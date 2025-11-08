ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য় সম্পন্ন নাগাৰা নামৰ সম্ৰাট ৰামচৰণ ভড়ালীৰ

ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য় সম্পন্ন নাগাৰা নামৰ সম্ৰাট ৰামচৰণ ভড়ালীৰ
লোক পৰিবেশ্য কলাৰ পথাৰখন উকা কৰি পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল নাগাৰা নামৰ পিতামহ ৰামচৰণ ভড়ালী ।
Published : November 8, 2025 at 8:25 PM IST
নলবাৰী : পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল নাগাৰা নামৰ পিতামহ ৰামচৰণ ভড়ালীৰ নশ্বৰ দেহ । শনিবাৰে পুৱা ১১-৩০ বজাত ৰামচৰণ ভড়ালীৰ কুমাৰীকাটাৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে দিয়া হ'ল শেষ বিদায় । অসমৰ লোক পৰিবেশ্য কলাৰ পথাৰখন উকা কৰি গ'লগৈ নাগাৰা নামৰ বিখ্যাত পাঠক ৰামচৰণ ভড়ালী ।
আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, বৃন্দাবন থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক বংকিম মেধি, জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰী, জি এম ডি এৰ অধ্যক্ষ নাৰায়ণ ডেকা, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, বিজেপিৰ জিলা সভাপতি জয়ন্ত বুজৰবৰুৱা, সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি, আছুৰ উপ-সভাপতি ভৱজিত বেজবৰুৱা, নাগাৰা নাম সংঘৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত ৰাজ্য়িক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য় সম্পন্ন কৰা হয় ৰামচৰণ ভড়ালীৰ ।
নাগাৰা সম্ৰাটৰ মহাপ্ৰয়াণত শোকহত আছু :
এই সন্দৰ্ভত নাগাৰা সম্ৰাটৰ মহাপ্ৰয়াণত শোকহত বুলি উল্লেখ কৰি আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "এই বছৰটোত আমাৰ বাবে এটাৰ পিছত এটাকৈ বেয়া খবৰ আহি আছে । নাগাৰা সম্ৰাট আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল । তেখেতে লোকসংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ গৈছে । তেখেতে নিৰলসভাৱে লোকসংস্কৃতিৰ ভঁৰাল জীপাল কৰি থৈ গ'ল । আনকি তেওঁ লোকসংস্কৃতিৰ জৰিয়তে অসম আন্দোলনৰ সময়তো এটা আধ্যাত্মিক চিন্তা আৰু অসম প্ৰেম দুয়োটাকে একত্ৰিত কৰি আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল । আধ্যাত্মিক চিন্তাৰ জৰিয়তে অসম আন্দোলনৰ সময়ত অসমীয়া ৰাইজক উদ্বুদ্ধ কৰি ৰাখিছিল । গতিকে অসম আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁৰ যি অৰিহণা, অসমৰ ৰাইজে সদায় স্মৰণ কৰি ৰাখিব । কাৰণ আধ্যাত্মিক চিন্তাৰে অসমীয়া ৰাইজক উদ্বুদ্ধ কৰি ৰখাটো তেওঁৰ অনন্য প্ৰচেষ্টা আছিল । গতিকে তেওঁক চৰকাৰে মৰণোত্তৰভাৱে এটা ৰাজ্যিক সন্মান দিব লাগে ।"
"একে সময়তে যিসকল লোকে লোকসংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়াটো যথেষ্ট চিন্তনীয় হৈ পৰিছে । সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিব নে পৰিয়াল চাব । গতিকে অসমৰ লোকসংস্কৃতিৰ ভঁৰাল যি সকলে চহকী কৰি আছে তেনে লোকসংস্কৃতিৰ সাধকসকলক অৰ্থনৈতিকভাৱে সমৰ্থন কৰিবলৈ এটি বিশেষ আঁচনি অথবা পুঁজিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ।"
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত সুৰৰ মায়াৰে দিছিল নতুন মাত্ৰা : দিলীপ শইকীয়া
ৰামচৰণ ভড়ালীৰ মৃত্যুত মৰ্মাহত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, "অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ অন্যতম মহীৰূহ কাণ্ডাৰী, নাগাৰা নামৰ বিখ্যাত পাঠক, শিল্পী ৰামচৰণ ভড়ালীৰ মৃত্যুত আজি আমি সকলো মৰ্মাহত । বিগত ডেৰ মাহত অসমে কেইবাজনো এনেকুৱা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ নক্ষত্ৰক হেৰুৱাইছো । তাৰ মাজতে ৰামচৰণ ভড়ালী এজন । প্ৰচাৰ বিমুখ ব্যক্তি আছিল ৰামচৰণ ভড়ালী । প্ৰচাৰ বিমুখ হৈ থাকিলেও তেখেতৰ হাতৰ পৰশেৰে শত-সহস্ৰজন নতুন পাঠক-পাঠিকাৰ জন্ম হৈছে । সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত সুৰৰ মায়াৰে, নাগাৰা নামৰ জৰিয়তে দৃশ্য-শ্ৰব্য কলাক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে । গতিকে এনে এজন মহীৰূহ হেৰুৱাই আজি অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ জণগন শোকত ম্ৰিয়মান হৈছে । তেখেতৰ লগত আমাৰ আত্মিক সম্পৰ্ক আছিল । তিনিবছৰ পূৰ্বে ৰঙিয়াৰ পুঠিমাৰী ৰাসত লগ পাওতে তেখেতে মোৰ ওচৰত সদৌ অসম নাগাৰা নাম সংঘৰ বাবে এটি সাংসদ পুঁজিৰ অনুদান বিচাৰিছিল আৰু মই যথাসম্ভৱ অনুদান প্ৰদান কৰিছিলো ।"
নাগাৰা নামক অভিভাৱক হিচাপে ধৰি ৰাখিছিল :জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৰামচৰণ ভড়ালীৰ মৃত্য়ুত শোক প্ৰকাশ কৰি কয়, "ৰামচৰণ ভড়ালী হঠাৎ ৰাতিটোৰ ভিতৰতেই নোহোৱা হৈ গ'ল, এয়া এক মৰ্মান্তিক ঘটনা । নাগাৰা নামৰ সূৰ্য ৰামচৰণ ভড়ালীৰ বিয়োগে আমাক সকলোকে ম্ৰিয়মান কৰি তুলিছে । পৰহি মাজৰাতি ৰামচৰণ ভড়ালীৰ দেহাৱসান হোৱা বুলি খবৰটো শুনি আমি অত্যন্ত দুঃখিত হৈছিলো । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পতাৰ পিছত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য় সম্পন্ন কৰাৰ কথা কৈছিলো আৰু আজি তেখেতক সন্মান জনোৱা হ'ল । মই অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈ তেখেতক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালো । ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতৰ লগত অত্যন্তই ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল । কেইদিনমান পূৰ্বে নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত সুস্থভাৱে লগ পাইছিলো । আজি হঠাৎ ৰাতিটোৰ ভিতৰতেই আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল । ৰামচৰণ ভড়ালী এনে এজন ব্যক্তি আছিল যিয়ে নাগাৰা নামৰ সংস্কৃতিটোক অভিভাৱক হিচাপে ধৰি ৰাখিছিল । নতুন প্ৰজন্মক নাগাৰা নামৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিল । গোটেই নাগাৰা নামৰ সংস্কৃতিটোক অসম আৰু অসমৰ বাহিৰত বিয়পাই নিয়াত সকলো কাম অতি দায়িত্বৰে পালন কৰিছিল । গোটেই সংস্কৃতিটোক সকলো দিশ সুৰক্ষিত কৰি আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰি গৈছিল । গতিকে তেনে এজন ব্যক্তিক হেৰুৱাই সকলোৱে অভিভাৱকহীন যেন অনুভৱ কৰিছে । গতিকে অসম চৰকাৰে নাগাৰা নামৰ সংস্কৃতিটোক আগুৱাই নিয়াৰ লগতে নতুন নাগাৰা শিল্পীক প্ৰশিক্ষণ দিয়াত সকলো দিশতে এইক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব ।"
মৃত্যুৰ সময়লৈকে সদৌ অসম নাগাৰা নাম সন্থাৰ সভাপতি হৈ থকা ৰামচৰণ ভড়ালীয়ে 'মোহন ভাইৰা বঁটা' লাভ কৰাৰ লগতে পাইছিল বহু স্বীকৃতি । নাগাৰা সূৰ্য ৰামচৰণ ভড়ালীৰ জন্ম হয় নলবাৰী জিলাৰ কুমাৰীকাটা গাঁৱৰ এটি সাধাৰণ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত । ১৯৫৮ চনত বলোৱা প্ৰগতি যাত্ৰা পাৰ্টীত যোগ দি অভিনয় জীৱন আৰম্ভ কৰি ১৯৬৭ চনলৈ সুদীৰ্ঘ ১১ বছৰ কাল বিভিন্ন যাত্ৰা দলত অভিনয় কৰে । ইয়াৰ পিছত ১৯৬৭ ত 'দেহৰ কালাকুছি যুৱক নামপাৰ্টী' শীৰ্ষক নাগাৰা নামৰ দল এটি গঠন কৰি নাগাৰা নামৰ স্বকীয় পদ-কথাৰে নামধৰ্মী ৰাইজক মোহিত কৰি ৰামচৰণ ভড়ালী হৈ পৰে এগৰাকী যশস্বী শিল্পী ।
ৰামচৰণ ভড়ালীয়ে লাভ কৰা বঁটা :
১৯৯৮ চনতে শিল্পী পেঞ্চন লাভ কৰা ৰামচৰণ ভড়ালীয়ে ২০০২ চনত অসম নাট্য সন্মিলনে ‘নাগাৰা সূৰ্য’ সন্মান প্ৰদান কৰে । ২০০৮ চনত পূৰ্বাঞ্চলীয় লোক পৰিষদৰ পৰা ‘নিবাৰণ বৰা বঁটা’ লাভ কৰাৰ লগতে ২০০৮ চনত অসম সাংস্কৃতিক মহাসভাৰ ‘জীৱনজোৰা সংস্কৃতি সাধনা বঁটা’, ২০১০ চনৰ ১২ ডিচেম্বৰত ‘ভাৰতীয় দলিত সাহিত্য একাডেমী’ৰ 'আম্বেদকাৰ কলাশ্ৰী বঁটা’, ২০১১ চনত ‘জীৱনজোৰা সংস্কৃতি সাধনা বঁটা’, ২০১২ চনৰ ২৬ অক্টোবৰৰ পৰা ‘National Folklore Support Centre’ ৰ পৰা ‘টাটা ফেল'শ্বিপ’ লাভ কৰে ।
একেদৰে তেওঁ ২০১৫ চনত ‘এনাজৰী বঁটা’, ২০১৭ চনত ‘মোহন ভাইৰা বঁটা’, ২০২২ চনত 'নাম শিৰোমণি বঁটা ' লাভ কৰিছিল । বৰ্তমানলৈকে বাণীবদ্ধ কৰি উলিওৱা ভড়ালীৰ নামৰ শ্ৰব্য কেছেটৰ সংখ্যা ১০৫ খন আৰু দৃশ্য-শ্ৰব্য কেছেট ৩০ খন । তদুপৰি 'বিশ্ব বৈৰাগী' আৰু 'নীলম এণ্ড ছাইলেণ্ট কিলাৰ' শীৰ্ষক চুটি ছবি আৰু 'দিঠকত হেৰাল সপোন' শীৰ্ষক বোলছবিতো অভিনয় কৰিছিল ।