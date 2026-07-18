কাজিৰঙাৰ পৰা অধিক ৰাজহ সংগ্ৰহৰ পৰিকল্পান চৰকাৰৰ, ৰাজহ বাঢ়িলে প্ৰকৃতি সুৰক্ষিত হ'ব : বনমন্ত্ৰী
কাজিৰঙাত আৰু তিনি চাৰিখন পঞ্চতাৰকা হোটেল হওক, তেতিয়াহে পৰ্যটক আহিব বুলি উল্লেখ বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ ৷
Published : July 18, 2026 at 10:20 PM IST
কাজিৰঙা : শনিবাৰে কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈ বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা মিলিত হয় বিশেষ বৈঠকত ৷ উক্ত বৈঠকত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ, গোলাঘাট, নগাঁও, বিশ্বনাথ আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী বিষয়া, কাজিৰঙা পৰ্যটন ব্যৱসায়ী আৰু কল্যাণ সমিতি, কহঁৰা, বাগৰি, অগৰাতলি আৰু বুঢ়া পাহাৰৰ জীপ ছাফাৰি সংস্থা, হোটেল এচোছিয়েশ্যন, গাইড এচোছিয়েশ্যন, পৰ্যটন ব্যৱসায়ীৰ লগতে কেইবাটাও দল সংগঠন, স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ প্ৰতিনিধি আদি উপস্থিত থাকে ৷
বৈঠকৰ অন্তত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মন্ত্ৰী বৰুৱাই কয়,"ৰাজহ যেতিয়া বঢ়াব পাৰিম, তেতিয়া আমি প্ৰকৃতি ৰক্ষাও কৰিব পাৰিম । ৰাজস্থানৰ ৰণথম্বৰলৈ ৫ লাখ পৰ্যটক আহে আৰু ৮০ কোটি ৰাজহ সংগ্ৰহ হয় । কাজিৰঙালৈ চাৰি লাখ পৰ্যটক আহে, কিন্তু আমি মাত্ৰ ১২ কোটি ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰো । প্ৰায় সম পৰিমাণৰ পৰ্যটকৰ আগমনেৰে ১২ কোটি টকা সংগ্ৰহৰ বিপৰীতে ৰণথম্বৰত ৮০ কোটি টকা ৰাজহ আহে ।"
কাজিৰঙাত হ’ব লগা পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ সম্পৰ্কত তেওঁ কয়,"কাজিৰঙালৈ ১২ কোটিৰ পৰিৱৰ্তে যদি আমাৰ ৭০ কোটি টকা ৰাজহ আহে তেন্তে পাঁচ গুণ অধিক কাম কৰিব পাৰিম ৷ সোনকালে হায়াতখন হ’ব, কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনৰ কাৰণে ভাল ৷ কিছুমান উশৃংখল মানুহ থাকে, যিয়ে এই কামবিলাকত উচটনি দি থাকে । এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাম চলি আছে, সকলোৱে সহায় কৰিছে । কেৱল হায়াত বুলি নহয়, তেনেকুৱা আৰু চাৰি-তিনিখন ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল হওক ৷"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়,"জিম কৰবেট, ৰণথম্বৰত এনেকুৱা ‘টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেচন’ যিমান আছে, তাতো এনেকুৱা ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল আছে । সকলোতে এনে সুবিধা থাকিব লাগিব, নহলেনো ‘হাই-এণ্ড টুৰিষ্ট’ কেনেকৈ আহিব ? ১০ বছৰৰ পূৰ্বৰ কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ আৰু আজিৰ পৰিৱেশৰ মাজত পাৰ্থক্য হৈছে ৷ একেদৰে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰতো পৰ্যটকৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ৷ এনে ক্ষেত্ৰত কাজিৰঙাই বহন কৰিব পাৰিব বা জৈৱ-বৈচিত্ৰত প্ৰভাৱ নপৰাকৈ, জংঘলত প্ৰভাৱ নপৰাকৈ কিমান পৰ্যটক আমি ল'ব পাৰিম এই কথাবিলাক এতিয়া চিন্তা কৰিব লাগিব ।"
তেওঁ লগতে কয়,"তদুপৰি কাজিৰঙাক লৈ জৰিত হৈ থকা বৃহৎ সংখ্যক মানুহৰ নিজৰ জীৱন-জীৱিকাত যাতে প্ৰভাৱ নপৰে, বৰঞ্চ অধিক ১০ জনৰ জীৱন-জীৱিকাৰ সুবিধা ইয়াৰ পৰা হওক তেনে পৰিকল্পনাৰ বাবে আগন্তুক দিনত লোৱা হ'ব ৷ কাজিৰঙাৰ ‘ষ্টেকহ’ল্ডাৰ’ সকলে কাজিৰঙাৰ সঞ্চালককে ধৰি ডিএফঅ', ৰেঞ্জাৰ সকলৰ লগত বিভিন্ন কথা পাতিব আৰু লিখিতভাৱে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শসমূহ দিব । ১৫ দিনৰ পাছত ‘ষ্টেকহ’ল্ডাৰ’ সকলৰ পৰামৰ্শখিনি লৈ পুনৰ আলোচনা কৰা হ'ব ৷"
লগতে পঢ়ক: সোণম ৱাংচুকৰ সমৰ্থনত দেওবাৰে ৰাজ্যজুৰি আছুৱে জ্বলাব মম