পথাৰতে কৃষি আৰু কৃষকৰ সমস্যাৰ সমাধান দিব বিজ্ঞানীয়ে
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন পদক্ষেপ । কৃষকৰ দুৱাৰমুখলৈ ভ্ৰাম্যমান উদ্ভিদ স্বাস্থ্য ক্লিনিক বাহন ।
Published : July 17, 2026 at 5:03 PM IST
যোৰহাট: অসমৰ কৃষিক্ষেত্ৰৰ বাবে সুখবৰ । আপোনাৰ পথাৰলৈ আহিব ভ্ৰাম্যমাণ উদ্ভিদ স্বাস্থ্য ক্লিনিক । আপোনাৰ পথাৰতে কৃষি বিজ্ঞানীয়ে দিব আপোনাৰ খেতিৰ সমস্যাৰ সমাধান । প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ কৃষিক্ষেত্ৰত এই যুগান্তকাৰী সংযোজন ।
কৃষি সম্প্ৰসাৰণ ব্যৱস্থাক অধিক গতিশীল আৰু বিজ্ঞানভিত্তিক কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে এই ভ্ৰাম্যমাণ উদ্ভিদ স্বাস্থ্য ক্লিনিক বাহনৰ । অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোৰহাটস্থিত চৌহদত ফ্লেগ অফ কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে ভ্ৰাম্যমান উদ্ভিদ স্বাস্থ্য ক্লিনিক বাহনৰ শুভাৰম্ভ কৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডঃ দীপজ্যোতি ৰাজখোৱাই ।
ৰাষ্ট্ৰীয় মাহজাতীয় শস্য অভিযানৰ লগত সংগতি ৰাখি কৃষি বিজ্ঞানক কৃষকৰ পথাৰলৈ পোনপটীয়াকৈ লৈ যোৱাৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰা এই ভ্ৰাম্যমাণ সেৱাৰ জৰিয়তে কৃষি সম্প্ৰসাৰণ ব্যৱস্থাত এক নতুন অধ্যায় সূচনা কৰিছে । শুভাৰম্ভৰ পাছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ভ্ৰাম্যমান উদ্ভিদ স্বাস্থ্য ক্লিনিক বাহনে ।
খেতিপথাৰতে শস্যৰ ৰোগ, পোক-পতংগ আৰু পুষ্টিজনিত সমস্যা, আদি চিনাক্ত কৰি তাৎক্ষণিক পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে ভ্ৰাম্যমান উদ্ভিদ স্বাস্থ্য ক্লিনিক বাহনৰ । এই বাহনখনত সংযোজিত আছে অত্যাধুনিক মাইক্ৰ'স্কোপ, উদ্ভিদৰ ৰোগ নিৰ্ণয় কৰিব পৰা সঁজুলি, মাটি আৰু পানী পৰীক্ষাৰ সঁজুলি, পোক-পতংগ চিনাক্তকৰণৰ সঁজুলি, ডিজিটেল তথ্যভাণ্ডাৰ, GPS, ইণ্টাৰনেট সংযোগ আৰু LED স্ক্ৰীণ ।
ফলত কৃষকৰ পথাৰতেই বহু সমস্যাৰ তাৎক্ষণিক ভাৱে চিনাক্তকৰণ সম্ভৱ হ'ব । কৃষকে খেতিৰ শস্য বা উদ্ভিদৰ ৰোগ বা অসুবিধা দেখুওৱাৰ পিছত কৃষি বিশেষজ্ঞই নমুনা সংগ্ৰহ কৰি বাহনখনতে প্ৰাথমিক পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিব । প্ৰয়োজনত উন্নত পৰীক্ষাগাৰলৈ নমুনা প্ৰেৰণ কৰি ইয়াৰ ভিত্তিত কৃষকক বিজ্ঞানসন্মত পৰামৰ্শ আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা আৰু উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক পৰামৰ্শ দিয়া হ'ব ।
এই ভ্ৰাম্যমান উদ্ভিদ স্বাস্থ্য ক্লিনিক বাহনখনৰ সেৱাই অসমৰ ধান, চাহ, শাক-পাচলি, ফলমূল, মাকৈ, সৰিয়হ তথা মাহজাতীয় শস্যৰ ক্ষেত্ৰত কৃষকক বিশেষভাৱে উপকৃত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । কৃষকসকলে নিজৰ অঞ্চলতেই বিজ্ঞানভিত্তিক পৰামৰ্শ লাভ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ।
এই সন্দৰ্ভত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডঃ দীপজ্যোতি ৰাজখোৱাই কয়,"ভ্ৰাম্যমান উদ্ভিদ স্বাস্থ্য ক্লিনিক বাহন কেৱল এখন চলন্ত পৰীক্ষাগাৰ নহয়, ই কৃষি বিজ্ঞান আৰু কৃষকৰ মাজত এক শক্তিশালী সংযোগ । সময়মতে ৰোগ আৰু বেমাৰ আজাৰ চিনাক্তকৰণ আৰু বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানৰ জৰিয়তে অসমৰ সামগ্ৰিক কৃষি ক্ষেত্ৰখনক অধিক আগুৱাই নিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"কৃষকৰ দুৱাৰমুখত বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিসেৱা আগবঢ়োৱাৰ এই নতুন পদক্ষেপে ৰাজ্যৰ কৃষি খণ্ডলৈ এক নতুন সম্ভাৱনাৰ বাৰ্তা বহন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ভ্ৰাম্যমান উদ্ভিদ স্বাস্থ্য ক্লিনিক বাহনৰ জৰিয়তে কৃষকসকলে লাভ কৰিব সময়োপযোগী পৰামৰ্শ আৰু উন্নত কৃষি ব্যৱস্থাপনা কৰা হ'ব ।"