বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰা হ'ব পাঁচ লাখ গছপুলি: ১০০ বিঘাত হ'ব জুবিন উদ্য়ান

বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰা হ'ব পাঁচ লাখ গছপুলি: ১০০ বিঘাত হ'ব জুবিন উদ্য়ান
প্ৰথম পৰ্যায়ত ২১ খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু দুখনকৈ পৌৰসভাত বিতৰণ কৰা হ'ব গছপুলি ।
Published : June 2, 2026 at 2:42 PM IST
সৰুপথাৰ: বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিতৰণ কৰা হ'ব ৫ লাখ গছপুলি । সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিটোৰ চাৰিওফালে সেউজীয়া কৰিবলৈ এই গছপুলি বিতৰণ কৰিব । সমান্তৰালকৈ এশ বিঘা মাটিত উৰিয়ামঘাটত নিৰ্মাণ হ'ব জুবিন গাৰ্গ নাহৰ উদ্যান । এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে ।
সৰুপথাৰ সমষ্টিত পাঁচ লাখ জোপা মূল্যবান গছপুলি বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰা হ'ব । অহা ৫ জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ পৰাই প্ৰত্যক পঞ্চায়ত আৰু পৌৰসভাত গছপুলি উপলব্ধ হ'ব । প্ৰথম পৰ্যায়ত ২.৫০ লাখ দিয়া হ'ব । সমষ্টিটোৰ ২১ খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু দুখনকৈ পৌৰসভাত বিতৰণ কৰা হ'ব প্ৰথমটো পৰ্যায়ত । সমান্তৰালকৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ২.৫০ লাখ গছপুলি বিতৰণ কৰি ৫ লাখ পুলি বিতৰণৰ লক্ষ্য ৰাখিছে ।
গাঁও পঞ্চায়তসমূহত যোগান ধৰিব গছপুলি :
সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়, "৫ জুনত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছো । প্রথম অৱস্থাত সৰুপথাৰ সমষ্টিত প্ৰায় আঢ়ৈ লাখ গছপুলি বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছো । পাঁচৰ পৰা ১৭ জুনৰ ভিতৰত এই সময়ছোৱাত আমি গাঁও পঞ্চায়তসমূহত গছপুলি যোগান ধৰিম । প্ৰত্যেকজোপা গছেই অতি মূল্যবান আৰু প্রয়োজনীয় গছ হ'ব, যাৰ অর্থনৈতিক গুৰুত্ব থাকিব । আঢ়ৈ লাখ গছপুলি আনি আমি একৈশখন পঞ্চায়ত আৰু দুখন পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ত ৰাখিম । তাৰ পৰা সৰুপথাৰৰ জনসাধাৰণে বিনামূলীয়াকৈ যেনেকৈ প্রয়োজন যাক যিমান লাগে গছপুলি লৈ যাব পাৰিব ।"
এশ বিঘা মাটিত হ'ব জুবিন উদ্য়ান :
বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে কয়, "এইখিনি গছপুলি যদি ১২ জুনৰ ভিতৰত আমাৰ বিতৰণ সম্পূর্ণ আমি কৰিব পাৰো তেতিয়াহ'লে আৰু আঢ়ৈ লাখ গছপুলি আমি সাজু কৰি ৰাখিছো । এই আঢ়ৈ লাখ যিটো প্ৰথম পৰ্যায়ত দিয়াৰ সিদ্ধান্ত হৈছে, এই গছপুলি আমি পাঁচ লাখ পৰ্যায়লৈকে লৈ যাব পাৰিম । গোটেই প্রক্ৰিয়াটোত বন বিভাগে আমাক বিশেষভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । তাৰ লগতে উৰিয়ামঘাটত যি পাঁচ হাজাৰ গছপুলিৰে জুবিন গাৰ্গ নাহৰ উদ্যান প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সিদ্ধান্ত হৈছিল সেই কামো এই মাহতে আৰম্ভ হ'ব । প্ৰাৰম্ভিক কামসমূহ কাইলৈ বা পৰহিলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব । যদিও পঞ্চাশ বিঘা মাটি বুলি কৈছিলো শেহতীয়াকৈ গোটেই মাটি টুকুৰা পোৱাত এশ বিঘাৰ ওচৰৰ মাটি হ'ব । গতিকে খুব সুন্দৰকৈ জুবিন গাৰ্গ নাহৰ উদ্যান আৰম্ভ হ'ব ।"
পাঁচ হাজাৰ নাহৰ পুলি সাজু :
এটা দিনত আনুষ্ঠানিকভাৱে এই নাহৰ উদ্যান ৰোপণৰ কাম কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "নাহৰ পুলিৰ নাৰ্ছাৰী আমাৰ হাতত ইতিমধ্যেই আছে । পাঁচ হাজাৰ নাহৰ পুলি আমি সাজু কৰি ৰাখিছো । সৰুপথাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন, ছাত্ৰ সংগঠন, আত্মসহায়ক গোট, মহিলা বা জনগোষ্ঠীয় সংগঠন প্ৰত্যেকেই আমাক এই কামটোত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছো । সমজিলা প্ৰশাসন, বন বিভাগ আমাৰ লগত আছে । লগতে সীমান্ত অঞ্চলত থকা চিআৰপিএফৰ জোৱানসকলেও গছপুলি ৰোপণত সহায় কৰিব । "
বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "বর্তমান সময়ত প্ৰকৃতিৰ উত্তাপ যিমান গৰম হৈছে, খৰাং হৈছে বিভিন্ন ঠাইত । এই সময়ত গছ ৰোপণৰ জৰিয়তে প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলাইছো । আশা কৰিছো যে সৰুপথাৰবাসীয়ে এই সময়ত আমাৰ সৈতে সহযোগিতা আগবঢ়াব ।"
লগতে পঢ়ক:মাজুলীৰ বুকুত প্ৰথমখন চাহ বাগিচা: দুশ বছৰে অসম্ভৱ বুলি থকা এটা ধাৰণাক সেউজীয়া ৰূপ দিলে দুই ভাতৃয়ে
হাতত ঝাড়ু, জাৱৰ পেলোৱা মোনা লৈ শিক্ষাৰ্থীৰ স্বচ্ছ অভিযান; লক্ষ্য- চিৰ সেউজীয়া পবাক জীয়াই ৰখা
প্ৰকৃতিৰ বাবে চাইকেল যাত্ৰা; মেৰাপানীৰ পৰা কলম্বোলৈ ৰূপম গগৈৰ সেউজ বাৰ্তা