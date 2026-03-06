বৰপেটা সত্ৰৰ দৌল মহোৎসৱ : সুঁৱেৰী উৎসৱত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম
সুঁৱেৰী উৎসৱৰ লগে লগে সামৰণি পৰিব বৰপেটা সত্ৰত ৫ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত দৌল মহোৎসৱৰ ।
Published : March 6, 2026 at 3:31 PM IST
বৰপেটা : বৰপেটা সত্ৰত ২ মাৰ্চৰ পৰা সত্ৰীয়া ৰীতি আৰু পৰম্পৰাৰে ৫ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা 'দৌল মহোৎসৱ' বা 'দেউল মহোৎসৱ'ৰ আজি অন্তিম দিন ৷ পৰম্পৰা অনুসৰি শুকুৰবাৰে বৰপেটা সত্ৰত পালন কৰা হৈছে সুঁৱেৰী উৎসৱ ৷ সত্ৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি গোঁসাই দৌলগৃহত আৰোহণ কৰি থকা সময়ত ভক্তসকলে ফাকু খেলিব নোৱাৰে ৷ দৌলগৃহত থকা গোঁসাইক ফাকুগুৰি ছটিয়াই সেৱা জনায় ভক্তসকলে ৷
২ মাৰ্চত গোন্ধ যাত্ৰাৰ নিশা দৌলত আৰোহণ কৰা দৌলগোবিন্দ মহাপ্ৰভু আৰু কলীয়া ঠাকুৰ গোঁসাইক নক্ষত্ৰ গণনা অনুসৰি ৫ মাৰ্চ বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ৮ বজাত দৌলগৃহৰ পৰা যথাৰীতি নমাই আনি যোগমোহন গৃহত ৰখা হয় ৷
ইয়াৰ পিছতে ৬ মাৰ্চ শুকুৰবাৰে পুৱা প্ৰায় ৪ বজাত কীৰ্তন ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ কাষতে বৰশৰাইত ৰখা হৈছে ৷ ইফালে সুঁৱেৰী উপলক্ষে হোলীগীতৰ সুৰ আৰু আবিৰৰ ৰঙত ডুব গৈছে সত্ৰনগৰী বৰপেটা ৷ পুৱাৰ পৰাই পুৰুষ-মহিলা, যুৱক-যুৱতীসকল বৰপেটা সত্ৰত উপস্থিত হৈ ইজনে সিজনক ফাকুগুৰিৰে হোলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছে ৷
আবিৰৰ ৰঙত ৰঙীন হৈ পৰা সত্ৰনগৰীৰ আকাশ বতাহ মন প্ৰাণ উতলা কৰা হোলীগীতৰ সুৰেৰে মুখৰিত হৈ পৰে ৷ বৰপেটাৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ, মনৰ উৎসৱ, ৰঙৰ উৎসৱ দৌল বা দেউলৰ আনন্দ উলাহত মতলীয়া হৈ পৰা প্ৰতিজনৰ কণ্ঠৰে নিগৰিত হৈছে হোলীগীতৰ অমিয়া সুৰ ৷ আবিৰৰ ৰং, কৃষ্ণপ্ৰেম আৰু প্ৰকৃতি বন্দনাৰে মুখৰিত হোলীগীতৰ সুৰত দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হৈ পৰিছে সত্ৰনগৰী বৰপেটা ৷
ইফালে আবেলি দৌলগোবিন্দ মহাপ্ৰভু আৰু কলীয়া ঠাকুৰ গোঁসাইক দুখন দোলাত তুলি সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া, গায়ন-বায়ন প্ৰমুখ্যে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই কলবাৰী সত্ৰলৈ হেকেটা খুৱাবলৈ লৈ যাব ৷ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু লৌকিক পৰম্পৰাৰে পালিত হৈ অহা মাহজাতীয় শস্য হেকেটা খুৱাই গোঁসাইক কলবাৰী সত্ৰৰ পৰা বৰপেটা সত্ৰলৈ আনি বৰপেটা সত্ৰৰ দালানৰ সমুখ পোৱাৰ সময়তে সত্ৰৰ টুপৰ চোতালত অনুষ্ঠিত হ'ব বাঁহ ভঙা কাৰ্য ৷
ইয়াৰ পিছতে গোঁসাইক সত্ৰৰ কীৰ্তন ঘৰৰ চাৰিওফালে ৭ বাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰাই মণিকূট গৃহত প্ৰৱেশ কৰোৱা হ'ব ৷ দুয়োজনা গোঁসাই মণিকূট গৃহত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে পৰম্পৰাগত বোলবোলনি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ গোঁসাই মণিকূটত প্ৰৱেশৰ লগে লগে সামৰণি পৰিব সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ বিখ্যাত দৌল মহোৎসৱৰ ৷ ইয়াৰ লগে লগে নিজম পৰিব আবিৰৰ ৰং, কৃষ্ণপ্ৰেম আৰু ভকতিৰ অমিয়া ৰসত বুৰ গৈ থকা সত্ৰনগৰী বৰপেটা ৷
বৰপেটাৰ দৌল মহোৎসৱ সন্দৰ্ভত বৰপেটা সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক মহানন্দ পাঠকে কয়, "এইবেলি আমাৰ সত্ৰ দৌল উৎসৱ ৫ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল । আজি ফাকুৱা বা সত্ৰীয়া ভাষাত সুঁৱেৰী উৎসৱ পুৱাৰে পৰা চলি আছে । বৰপেটাবাসী ৰাইজে ৰঙে ৰঙে একাকাৰ হৈছে । ইজনে সিজনৰ গালৈ ৰং ছটিয়াইছে...।"
লগতে পঢ়ক :