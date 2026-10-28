ETV Bharat / state

বৰপেটাত শোকৰ বন্যা: একেলগে জ্বলিল ভৰালী পৰিয়ালৰ চাৰি সদস্যৰ চিতা

ভৰালী পৰিয়ালৰ ৪ সদস্য আৰু কৰ্মচাৰী নাৰায়ণ দাসৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন ।

Last rites of five Guwahati firing victims performed in Assam's Barpeta, Baksa
বৰপেটাত শোকৰ বন্যা;নিশাই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন ভৰালী পৰিয়ালৰ ৪ সদস্যৰ (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : October 28, 2026 at 6:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা : "মা-পাপা ক'ত ? আইতা ক'ত ? মা-পাপাক কোনোবাই মাৰিলে ! কণমানিকেইটাই কালিৰে পৰা কান্দিয়ে আছে ।" গুৱাহাটীৰ নৃশংস গুলীচালনাৰ ভুক্তভোগী দেৱৰ্ষি কাশ্যপ আৰু ৰিণিকা কাশ্যপৰ দুই কণমানি সন্তানৰ কথা কৈ এনেদৰে উচুপি উঠিল আত্মীয় । সোমবাৰে নিশা সংঘটিত ঘটনাটোক যেন পৰিয়ালৰ কোনেও এতিয়ালৈ বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই ।

হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ পৰিয়াল তথা আত্মীয়ক জোকাৰি গৈছে । আইতাক আৰু পিতৃ-মাতৃ যে আজি এই সংসাৰত নাই সেই কথা বুজি পোৱা বয়সো হোৱা নাই কণমানিকেইটাৰ । কাৰণ এটি শিশু ডেৰ বছৰীয়া আৰু আনটো ৭-৮ বছৰীয়া । তেওঁলোকৰ মুখত এতিয়া কেৱল পিতৃ-মাতৃ আৰু আইতাকৰ কথা । আত্মীয়ক তেওঁলোকে বাৰে বাৰে সুধিছে, "মা-পাপা কেতিয়া আহিব ? আইতা কেতিয়া আহিব ?"

এই ঘটনাই গুৱাহাটীৰ লগতে পৰিয়ালটোৰ বাসস্থান বৰপেটাতো শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় ১০ মান বজাত বিলাস ইনৰ স্বত্বাধিকাৰী হেলেনা ভৰালীসহ ৪ টা মৃতদেহ বৰপেটাৰ ঘৰলৈ লৈ যোৱা হয় । লগে লগে অভাৱনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে । নিশাই পৰিয়ালটোৰ ৪ সদস্যৰ আন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয় । ইফালে গুলীচালনা নিহত পৰিয়ালটোৰ কৰ্মচাৰী নাৰায়ণ দাসৰ মৃতদেহো বাক্সাৰ ঘৰলৈ লৈ যোৱা হয় ।

এগৰাকী বিষয়াই কয়, "নিশা নাখান্দা নদীৰ পাৰৰ শ্মশানত ৪ সদস্যৰ সৎকাৰ কৰা হয় । শ শ লোকে তেওঁলোকক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।" ইফালে ঘটনাটোত আহত পৰিয়ালটোৰ গাড়ীচালক সত্যেন্দ্ৰ পাঠক এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে । জিএমচিএইচৰ অধীক্ষক দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে কয় যে পাঠকৰ সোঁহাতত গুলী লাগিছিল ।

ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰা ঘনকান্ত গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । গগৈৰ পৰা গুলীচালনাত ব্যৱহৃত পিষ্টলটোও উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । মঙলবাৰে আদালতে গগৈক ৭ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

নিহতৰ পৰিয়ালে এই আক্ৰমণ পৰিকল্পিত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু অভিযুক্তক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে । গুলীচালনাৰ ঘটনাটোৰ তদন্তৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে বিশেষ তদন্তকাৰী দল গঠন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

অনাথ হ’ল দুটি নিষ্পাপ শিশু; কোনে ল’ব সিহঁতৰ দায়িত্ব ? এটা ৰাতিত শেষ হ’ল সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালটো...

TAGGED:

GUWAHATI FIRING
HOTEL BILAS INN
গুলীচালনা
হেলেনা ভৰালী
হোটেল বিলাস ইন

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.