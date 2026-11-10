অন্ত পৰিল মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পৰ্ব, ৩০ নৱেম্বৰত মিচিং, সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদীয় ভোটযুদ্ধ

অন্ত পৰিল মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পৰ্ব, ৩০ নৱেম্বৰত মিচিং, সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদীয় ভোটযুদ্ধ
৩০ নৱেম্বৰত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব মিচিং আৰু সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদীয় নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ৷
Published : November 10, 2026 at 9:04 PM IST
যোৰহাট/ ধেমাজি/ মাজুলী/জোনাই: মঙলবাৰে মিচিং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদী নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন আছিল ৷ যিহেতুকে ৩০ নৱেম্বৰত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব মিচিং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদীয় নিৰ্বাচন ৷ যোৰহাট, ধেমাজী, মাজুলী, জোনাইত ভিন্ন দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷
|মিচিং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদীয় নিৰ্বাচন
- ধেমাজি জিলা
মিচিং স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ মুঠ ৪০খন আসনৰ ভিতৰত ধেমাজিত ১৭ টা মিচিং স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ সমষ্টি আছে ৷ ইয়াৰে মুঠ ১০২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ৷ এই ১৭ খন আসনৰ বাবে মুঠ ভোটাৰ ২ লাখ ৪৫ হাজাৰ ২১৯ গৰাকী ৷ উল্লেখ্য যে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এই নিৰ্বাচনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৬,৩৫,৪৯৩ গৰাকী ।
ইয়াৰে ৩,১৭,২৯৭ গৰাকী পুৰুষ, ৩,১৮,১৯৪ গৰাকী মহিলা আৰু দুগৰাকী অনন্য ভোটাৰ । নিৰ্বাচনৰ বাবে মুঠ ১,০৩২টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব । ৪০টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ২৮টা অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে, ৭টা মহিলাৰ বাবে আৰু ৫টা সমষ্টি অসংৰক্ষিত হিচাপে ৰখা হৈছে ।
- যোৰহাট জিলা
যোৰহাট জিলাত মুঠ ২ টা সমষ্টি আছে ৷ ৩৮ নং জাঁজী সমষ্টি আৰু ৩৩ নং যোৰহাট সমষ্টি ৷ এই দুটা সমষ্টিৰ বাবে সৰ্বামুঠ ১৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে ৷
- মাজুলী জিলা
মিচিং স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ মুঠ ৪০খন আসনৰ ভিতৰত মাজুলীত আছে চাৰিটা সমষ্টি ৷ এই চাৰিটা সমষ্টিৰ বাবে ২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে ৷
|সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন
৩০ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন ৷ মুঠ ৩২ খন আসনৰ বাবে যুঁজ হ'ব ৷
- ধেমাজি জিলা
মুঠ ৩২ খন আসনৰ ভিতৰত ধেমাজিত ৫ খন আসন আছে ৷ মঙলবাৰে মুঠ ১৯ জনে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে ৷ এই ৫ খন আসনত মুঠ ভোটাৰ ২২,৪২৩ গৰাকী ৷ বৰ্তমান সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ৩২ টা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি মুঠ পঞ্জীয়নভুক্ত ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৬৩,৯৬৬ জন ৷ ইয়াৰে ৭৯,২৯৪ জন পুৰুষ আৰু ৮৪,৬৬৭ জন মহিলা আৰু ৪ জন অন্যান্য ভোটাৰ আছে ৷
|পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰশাসনৰ সতৰ্কতা জাৰি
আগন্তুত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চৰকাৰৰ আবকাৰী বিভাগে ৰাজ্যৰ ১১খন জিলাত ‘ড্ৰাই ডে’ ঘোষণা কৰিছে । আবকাৰী বিভাগে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনা অনুসৰি, ভোটগ্ৰহণৰ ৪৮ ঘণ্টা পূৰ্বৰ পৰা, অৰ্থাৎ ২৮ নৱেম্বৰৰ পৰা ৩০ নৱেম্বৰত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত নোহোৱালৈকে মদ আৰু অন্যান্য নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিক্ৰী, বিতৰণ আৰু ব্যৱহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে।
সেই অনুসৰি, ভোটগ্ৰহণৰ দিন ৩০ নৱেম্বৰ, পুনৰ ভোটগ্ৰহণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ১ ডিচেম্বৰ আৰু ভোটগণনাৰ দিন ৩ ডিচেম্বৰতো ‘ড্ৰাই ডে’ হিচাপে পালন কৰা হ’ব । ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত নোহোৱালৈকে বিশ্বনাথ, চৰাইদেউ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, যোৰহাট, লখিমপুৰ, মাজুলী, শিৱসাগৰ, শোণিতপুৰ আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত এই নিষেধাজ্ঞা বাহাল থাকিব।
লগতে পঢ়ক: মহানগৰীত দীপাৱলীৰ দুটা দিনত ৩.৯০ কোটি টকাৰ সুৰা বিক্ৰী