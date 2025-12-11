ETV Bharat / state

বুৰঞ্জীপাতত শেষৰজন ৰজা পুৰন্দৰ সিংহৰ মৈদাম ক'ত, কি কয় বুৰঞ্জীয়ে ?

আহোম সামাজ্যৰ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাইৰ সমাধি ক'ত আছে, কিয় বুৰঞ্জীপাতত সঠিক স্থান নিৰ্ধাৰণ নহ'ল ? আহোম সাম্ৰাজ্য শেষৰজনৰ ৰজা পুৰন্দৰ সিংহৰ মৈদাম বিষয়ে প্ৰতিবেদন ।

Learn about Purandar Singha Maidam, the last king of the Ahom kingdom
বুৰঞ্জীপাতত শেষৰজন ৰজা পুৰন্দৰ সিংহ মৈদাম ক'ত, কি কয় বুৰঞ্জীয়ে ? (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 11, 2025 at 3:30 PM IST

যোৰহাট: বৰ্ণিল আহোম ৰাজত্ব শেষ ৰাজধানী যোৰহাটলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল আৰু যোৰহাটত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল গৌৰীনাথ সিংহই । ক্ৰমান্বয়ে আহোম ৰাজত্বৰ সামাজ্য ইংৰাজ আগ্ৰাসনৰ কবলত পৰিছিল । এনেবোৰ বাধা-বিঘিনি, ঘাত-প্ৰতিঘাতৰ মাজতেই অন্তিম পৰ্যায়ত ৰাজত্ব কৰিছিল পুৰন্দৰ সিংহই । আহোমৰ শেষৰগৰাকী স্বৰ্গদেউ পুৰন্দৰ সিংহ আৰু তেওঁ পুত্ৰ তথা চাৰিঙীয়া ৰজা কামেশ্বৰ সিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত সমাধিস্থ কৰা হৈছিল আহোমৰ শেষ ৰাজধানী ৰাজকাৰেং সমীপৱতী যোৰহাটৰ ৰজা মৈদামত ।

ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে (১৭৮২-১৮১৭) আহোম ৰাজ্যৰ এজন প্ৰভাৱশালী বুঢ়াগোঁহাই আছিল পুৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাই, যি মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ পিছত ৰাজধানী যোৰহাটলৈ স্থানান্তৰিত কৰাত, যোৰহাটৰ উন্নয়ন, শিক্ষা আৰু সংস্কৃত টোল স্থাপনত গুৰুত্ব দিছিল । সেইগৰাকী পুৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাই সমাধি ক'ত আছে, সেয়া ইতিহাসৰ পাতত স্পষ্ট ৰূপত পোৱা নাযায় ।

বুৰঞ্জীপাতত শেষৰজন ৰজা পুৰন্দৰ সিংহৰ মৈদাম ক'ত, কি কয় বুৰঞ্জীয়ে ? (ETV Bharat Assam)

কিন্তু তেওঁ সমাধি যোৰহাটৰ আশে-পাশে তথা টোকোলাই নদী আশে-পাশে আছে বুলি কোৱা যায় যদিও কিন্তু সু-নির্দিষ্ট সমাধিৰ স্থানৰ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট তথ্য নাই । যদিও তেওঁৰ কাৰ্যকালত যোৰহাট চহৰৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অৰিহণা উল্লেখনীয় ।

আহোমৰ শেষ ৰজা পুৰন্দৰ সিংহ আৰু চাৰিঙীয়া ৰজা কামেশ্বৰ সিংহ মৈদামৰ বিষয়ে:

আহোম সামাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা পুৰন্দৰ সিংহ, চাৰিঙীয়া ৰজা কামেশ্বৰ সিংহ আৰু পুৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাই সমাধি মৈদাম ক'ত আছে এই বিষয়ে জানিবলৈ আমি কাষ চাপিছিলোঁ ৰাজ্যৰ এজন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ তথা যোৰহাট মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ সুমিত্ৰ পূজাৰীৰ ওচৰত ।

Learn about Purandar Singha Maidam, the last king of the Ahom kingdom
আহোম সাম্ৰাজ্য শেষৰজনৰ ৰজা পুৰন্দৰ সিংহৰ মৈদাম (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"পুৰন্দৰ সিংহ অসমৰ এটা সুকীয়া চৰিত্ৰ, বাকী আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ লগত নিমিলে । প্ৰথমতে পুৰন্দৰ সিংহই ৰাজত্ব কৰিলে আৰু বিভিন্ন কাৰণত ৰাজপাট হেৰুৱালে । ৰাজপাট হেৰুৱাই কিন্তু অৱশেষত তেৱেঁই শেষজন ৰজা হ'ল । পুনৰ ব্ৰিটিছে পুৰন্দৰ সিংহক ৰজা পাতিলে আৰু ১৮৩৮ চনত তেওঁ সিংহাসনৰ পৰা বিতাড়িত হ'ল আৰু স্বায়ীভাৱে উজনি অসম বিট্ৰিছ সামাজ্য লগত চামিল কৰালে ।"

অধ্যক্ষগৰাকীয়ে লগতে কয়, "১৮৪৬চনত পুৰন্দৰ সিংহ মৃত্যু হ'ল । আনহাতে তেওঁ পুত্ৰ কামেশ্বৰ সিংহ, যাক আমি চাৰিঙীয়া ৰজা বুলি কওঁ, তেওঁ ১৮৫২ চনত মৃত্যু হ'ল । দুয়োজন ৰজাকে যোৰহাট ৰজামৈদামত মৈদাম দিয়া হয় । সেয়েহে এই স্থানক যোৰহাটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰজাদিনীয়া পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।"

Learn about Purandar Singha Maidam, the last king of the Ahom kingdom
স্বৰ্গদেউ কামশ্বৰ সিংহ আৰু পুৰন্দৰ সিংহৰ সমাধি (ETV Bharat Assam)

সঠিকভাৱে নিৰূপণ নহ'ল পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাই সমাধি ক'ত আছে ?

এই সন্দৰ্ভত অধ্যক্ষ সুমিত্ৰ পূজাৰীয়ে কয়,"আনহাতে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাইৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ সম্পৰ্ক'ত কোৱা হয় যে টোকোলাই নদীৰ আশে পাশে আছে বুলি । কিন্তু সেইস্থান আজিও সঠিকভাৱে নিৰূপণ নহ'ল । ক'বলৈ গ'লে এটা ডাঙৰ কথা, যিজন পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহায়ে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ সময়ত মুখ্য ভুমিকা গ্ৰহণ কৰা, ৰাজধানী যোৰহাট লৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ লগতে যোৰহাটৰ বিকাশ আৰু প্ৰতিষ্ঠা ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভুমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল । সেইজন বুঢ়াগোঁহাই প্ৰকৃত সমাধি স্থান আজিও কিন্তু নিৰূপণ নহ'ল ।" সেয়েহে এতিয়া সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোঁহাইৰ সমাধি ক'ত সেয়া কেতিয়া সঠিকভাৱে নিৰ্ধাৰণ হ'ব ?

