ধ ডিমৰীয়াৰ বুকুত অৱস্থিত ক্ষেত্ৰী শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয় । ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা আৰু সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে, কোনো জাকজমকতা অবিহনে মধ্যযুগৰ পৰা চলি অহা নিয়মেৰেই এইবাৰো দেৱালয়খনত অনুষ্ঠিত হ'ব শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ।
ডিমৰীয়া ৰাজ্যৰ ইতিহাস আৰু 'পঞ্চ দেৱতা'
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কাষৰে ডিমৰীয়া কেৱল এখন পাহাৰ বা উপত্যকাই নহয়, ই হ'ল অতীতৰ এক সমৃদ্ধিশালী আৰু স্বাৱলম্বী ভূখণ্ড । বুৰঞ্জীৰ পাত লুটিয়াই চালে দেখা যায় যে আৰিমত্তৰ বংশধৰ মৃগাংকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১৯ গৰাকী ধৰ্মপ্ৰাণ ৰজাই এই ঐতিহাসিক ভূখণ্ডত ৰাজত্ব কৰিছিল ।
প্ৰকৃতি আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ এক অপূৰ্ব মিলনথলী এই ডিমৰীয়া অঞ্চলত শতাধিক দেৱ-দেৱীৰ থান আৰু উপাসনাস্থলী আছে । ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰাচীন কালৰে পৰা পাঁচগৰাকী দেৱ-দেৱীক সর্বোচ্চ প্রাধান্য দি পূজা-অৰ্চনা কৰা হৈছিল, যাক একেলগে 'ডিমৰীয়াৰ পঞ্চ দেৱতা' বুলি কোৱা হয় । এই পৰম্পৰাগত পঞ্চ দেৱতাৰ অন্যতম প্রধান ধৰ্মীয় কেন্দ্ৰ হ'ল ক্ষেত্ৰীৰ কামাখ্যা দেৱালয় ।
ঐতিহাসিক প্ৰতিষ্ঠা আৰু লোক-বিশ্বাসৰ আখ্যান
প্ৰাচীন ডিমৰীয়াৰ কোনো লিখিত বুৰঞ্জী সংৰক্ষিত হৈ নথকাৰ বাবে ক্ষেত্ৰীৰ এই মন্দিৰটো প্ৰকৃততে কোনজন ৰজাৰ দিনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, তাৰ সঠিক সময় নিৰূপণ কৰা কঠিন । জনশ্ৰুতি অনুসৰি, ডিমৰীয়াৰ ৰজা পান্তেশ্বৰ সিংহৰ পুত্ৰ ৰজা চক্ৰধ্বজ সিংহই ধোপগুৰিৰ ঢৌমাৰা পাহাৰৰ পাদদেশৰ গভীৰ অৰণ্যৰ মাজত থকা ৰণচণ্ডী 'কেঁচাখাইতী' থানৰ শৈল বাকচ সদৃশ ঐতিহাসিক বিগ্রহ স্থানান্তৰ কৰিব বিচাৰিছিল ।
ঐতিহাসিক প্ৰচেষ্টা
৪ফুট ৩ ইঞ্চি দৈৰ্ঘ্য আৰু ২ফুট ৯ ইঞ্চি বহল মধ্যভাগত অষ্টদল পদ্ম চক্ৰ খোদিত এই পবিত্ৰ বেদীখন হাতী লগাই টানিও লৰচৰ কৰিব নোৱাৰিলে ।
প্ৰতীকী প্ৰতিষ্ঠা
উপায়হীন হৈ ৰজাই মূল বেদীৰ ওচৰৰ শিল আৰু মাটিৰ টুকুৰা কেইটামান আনি ক্ষেত্ৰীৰ পাহাৰৰ টিলাটোত পূজাস্থলী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।
দেৱী প্ৰতিষ্ঠা
নীলাচলৰ কামাখ্যাৰ আৰ্হিতে ব্ৰাহ্মণৰ দ্বাৰা বেদবিধি অনুসৰি দশভূজা দুৰ্গাদেৱীৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰাত পিছলৈ এই স্থানখনেই 'শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়' নামেৰে জনাজাত হৈ পৰে । আনহাতে, ধোপগুৰিৰ মূল থানখনত আজিও পৰম্পৰাগতভাৱে বেদবহিৰ্ভূত নিয়মেৰে পূজা হৈ আহিছে ।
ধৰ্মীয় সমন্বয় আৰু বৰ্ষজুৰি অনুষ্ঠান
ক্ষেত্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল ইয়াত কামাখ্যা দেৱীৰ উপাসনাৰ লগতে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু আৰু শিৱ-এই ত্ৰি-দেৱকো একেলগে স্থান দি পূজা-অৰ্চনা কৰা হয়, যি ধৰ্মীয় সমন্বয়ৰ এক বিৰল উদাহৰণ । দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত বলি-বিধান প্ৰথা আজিও অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ লগতে উৎসৱৰ সামৰণিত ভুল-ত্রুটিৰ ক্ষমা বিচাৰি সমৱেত ৰাইজে 'মাৰ্জনা পূজা' সম্পন্ন কৰে ।
বছৰজুৰি দেৱালয়খনত পালন কৰা প্ৰধান অনুষ্ঠানসমূহ :
- নৱগ্ৰহ হোম: প্ৰতি বছৰে জেঠ মাহৰ এটা নিৰ্দিষ্ট শনিবাৰে সম্পাদন কৰা হয়
- বিষ্ণু হোম: নৱগ্ৰহ হোমৰ ঠিক পিছৰ মঙলবাৰে আয়োজন কৰা হয়
- পাল-নাম: মাঘী পূৰ্ণিমাৰ পৱিত্ৰ তিথিত অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়
- চণ্ডী যজ্ঞ: ব'হাগ মাহত অনুষ্ঠিত কৰা হয়
দেৱালয়ৰ আধুনিক উন্নয়ন কাৰ্যসূচী
দেৱালয় উন্নয়ন সমিতিৰ সম্পাদক যতীন মেধিয়ে জনোৱা মতে,"ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা অনুসৰিয়েই এইবেলিও ৬ দিনীয়াকৈ দুৰ্গোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব । নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা আৰু আৰতিৰ লগতে ইয়াত বিবাহ, অন্নপ্ৰাসন, চূড়াকৰণ আদি বিভিন্ন মাংগলিক কাৰ্যও সম্পন্ন কৰা হয় । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ৰাজস্থান, পশ্চিমবংগ, গুজৰাট আদি ৰাজ্যৰ লোকেও এই ঐতিহাসিক দেৱালয়ত পুৰোহিতৰ জৰিয়তে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুদানেৰে দেৱালয় প্ৰাংগণত এটা সুবিশাল বিবাহ ভৱন আৰু স্বাৱলম্বনৰ বাবে দোকানঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । লগতে ভক্তসকলৰ সুবিধাৰ বাবে জিৰণিঘৰ, স্নানাগাৰ আৰু শৌচাগাৰ আদিৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"
মহানগৰীৰ ব্যস্ততাৰ পৰা আঁতৰি প্ৰকৃতিৰ কোলাত অৱস্থিত এই ঐতিহাসিক দেৱালয়ে ডিমৰীয়াৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি আৰু সম্প্ৰীতিৰ ধাৰাক আজীৱন জীয়াই ৰাখিছে ।