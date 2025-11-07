ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য় সম্পন্ন হ'ব নাগাৰা নামৰ সম্ৰাটৰ

ETV Bharat / state

নলবাৰী: যেন অভিশপ্ত ২০২৫ ! চলিত বৰ্ষৰ তিনিটা মাহত অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত যেন নজৰ সোমাল নিষ্ঠুৰ নিয়তিৰ । ইজনৰ পিছত সিজন শিল্পী আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছে ৷ তাৰ মাজতে যোৱা নিশা চিৰদিনৰ বাবে আন এগৰাকী শিল্পীয়ে বিদায় মাগিলে ।

মোহন ভাইৰা বঁটা প্ৰাপক, নাগাৰা নামৰ সম্ৰাট, ৰচক, নাগাৰা সূৰ্য, অসম আন্দোলনত নাগাৰা নামেৰে অসমীয়াক এক কৰা বৰেণ্য শিল্পী ৰামচৰণ ভড়ালী(৮৮)ৰ মৃত্য়ুৰ খবৰে ম্ৰিয়মান কৰিছে সকলোকে ।

শিল্পী ৰামচৰণ ভড়ালীৰ শেষকৃত্য় সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্তৰ ঘোষণা (ETV Bharat Assam)

বৃহস্পতিবাৰে নিশা নলবাৰীৰ কুমাৰীকাটাৰ নিজ বাসগৃহত ইহলীলা সম্বৰণ কৰা ৰামচৰণ ভড়ালীৰ বাসগৃহত শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা সৰ্বস্তৰৰ লোক, গুণমুগ্ধই শ্ৰদ্ধঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । দুপৰীয়াৰ ভাগত উপস্থিত হয় জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীকে ধৰি জিলা প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল । শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰৰ পিছতে অসম চৰকাৰৰ হৈ আয়ুক্তগৰাকী কুমাৰীকাটাত উপস্থিত হৈ শিল্পীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ।

আয়ুক্তগৰাকীয়ে শেষকৃত্য়ৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি ক'লে, "অসম চৰকাৰৰ শিল্পী পেঞ্চনাৰ, নাগাৰা নামৰ সম্ৰাট, নাগাৰা সূৰ্য ৰামচৰণ ভড়ালীৰ মৃত্যুত অসম চৰকাৰে গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰিছে । কাইলৈ পুৱা ১১.৩০ বজাত তেওঁৰ বাসগৃহৰ ওচৰতে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য় সম্পন্ন কৰা হ'ব ।"

জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীয়ে লগতে কয়, "তেওঁৰ অসমীয়া লোকসংস্কৃতিত যি অৱদান সেয়া আমি শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছো । তেওঁক নাগাৰা সূৰ্য বুলি কোৱা হৈছিল । আজি যে নাগাৰা নাম ইমান প্ৰসিদ্ধ, জনপ্ৰিয় হৈছে, তাৰ একমাত্ৰ ব্যক্তিজন হৈছে ৰামচৰণ ভড়ালী । এসময়ত মানুহে নাগাৰা নাম চোৱা নাছিল । অসম আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁৰ যিটো নাগাৰা নামেৰে জনপ্ৰিয় হৈছিল, সেই নাগাৰা নামটো অসম আন্দোলনৰ ৬ বছৰ পিছলৈও সকলোৱে শুনি আছিল । দেশপ্ৰেমত উদ্বুদ্ধ হৈ অসম আন্দোলনত সেই নাগাৰা নামটোৱে বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল ।" অসম চৰকাৰৰ হৈ আয়ুক্ত গৰাকীয়ে গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ৰামচৰণ ভড়ালীক ।

আনহাতে নশ্বৰদেহ সমদল কৰি নিয়া হ'ব নেকি বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "আমি এই বিষয়ে পৰিয়ালৰ সৈতে আলোচনা কৰিম ৷ তেওঁ যিহেতু বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত আছিল, যদি পৰিয়ালে তেনেকৈ বিচাৰে, নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া জনোৱা হ'ব ।"

ৰামচৰণ ভড়ালীৰ মৃত্যুত শোক আছুৰ

ৰামচৰণ ভড়ালীৰ মৃত্যুত শোকপ্ৰকাশ কৰি আছুৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ৰিয়াজউদ্দিন আহমেদে কয়, "বিগত প্ৰায় ৫২ বছৰ ধৰি ৰামচৰণ ভড়ালী নাগাৰা নামৰ সৈতে জড়িত আছিল । তেওঁ কেৱল এগৰাকী নাগাৰা শিল্পীয়েই নাছিল, নাগাৰা নাম ৰচনা কৰিছিল, অভিনয় কৰিছিল । তেওঁৰ মৃত্যু অসমীয়া লোকসংস্কৃতিৰ পথাৰখনৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি । তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি অসম চৰকাৰে সঁচা অৰ্থত জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনালো । লগতে উঠি অহা প্ৰজন্মক ৰামচৰণ ভড়ালীৰ আদৰ্শ, লোকসংস্কৃতিৰ যি সাধনা, তাক প্ৰেৰণা দিয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ।"

আছুৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ৰিয়াজউদ্দিন আহমেদৰ পুনৰ কয়, "ৰামচৰণ ভড়ালী নাগাৰা নামক লৈ যথেষ্ট সচেতন আছিল । নাগাৰা নামক সঠিককৈ পৰিৱেশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট চৰ্চা কৰিছিল । নাগাৰা নামক যেতিয়া কোনোবাই বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰিছিল, সেই সময়ত তেওঁ বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছিল ।"

অসম চৰকাৰলৈ আহ্বান আছুৰ

"অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত নাগাৰা নামৰ শিল্পী আছে, লোকসংস্কৃতিৰ সাধক আছে । তেওঁলোকক যাতে অসম চৰকাৰে ৰামচৰণ ভড়ালীৰ স্মৃতিত একো একোটা বঁটা প্ৰদান কৰে । কাৰণ তেওঁ জীৱিত কালত চৰকাৰৰ পৰা কোনো বঁটা বা স্বীকৃতি পোৱা নাছিল । ছাত্ৰ সন্থাই ২০১৭ চনত মোহন ভাইৰা বঁটা প্ৰদান কৰিছিল । অসম আন্দোলনৰ সময়ত এইগৰাকী মহান শিল্পীৰ যি অৱদান সেয়া নিশ্চিতৰূপে চিৰস্বীকাৰ্য । অসম আন্দোলনত তেওঁ নিজে নেতৃত্ব লৈছিল । সেইসময়ত তেওঁ যিটো নাগাৰা গীত ৰচনা কৰি গাইছিল সেইটো গীতৰ বাবে কাৰাবাসো খাটিছিল । তেনে এগৰাকী মহান লোকৰ যি সংগ্ৰামী চেতনা, তেওঁৰ নামৰ জৰিয়তে বিভন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ কৰি আহিছিল । গতিকে তেনে এগৰাকী মহান সংগ্ৰামী চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ হৈ আমি উঠি অহা প্ৰজন্মই তেনে চেতনাৰে অসমীয়া জাতীয় জীৱনত কাম কৰি যোৱা বদ্ধ পৰিকৰ" - চৰকাৰলৈ এই আহ্বান নলবাৰী আছুৰ ৷

