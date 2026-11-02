টাই আহোমসকলক লোকপিয়লৰ সময়ত ধৰ্ম 'তাও' লিখিবলৈ আহ্বান
লোকপিয়লৰ সময়ত টাই আহোমসকলক ধৰ্ম তাও লিখিবলৈ আহ্বান তাও সংগঠনৰ ৷
Published : November 2, 2026 at 8:11 PM IST
ডিব্ৰুগড় : ভাষাৰ ভিত্তিত, ধৰ্মৰ ভিত্তিত ভাগ ভাগ হ'ব নেকি অসম ? কাৰণ আগন্তুক টাই আহোম পৰিয়ালসমূহক লোকপিয়লৰ সময়ত ধৰ্ম 'তাও' হিচাপে উল্লেখ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অসম তাও কাউঞ্চিলে ৷ চৰাইদেউ জিলাৰ পাটসাঁকোত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসম তাও কাউঞ্চিলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নেতৃত্বই এই আহ্বান জনাইছে।
অসম তাও কাউঞ্চিলৰ সভাপতি প্ৰদীপ ফুকনে কয়, "আহোম সকলৰ মৈদাম দিয়া প্ৰথাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আন আন পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠানতো তাও ধৰ্ম বিদ্যমান । সেয়ে অসমৰ টাই আহোম পৰিয়ালসমূহে লোকপিয়লত নিজৰ ধৰ্ম 'তাও' হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে ৷ ২০১১ চনত লোকপিয়লৰ সময়টো তাও কাউঞ্চিলে এই আহ্বান জনাইছিল ।"
তাও ধৰ্মৰ দৰ্শন কি?
টাই আহোমসকলৰ মৈদাম দিয়াৰ এক প্ৰথা আছে ৷ এই প্ৰথাটোৰ লগত যিবোৰ পৰম্পৰা বা ৰজাদিনীয়া ৰীতি নীতি তাকে তাও ধৰ্ম বা তাওবাদী বুলি বৰ্তমান প্ৰচলিত হৈ আছে ৷ স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ দিনৰ পৰাই অসমত এই তাও ধৰ্মটো টাই আহোমসকলৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ আহিছে বুলি বুৰঞ্জীবিদসকলে কব খোজে ৷
তাও ধৰ্মৰ তত্ত্ব, পৰম্পৰা, বিশ্বাসৰ সন্দৰ্ভত অসম তাও কাউঞ্চিলৰ সভাপতি প্ৰদীপ ফুকনে কয়, "তাও মানে শূন্য ৷ শূন্যটোক বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড বুলি ধৰা হয় ৷ শূন্যৰ পৰা বিশ্বৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ সেয়ে এজন ব্যক্তিৰ শাৰীৰিক মৃত্যু পাছত আন এটা জীৱন থাকে, সেইটোৱে হৈছে আত্মা ৷ সেই আত্মাক আহোমসকলে দেৱতা বুলি জ্ঞান কৰে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"তেওঁৰ যিহেতুকে মৃত্যু হোৱা নাই ৷ সেয়ে ৰাজাৰ দিনত মৈদামৰ বিছনাত শুৱাই ৰখা দেহটোৰ কাষত দহ দিনৰ জোখাৰে খাদ্য সামগ্ৰী ৰাখি দিয়া হৈছিল ৷ দেহ ত্যাগ কৰা ব্যক্তিৰ আত্মাক দেৱতা জ্ঞান কৰি তেওঁ জীয়াই থাকোতে খাই ভাল পোৱা প্ৰিয় খাদ্য প্ৰতিবছৰে উচৰ্গা কৰা হয় ৷ পূৰ্বপুৰুষক সেৱা বা উচৰ্গা কৰিহে যিকোনো কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ নিয়ম টাই আহোমসকলৰ ৷"
তাও ধৰ্মৰ ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ দুখন আছে ৷ প্ৰথমখন হৈছে ঈচিং আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে তাও টে চিং ৷
তাও আৰু হিন্দু ধৰ্ম পৃথক পৃথক নেকি ?
এই সন্দৰ্ভত তাও কাউঞ্চিলৰ সভাপতি ফুকনে কয়, "হিন্দু ধৰ্মৰ মতে মৃতদেহ সৎকাৰ কৰা হয় আৰু ঈশ্বৰৰ উপাসনাৰ প্ৰথা আছে ৷ কিন্তু তাও ধৰ্মত ঈশ্বৰৰ উপাসনাৰ নিয়ম নাই বিপৰীতে তাও ধৰ্মত পূৰ্বপুৰুষ বা উপৰিপুৰুষসকলৰ আত্মাক দেৱতা জ্ঞান কৰা হয় ৷ সেই আত্মাকহে টাই আহোমসকলে পূজা বা উপাসনা কৰে ৷"
লগতে পঢ়ক:তিৱা জনগোষ্ঠীৰ পৱিত্ৰ লাংখুন পূজা : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন