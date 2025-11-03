ETV Bharat / state

ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ব দীপক শৰ্মাৰ শেষকৃত্য: ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

গহপুৰৰ ভোলাগুৰিত কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা কয় ৷

তেজপুৰ: সোমবাৰে মহাপ্ৰয়াণ ঘটে অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ আন এক ভোটাতৰা তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশিষ্ট বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাৰ । চেন্নাইত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় দীপক শৰ্মাৰ । বিশিষ্ট বাঁহীবাদকগৰাকীৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।

আনহাতে, দীপক শৰ্মাৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । তেওঁ কয় যে দীপক শৰ্মাৰ মৃত্যু অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি ।

গহপুৰত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে দীপক শৰ্মাৰ শেষকৃত্য ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন কৰা হ'ব । আনহাতে, দীপক শৰ্মাৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ চেন্নাইৰ পৰা অনাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "দীপক শৰ্মাৰ মৃত্যু অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ এটা অপূৰণীয় ক্ষতি । তেখেতৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ আমি চেন্নাইৰ পৰা অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ । আৰু ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে আমি তেখেতৰ অন্তিম যাত্ৰাত শ্ৰদ্ধা জনাম । তেওঁৰ বাহীত মই ভাবোঁ ইমান ভাল বাঁহী বজোৱা আৰু বহু গভীৰতালৈ গৈ বাঁহী বজাব পাৰিছিল । অসমত তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা, দেশতে তেনেকুৱা শিল্পীৰ সংখ্যা বহু কম ।"

উল্লেখ্য যে দেশৰ ভিতৰতে এখন আগশাৰীৰ আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ যো-জা চলিছে গহপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভোলাগুৰি চাহবাগিচাত । অহা ৮ নবেম্বৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে । ইয়াৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিশ্ববিদ্যালয়খন নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া স্থানত সোমবাৰে উপস্থিত হয় ।

বিশ্ববিদ্যালয়খন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, "যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত মই গহপুৰৰ ৰাইজক কথা দিছিলোঁ যে শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ স্মৃতিত এখন ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিম । সেয়ে ৮ নৱেম্বৰৰ দিনটো প্ৰতিশ্ৰুতি ৰখাৰ দিন । ভাৰতৰ বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ হাতেৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিম । এইখন বিশ্ববিদ্যালয়ক প্ৰযুক্তিৰ আধাৰত পাঠদান কৰাৰ এখন আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে গঢ় দিম ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ইতিমধ্যে এইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত একাডেমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰেইন ইউনিভাৰ্চিটী কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ, যাতে প্ৰথম দিনৰ পৰাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা ৰেংক থাকিব পাৰে । অত্যাধুনিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন নামজ্বলা বিশ্ববিদ্যালয় হয় সেই দিশত আমি সকলোৱে লগ লাগি কাম কৰিম ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে ৰূপকোৱঁৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কৰ্মস্থলী ভোলাগুৰিৰ ৭৪০ বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়খনত পৰম্পৰাগত বিষয়সমূহৰ লগতে এ আই, ৰব'টিক ছায়েঞ্চ, থ্ৰী ডি প্ৰিণ্টিঙকে ধৰি আধুনিক বিষয়সমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ।

