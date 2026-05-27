অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব ছিয়াং জিলাত ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধ, ব্যাহত ব্যৱসা-বাণিজ্য
লেগং বাংগো ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।
Published : May 27, 2026 at 11:00 AM IST
জোনাই : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এন্টি ড্ৰাগছ ৱাৰিঅৰৰ সভাপতি গুমিন মিজেৰ শীঘ্ৰে জামিন মঞ্জুৰৰ দাবীত লেগং বাংগো ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান জনোৱা ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ ফলত যাতায়তত প্ৰভাৱ পৰিছে । বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বন্ধ কাৰ্যসূচীৰ ফলত অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ ব্যৱসায়-বাণিজ্য়তো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ।
পূব ছিয়াং জিলাত লেগং বাংগো ছাত্ৰ সন্থাই কেইবাটাও স্থানীয় দল-সংগঠনৰ সহযোগত পুৱাৰে পৰা ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধ ৰূপায়ণ কৰিছে । এই বন্ধৰ ফলত অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ কেইবাটাও ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ব্য়ৱসায়ত ব্যাঘাত জন্মিছে । লগতে অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
উল্লেখ্য় যে কিছুদিন পূৰ্বে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এন্টি ড্ৰাগছ ৱাৰিঅৰৰ নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৰ সভাপতি গুমিন মিজেক লখিমপুৰ আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে যৌথ অভিযান চলাই ইটানগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । এই ঘটনাৰ পিছতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে গুমিন মিজেৰ জামিন মঞ্জুৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে ।
আজি গুমিন মিজেক জামিন প্ৰদানৰ কথা মৌখিকভাৱে জনাইছে যদিও লিখিত জামিন মঞ্জুৰ প্ৰদান নকৰাৰ পিছতে এই ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধ ঘোষণা কৰিছে । ইফালে, যদিহে আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত গুমিন মিজেক জামিন প্ৰদান নকৰে তেন্তে পৰৱৰ্তী সময়ত তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব বুলি হুংকাৰ দিছে লেগং বাংগো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে অন্যান্য দল-সংগঠনৰ কৰ্মীসকলে ।
এই সন্দৰ্ভত লেগং বাংগো ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন নেতাই কয়, "গুমিন মিজেক জামিন প্ৰদান কৰিলে আমি আজি বন্ধ নিদিলোহেঁতেন । আজি যদি জামিন মঞ্জুৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে এই বন্ধ অব্য়াহত থাকিব । লখিমপুৰ আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে যৌথ অভিযান চলাই ইটানগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গুমিন মিজেক ।"
উল্লেখ্য় যে গুমিন মিজেকৰ বিৰুদ্ধে বিহপুৰীয়া আৰক্ষী থানাত বিএনএছৰ অধীনত ৩২৯(১)/৩২৯(২)/১১৭(১)/১১৭(২)/১০৯/৩১২/৩২৪/৭৪/৩(৫) ধাৰা আৰু অস্ত্ৰ আইনৰ অধীনত ২৭(১)/২৭(২) ধাৰাত ৭২/২০২৬ নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু হৈছে ।
বিহপুৰীয়া থানাৰ অধীনৰ শিমলুগুৰি ৰাজগড়ৰ ৰূপম কাকতি নামৰ লোকজনৰ ঘৰত যোৱা ১৫ মে'ৰ দিনা দুপৰীয়া ১:৩০ বজাত অৰুণাচলী লোকৰ দল এটা উপস্থিত হয় । ৮ জনীয়া এই দলটোৰ ৬ জনে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল । গুমিন মিজে নামৰ লোকজন দলটোৰ নেতৃত্বত আছিল । তেওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে ৰূপম কাকতিৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁক ধৰি নিয়াৰ চেষ্টা চলায় । অৱেশ্য়ে ৰূপম কাকতিয়ে চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে পলাই যায় ।
