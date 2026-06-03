পাত নে পোক ! প্ৰকৃতিৰ অনুপম সৃষ্টি চাবলৈ হাফলঙত সমাগম
“পাত পোক” নামেৰে পৰিচিত এই পোকবিধ Leaf Insect শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত ।
Published : June 3, 2026 at 6:54 PM IST
হাফলং: প্ৰকৃতিৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি ! ভালকৈ মন নকৰিলে ধৰিবই নোৱাৰি ৷ গছৰ পাতৰ সৈতে দেখাত একে এবিধ বিশেষ পোক ৷ এই পোকবিধে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে হাফলংবাসীৰ ৷
অৱশ্যে পোকবিধে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত কৌতুহলৰো সৃষ্টি কৰিছে ৷ কিয়নো পূৰ্বে এই অঞ্চলত দেখা নগৈছিল এই পোকবিধ ৷ প্ৰকৃতিৰ অনুপম সৃষ্টি এই বিশেষ পোকবিধৰ ভিডিঅ’ আৰু ফটো সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰাত পোকবিধক চাবলৈ বহু লোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
প্ৰত্যক্ষদর্শীৰ মতে, ‘‘সকলোৱে প্ৰথমতে পোকটোক গছৰে এখিলা সেউজীয়া পাত বুলিয়েই ধৰি লৈছিল ৷ কিন্তু কিছু সময় পিছতে ই লৰচৰ কৰাত সকলো আচৰিত হৈ উঠে । ইয়াৰ শৰীৰ, কণ কণ পাখি আৰু সামগ্ৰিক গঠন এনেকুৱা আছিল যে সকলোৱে প্ৰথম দৃষ্টিত ইয়াক জীৱৰ সলনি গছৰ পাত বুলিহে ভাবিছিল ৷’’
এই পোকবিধ “লিফ ইনচেক্ট” বা “পাত পোক” নামেৰে পৰিচিত আৰু ই Leaf Insect শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত । প্ৰকৃতিৰ অন্যতম দক্ষ ছদ্মবেশধাৰী এই পোকবিধে আত্মৰক্ষাৰ বাবে নিজৰ শৰীৰক পাতৰ দৰে ৰাখি চিকাৰী প্ৰাণীৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়ে ৷ বনাঞ্চলত জীয়াই থকাৰ বাবে এক বিশেষ কেম’ফ্লেজ ক্ষমতাই পোকটোক বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰে ।
প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা পৰিৱেশ সচেতন ব্যক্তিসকলে কয় যে এনে বিৰল পোকৰ অৱস্থিতিয়ে ডিমা হাচাওৰ সমৃদ্ধ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । তেওঁলোকৰ মতে, এই ধৰণৰ জীৱ-জন্তুৰ অস্তিত্ব অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশগত সুস্থতাৰ ইংগিত বহন কৰে আৰু বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ গুৰুত্বক পুনৰবাৰ সোঁৱৰায় ৷
এই বিশেষ ধৰণৰ পোকটোক চাবলৈ স্থানীয় এলেকাত বহু লোক গোট খায় । বহুতে ইয়াৰ ছবি সংগ্ৰহ কৰি সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰে । প্ৰকৃতিৰ এই অনন্য সৃষ্টি প্ৰত্যক্ষ কৰি উপস্থিত লোকসকলে বিস্ময় আৰু আনন্দ প্ৰকাশ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: লণ্ডনৰ ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰতিধ্বনিত হ’ব অসমৰ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতি