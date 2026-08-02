ETV Bharat / state

সম্ৰাট অশোকৰ আদৰ্শৰে পথৰ কাষত কৃষ্ণচূড়াৰ পুলি ৰোৱা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীজন কোন ?

জোনাইৰ ৰাজপথৰ দুয়োকাষে শাৰী শাৰী কৃষ্ণচূড়াৰ গছবোৰ কোনে ৰোপণ কৰিছিল ? এই সন্দৰ্ভত কৰৱী দলেৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Late Taranath Pegu's Green Legacy Lives On Along Jonai's Roads
পথৰ কাষত কৃষ্ণচূড়াৰ পুলি ৰোৱা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীজন কোন ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 6:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: আপুনি যদি জোনাইৰ ৰাজপথৰে যায় তেন্তে পথৰ দুয়োকাষে দেখিব ৰঙচুৱাকৈ ফুলি উঠা শাৰী শাৰী কৃষ্ণচূড়াৰ সুশোভিত ৰূপ । এই অপৰূপ সৌন্দৰ্যই প্ৰতিজন বাটৰুৱাৰ মন চুই যায় । এই যে শাৰী শাৰী কৃষ্ণচূড়াবোৰ, ইয়াৰ আঁৰত আছে এক কাহিনী, আছে এজন ব্যক্তিৰ নিৰলস প্ৰচেষ্টা । সেই ব্যক্তিগৰাকী কোন জানেনে ?

জোনাই ৰতকে গাঁৱত এগৰাকী শিক্ষক আছিল । জোনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়তে বহু মানৱ সম্পদ তেওঁ গঢ় দিছিল । শিক্ষকতাৰ সমানে সমানে জোনাইখন সেউজীয়াৰে সজোৱাৰ সপোন দেখিছিল । কঠোৰ নিয়মানুৱৰ্তীতাৰে চলা শিক্ষকগৰাকীয়ে অৱসৰৰ পাছতেই জোনাইক সেউজীয়া কৰাৰ যাত্ৰাত পূৰ্ণোদ্যমে নামি পৰিছিল । এইগৰাকী শিক্ষক তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়েই হ'ল স্বৰ্গীয় তাৰানাথ পেগু ।

পথৰ কাষত কৃষ্ণচূড়াৰ পুলি ৰোৱা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীজন কোন ? (ETV Bharat Assam)

তেওঁৰ অবৰ্তমান এতিয়া জোনাই সেউজীয়া হৈ পৰিছে । তেওঁৰ সপোনবোৰক ৰঙীন কৰি কৃষ্ণচূড়া ফুলিছে, বাটৰুৱাক ছাঁ দিছে । জোনাই ৰতকে গাৱঁৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা তাহানিৰ ৫২ নং আৰু বৰ্তমানৰ ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে শতাধিক কৃষ্ণচূড়া গছ ৰোপণ কৰিছিল ৷ নীৰৱে গছ ৰোপণ কৰি ভালপোৱা প্ৰয়াত শিক্ষকজনে নিজে গছসমূহ চোৱা-চিতা কৰিছিল আৰু বৰ্তমানে গছসমূহ লহপহকৈ বাঢ়ি আছে ৷

Late Taranath Pegu
অমৰীশ পুৰীৰ দৰে পৰিধান কৰিছিল এটা টুপী (ETV Bharat Assam)

ত্যাগ, সাধনা আৰু নিৰলস প্রচেষ্টাৰে স্বৰ্গীয় তাৰনাথ পেগুৱে নিত্য নতুন চিন্তা-চৰ্ছাৰে সমাজখনক চিৰ সেউজীয়া কৰি তুলিবলৈ যত্নপৰ হৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কৃষ্ণচূড়াৰ পুলি বিছাৰি, প্ৰায় ২ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত পথৰ দুয়োকাষে ৰোপণ কৰা গছৰ ছাঁৰ লগতে শাৰী শাৰী কৃষ্ণচূড়াৰ গছজোপাই এতিয়া প্ৰতিজন পথছাৰীৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । পথেৰে পাৰ হৈ যোৱা প্ৰতিজন পথছাৰীয়ে ক্ষন্তেকৰ বাবে হ'লেও আকৰ্ষণীয় ৰূপত মোহিত হৈ পৰে ।

স্বৰ্গীয় তাৰানাথ পেগু ১৯৫০ চনৰ ১ জানুৱাৰীত ঢকুৱাখানাৰ বগৰী গুড়ীত স্বর্গীয় গংগাৰাম পেণ্ড আৰু স্বর্গীয়া ৰাঞ্জনামতী পেণ্ডৰ ঔৰসত জন্মলাভ কৰিছিল । পিছলৈ ঐতিহাসিক জোনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষাদানৰ দৰে মহান ব্রতত ব্ৰতী হৈ কৰ্মজীৱনৰ পৰা ২০০৯ চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ।

পথৰ কাষত কৃষ্ণচূড়াৰ পুলি ৰোৱা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীজন কোন ? (ETV Bharat Assam)

এই মহান মানসিকতাৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমৰ বিষয়ে তেওঁৰ পত্নী চন্দ্ৰাৱতী পেগুৱে কয়,"অৱসৰ পিছত গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ পুৱাই দা লৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কৃষ্ণচূড়াৰ গছ পুলি বিছাৰি আনে । সেই সময়ত নিজৰ ঘৰত নাছিল কৃষ্ণচুড়া গছ । তেনেকৈ এজোপা দুজোপা কৈ জোনাইৰ ললাদ গাঁৱৰ পৰা জোনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈকে ৰোপণ কৰে কৃষ্ণচুড়া ।"

তেওঁ লগতে কয়,"ইয়াৰ উপৰিও মূৰ্কংচেলেক মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণতো ৰোপণ কৰে । কৃষ্ণচূড়াৰ পুলিবোৰ ৰোপণ কৰি সদায় চোৱা-চিতা কৰাৰ উপৰিও যথেষ্ট যত্ন লৈছিল । তাৰে মাজত ৰাতি ঘূৰি ফুৰা দুষ্ট লৰাই কিছুমানে উঘালি দিয়ে কেতিয়াবা । সেইয়েহে পুৱা ৪ বজাতেই উঠি পুৱাই পথৰ কাষত ৰোপণ কৰা পুলিবোৰ চাই নিজৰ বাৰিৰ কামত লাগে আৰু ৰাতি ৮ বজালৈ ৰোপণ কৰা কৃষ্ণচূড়াৰ পুলিবোৰ পহৰা দিছিল ।"

Taranath Pegu's Green Legacy Lives On Jonai's Roads
কৃষ্ণচূড়াৰ সেউজীয়াৰ মাজতে জীয়াই থাকিব তাৰানাথ পেগু (ETV Bharat Assam)

তাৰানাথ পেগুৰ আদৰ্শ কিদৰে নতুন প্ৰজন্মই ধৰি ৰাখিছে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"এতিয়া তেখেতৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ বহুকেইজন যুৱকে জোনাইৰ বিভিন্ন পথৰ কাষে কাষে গছপুলি ৰোপণ কৰিছে । তদুপৰি মোৰ সৰু পুত্ৰ আছাৰ্যমোহন পেগুৱে তেখেতৰ আদৰ্শৰে বিভিন্ন ঠাইত গছ পুলি ৰোপণ কৰিছে ।"

স্বৰ্গীয় তাৰানাথ পেগু এজন ছাত্ৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তোষেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালাই কয়,"মোৰ শিক্ষাগুৰু তাৰানাথ পেগু ছাৰ অৱসৰ পিছত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োপাৰে পদ্ধতিগতভাৱে আৰু শাৰী শাৰী গছ ৰোপণ কৰি তেওঁ সপোন ৰচনা কৰিছিল । ছাৰে আমাক শ্ৰেণীকোঠাত সমাজ অধ্যয়ন পঢ়াইছিলে । যেতিয়াই পাঠদান কৰিছিল তেতিয়া প্ৰায় সম্ৰাট অশোকৰ কথা কৈছিল । কেনৈকৈ পথৰ দুয়োকাষে গছ ৰোপণ কৰি মানুহক ছাঁ দিছিলে ।"

Late Taranath Pegu's House
তাৰানাথ পেগুৰ অবৰ্তমানত তেওঁৰ ঘৰখন (ETV Bharat Assam)

আগৰৱালাই কয়,"ছাৰৰ সপোন হয়তো সম্ৰাট অশোকৰ দৰে আছিলে । এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় কুৰি বছৰ পূৰ্বে ৰোপণ কৰা গছসমূহ এতিয়া যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে । ফুল ফুলি জোনাইৰ পথৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিছে । ছাৰ আজি আমাৰ মাজত নাই কিন্তু যদিও তেখেতে ৰোপণ কৰা গছৰ সৌন্দৰ্যৰ মাজত ছাৰ আজিও জীয়াই আছে ।"

Taranath Pegu's Green Legacy Lives On Jonai's Roads
স্বৰ্গীয় তাৰানাথ পেগুৰ সপোনৰ জোনাই (ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক: বানাক্ৰান্তৰ সাহাৰ্যৰ বাবে মহানগৰীৰ ৰাজপথত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গসহ সুৰ বাহিনী

বানপীড়িতৰ বাবে ২১ কোটি টকাৰ অনুদান নীতা আম্বানীৰ; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ

TAGGED:

কৃষ্ণচূড়া
স্বৰ্গীয় তাৰানাথ পেগু
জোনাই
ইটিভি ভাৰত অসম
LATE TARANATH PEGU

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.