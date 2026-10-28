বৰপেটাত শোকৰ বন্যা: একেলগে জ্বলিল ভৰালী পৰিয়ালৰ চাৰি সদস্যৰ চিতা

বৰপেটাত শোকৰ বন্যা: একেলগে জ্বলিল ভৰালী পৰিয়ালৰ চাৰি সদস্যৰ চিতা
ভৰালী পৰিয়ালৰ ৪ সদস্য আৰু কৰ্মচাৰী নাৰায়ণ দাসৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন ।
By PTI
Published : October 28, 2026 at 6:12 PM IST
বৰপেটা : "মা-পাপা ক'ত ? আইতা ক'ত ? মা-পাপাক কোনোবাই মাৰিলে ! কণমানিকেইটাই কালিৰে পৰা কান্দিয়ে আছে ।" গুৱাহাটীৰ নৃশংস গুলীচালনাৰ ভুক্তভোগী দেৱৰ্ষি কাশ্যপ আৰু ৰিণিকা কাশ্যপৰ দুই কণমানি সন্তানৰ কথা কৈ এনেদৰে উচুপি উঠিল আত্মীয় । সোমবাৰে নিশা সংঘটিত ঘটনাটোক যেন পৰিয়ালৰ কোনেও এতিয়ালৈ বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই ।
হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ পৰিয়াল তথা আত্মীয়ক জোকাৰি গৈছে । আইতাক আৰু পিতৃ-মাতৃ যে আজি এই সংসাৰত নাই সেই কথা বুজি পোৱা বয়সো হোৱা নাই কণমানিকেইটাৰ । কাৰণ এটি শিশু ডেৰ বছৰীয়া আৰু আনটো ৭-৮ বছৰীয়া । তেওঁলোকৰ মুখত এতিয়া কেৱল পিতৃ-মাতৃ আৰু আইতাকৰ কথা । আত্মীয়ক তেওঁলোকে বাৰে বাৰে সুধিছে, "মা-পাপা কেতিয়া আহিব ? আইতা কেতিয়া আহিব ?"
এই ঘটনাই গুৱাহাটীৰ লগতে পৰিয়ালটোৰ বাসস্থান বৰপেটাতো শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় ১০ মান বজাত বিলাস ইনৰ স্বত্বাধিকাৰী হেলেনা ভৰালীসহ ৪ টা মৃতদেহ বৰপেটাৰ ঘৰলৈ লৈ যোৱা হয় । লগে লগে অভাৱনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে । নিশাই পৰিয়ালটোৰ ৪ সদস্যৰ আন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয় । ইফালে গুলীচালনা নিহত পৰিয়ালটোৰ কৰ্মচাৰী নাৰায়ণ দাসৰ মৃতদেহো বাক্সাৰ ঘৰলৈ লৈ যোৱা হয় ।
Guwahati, Assam: A family member of one of the deceased in the Guwahati hotel firing incident says, "We will discuss everything with them for the well-being of the child. I just want to say that the child has needs, and we are here for them. We want justice as soon as possible, please. What has happened to us has happened, and we accept what God has decided, but this should never happen to another family. We want everyone to be safe in the future. Something like this should never happen to another family..."— IANS (@ians_india) October 28, 2026
এগৰাকী বিষয়াই কয়, "নিশা নাখান্দা নদীৰ পাৰৰ শ্মশানত ৪ সদস্যৰ সৎকাৰ কৰা হয় । শ শ লোকে তেওঁলোকক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।" ইফালে ঘটনাটোত আহত পৰিয়ালটোৰ গাড়ীচালক সত্যেন্দ্ৰ পাঠক এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে । জিএমচিএইচৰ অধীক্ষক দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে কয় যে পাঠকৰ সোঁহাতত গুলী লাগিছিল ।
STORY | Last rites of five Guwahati firing victims performed in Assam’s Barpeta, Baksa The last rites of the five persons killed in the Guwahati hotel firing incident were performed at their native places in Assam's Barpeta and Baksa districts, officials said on Wednesday. Five people, including four members of a business family, were killed and another injured in a shooting at Hotel Bilas Inn in the Bora Service area on GS Road on Monday night following a dispute between the property owners and the leaseholder over the hotel’s management. READ: https://t.co/jBcUYYMJlJ— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026
ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰা ঘনকান্ত গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । গগৈৰ পৰা গুলীচালনাত ব্যৱহৃত পিষ্টলটোও উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । মঙলবাৰে আদালতে গগৈক ৭ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
নিহতৰ পৰিয়ালে এই আক্ৰমণ পৰিকল্পিত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু অভিযুক্তক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে । গুলীচালনাৰ ঘটনাটোৰ তদন্তৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে বিশেষ তদন্তকাৰী দল গঠন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
অনাথ হ’ল দুটি নিষ্পাপ শিশু; কোনে ল’ব সিহঁতৰ দায়িত্ব ? এটা ৰাতিত শেষ হ’ল সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালটো...