অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব ছিয়াং জিলাত ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধ, ব্যাহত ব্যৱসা-বাণিজ্য

লেগং বাংগো ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।

Legong Banggo Students Union calls 12 hours bandh in East Siang demanding bail grant of Gumin Mize
এন্টি ড্ৰাগছ ৱাৰিঅ'ৰ সভাপতিৰ জামিন মঞ্জুৰৰ দাবীত ইষ্ট ছিয়াঙত ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 27, 2026 at 11:00 AM IST

জোনাই : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এন্টি ড্ৰাগছ ৱাৰিঅৰৰ সভাপতি গুমিন মিজেৰ শীঘ্ৰে জামিন মঞ্জুৰৰ দাবীত লেগং বাংগো ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান জনোৱা ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধৰ ফলত যাতায়তত প্ৰভাৱ পৰিছে । বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বন্ধ কাৰ্যসূচীৰ ফলত অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ ব্যৱসায়-বাণিজ্য়তো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ।

পূব ছিয়াং জিলাত লেগং বাংগো ছাত্ৰ সন্থাই কেইবাটাও স্থানীয় দল-সংগঠনৰ সহযোগত পুৱাৰে পৰা ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধ ৰূপায়ণ কৰিছে । এই বন্ধৰ ফলত অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ কেইবাটাও ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ব্য়ৱসায়ত ব্যাঘাত জন্মিছে । লগতে অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

এন্টি ড্ৰাগছ ৱাৰিঅ'ৰ সভাপতিৰ জামিন মঞ্জুৰৰ দাবীত ইষ্ট ছিয়াঙত ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য় যে কিছুদিন পূৰ্বে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এন্টি ড্ৰাগছ ৱাৰিঅৰৰ নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৰ সভাপতি গুমিন মিজেক লখিমপুৰ আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে যৌথ অভিযান চলাই ইটানগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । এই ঘটনাৰ পিছতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনে গুমিন মিজেৰ জামিন মঞ্জুৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে ।

আজি গুমিন মিজেক জামিন প্ৰদানৰ কথা মৌখিকভাৱে জনাইছে যদিও লিখিত জামিন মঞ্জুৰ প্ৰদান নকৰাৰ পিছতে এই ১২ ঘণ্টীয়া বন্ধ ঘোষণা কৰিছে । ইফালে, যদিহে আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত গুমিন মিজেক জামিন প্ৰদান নকৰে তেন্তে পৰৱৰ্তী সময়ত তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব বুলি হুংকাৰ দিছে লেগং বাংগো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে অন্যান্য দল-সংগঠনৰ কৰ্মীসকলে ।

এই সন্দৰ্ভত লেগং বাংগো ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন নেতাই কয়, "গুমিন মিজেক জামিন প্ৰদান কৰিলে আমি আজি বন্ধ নিদিলোহেঁতেন । আজি যদি জামিন মঞ্জুৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে এই বন্ধ অব্য়াহত থাকিব । লখিমপুৰ আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে যৌথ অভিযান চলাই ইটানগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গুমিন মিজেক ।"

উল্লেখ্য় যে গুমিন মিজেকৰ বিৰুদ্ধে বিহপুৰীয়া আৰক্ষী থানাত বিএনএছৰ অধীনত ৩২৯(১)/৩২৯(২)/১১৭(১)/১১৭(২)/১০৯/৩১২/৩২৪/৭৪/৩(৫) ধাৰা আৰু অস্ত্ৰ আইনৰ অধীনত ২৭(১)/২৭(২) ধাৰাত ৭২/২০২৬ নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু হৈছে ।

বিহপুৰীয়া থানাৰ অধীনৰ শিমলুগুৰি ৰাজগড়ৰ ৰূপম কাকতি নামৰ লোকজনৰ ঘৰত যোৱা ১৫ মে'ৰ দিনা দুপৰীয়া ১:৩০ বজাত অৰুণাচলী লোকৰ দল এটা উপস্থিত হয় । ৮ জনীয়া এই দলটোৰ ৬ জনে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল । গুমিন মিজে নামৰ লোকজন দলটোৰ নেতৃত্বত আছিল । তেওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে ৰূপম কাকতিৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁক ধৰি নিয়াৰ চেষ্টা চলায় । অৱেশ্য়ে ৰূপম কাকতিয়ে চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে পলাই যায় ।

