জাগুনত পিষ্টলসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ জব্দ; আটক অৰুণাচলী যুৱক
ধৃত যুৱকজনৰ পৰা ইটালীত নিৰ্মিত এটা ৯ এমএম পিষ্টল, ১৫ জাঁই সজীৱ গুলী, প্ৰায় ৪৯ গ্ৰাম নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ আৰু দুটা ম’বাইল ফোন জব্দ কৰে ।
Published : August 3, 2026 at 9:34 PM IST
তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া জিলাৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্ত জাগুনত অসম আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত এক উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ কৰিছে । লেখাপানী আৰু জাগুন আৰক্ষীয়ে বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত যৌথভাৱে চলোৱা অভিযানত এটা ৯ এমএম পিষ্টল, সজীৱ গুলী আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছসহ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এজন যুৱকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় । দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত এনেদৰে পিষ্টলসহ আটক হোৱা ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে ৷
ধৃত যুৱকজনৰ নাম নাটং কামচা(ওৰফে নাটং কাইচাং) বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । তেওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং জিলাৰ নামপং অঞ্চলৰ বাসিন্দা । আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, নামপঙৰ পৰা অসমলৈ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি থকা অৱস্থাত বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই তেওঁক আটক কৰা হয় ।
আৰক্ষীয়ে ধৃত যুৱকজনৰ পৰা ইটালীত নিৰ্মিত এটা ৯ এমএম পিষ্টল, ১৫ জাঁই সজীৱ গুলী, চাৰিটা চাবোনৰ কেছত লুকুৱাই অনা প্ৰায় ৪৯ গ্ৰাম নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ আৰু দুটা ম’বাইল ফোন জব্দ কৰে ।
তদন্তকাৰী সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে, ধৃত যুৱকজনে পূৰ্বতেও একাধিকবাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা অসমলৈ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰাৰ অভিযোগ আছে । এইবাৰ আৰক্ষীয়ে গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই তেওঁক হাতে-লোটে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
ইফালে এক নিৰ্ভৰযোগ্য সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে জানিব পৰা গৈছে যে ধৃত নাটং কামচা পূৰ্বে নিষিদ্ধঘোষিত এনএছচিএন (আই এম)ৰ সক্ৰিয় সদস্য আছিল । অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো নিশ্চিতকৰণ প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই আৰু বিষয়টো তদন্তৰ আওতাত আছে ।
এই ড্ৰাগছ বিৰোধী বিশেষ অভিযানত অসম আৰক্ষীৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ দলে অংশগ্ৰহণ কৰে । অভিযানৰ সফলতাৰ পাছত সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ইংগিত দিছে ।
উল্লেখ্য যে, অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহেৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ চেষ্টা অব্যাহত থকাৰ মাজতে এই সফল অভিযানক স্থানীয় ৰাইজে আদৰণি জনাইছে । সামাজিক দায়বদ্ধতা থকা বিভিন্ন মহলেও আৰক্ষীৰ এই তৎপৰতা আৰু সফল অভিযানৰ শলাগ লৈছে । আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত আন কোনো ব্যক্তি বা বৃহৎ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ জড়িত আছে নেকি সেই দিশত অধিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।