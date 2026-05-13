বেংকতো সুৰক্ষিত নহয় কষ্টোপাৰ্জিত ধন, গ্ৰাহকৰ একাউণ্টৰ পৰা হৰলুকি লক্ষ লক্ষ টকা
ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙীস্থিত বেংক অব মহাৰাষ্ট্ৰৰ গ্ৰাহকৰ একাউণ্টৰ পৰা হৰলুকি হৈছে লক্ষ লক্ষ টকা । ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে হাহাকাৰ গ্ৰাহকৰ মাজত ।
Published : May 13, 2026 at 7:40 PM IST|
Updated : May 13, 2026 at 7:53 PM IST
ডিব্ৰুগড়: বেংকতো সুৰক্ষিত নহয় আপুনি কষ্টৰে উপাৰ্জন কৰা ধন । বছৰ বছৰ ধৰি বেংকত কষ্টোপাৰ্জিত ধন ৰাখি অৱশেষত মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে বহু বেংকৰ গ্ৰাহকে । এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ত । ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙীস্থিত বেংক অৱ মহাৰাষ্ট্ৰত বৃহৎ বিত্তীয় কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছে ।
গ্ৰাহকৰ একাউণ্টৰ পৰা হৰলুকি হৈছে লক্ষ লক্ষ টকা । হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বেংকটোৰ গ্ৰাহকসকলৰ । বিগত কেইটামান দিনৰ পৰা গ্ৰাহকে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় ধন উলিয়াবলৈ অহা সময়ত বেংক কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰাহকৰ একাউণ্টত ধন নাই বুলি কোৱাত লাগিছে হাহাকাৰ । এনেকৈ এজনৰ পাছত আন এজন গ্ৰাহকৰ ধন নোহোৱা বিষয়টো পোহৰলৈ অহাত ৰাজহুৱা হৈছে চৌকিডিঙীস্থিত বেংক অব মহাৰাষ্ট্ৰ বেংকত বহু গ্ৰাহকৰ লগত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ।
সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ বেংক কৰ্তৃপক্ষই সংবাদমাধ্যমত কোনো তথ্য জানিবলৈ দিয়া নাই যদিও ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত । বুধবাৰে বহু ভুক্তভোগীৰ লগতে দল-সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি বেংকটোত উপস্থিত হৈ বেংক কৰ্তৃপক্ষক জবাবদিহি কৰাৰ লগতে প্ৰতিজন গ্ৰাহকক ধন ঘুৰাই দিবলৈ আহ্বান জনায় ।
জানিব পৰা অনুসৰি বেংকটোৰ পৰা গ্ৰাহকৰ বহু কষ্টোপাৰ্জিত ধন হৰলুকি কৰি ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছে বিকী গুৰুং নামৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে । এই কৰ্মচাৰীজনৰ লগত বেংকটোৰ আৰু কোন কোন মিলি আছে সেই কথা আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব ।
বৃহৎ এই বিত্তীয় অনিয়মত বেংকটোৰ আন বহুতো বিষয়া-কৰ্মচাৰী জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে দল-সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে ভুক্তভোগীসকলে । ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ডিব্ৰুগড় জিলা আয়ুক্তক এক উচিত তদন্ত বিচাৰি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছে । চহৰখনৰ মাজমজিয়াতে থকা ভাৰত চৰকাৰৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এই বেংকটোৰ কৰ্মকাণ্ডই এতিয়া সমগ্ৰ চহৰখনৰ জনসাধাৰণৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ।
বেংকৰ এই কাণ্ডৰ বাবে বিয়া নহ'ল এগৰাকী বিহাৰৰ যুৱতীৰ:
ভুক্তভোগীৰ একাউন্টৰ পৰা এক লাখৰ পৰা ৭০ লাখ পৰ্যন্ত হৰলুকি হৈছে । বেংক অব মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বাবে বিয়া নহ'ল এগৰাকী বিহাৰৰ যুৱতীৰ । বিহাৰৰ যুৱতীৰ বিবাহ আছিল চলিত মাহতেই । টকা নোহোৱাৰ বাবে বিবাহ পিছুৱাবলৈ বাধ্য হ'ল জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে ।
বুধবাৰে বিহাৰৰ যুৱতীগৰাকীৰ ভাতৃয়ে বেংকত উপস্থিত হৈ কয়,"১২ লাখ টকা আছিল বেংকত । টকা উলিয়াবলৈ আহোতে কেৱল ৩০০০ পাইছোঁ । বেংক মেনেজাৰে দহ দিনৰ ভিতৰত ঠিক হ'ব বুলি কৈছিল যদিও আজিও পইছা পোৱা নাই ।" আন এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে কয়,"প্ৰায় ৬ লাখৰ ওচৰত ধন আছিল, কিন্তু এতিয়া একাউণ্টত ধন নাই । মেনেজাৰে কৈছে ধন পাবা, কিন্তু অলপ সময় লাগিব ।"
উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী দল সংগঠনৰ:
সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে বেংক কৰ্তৃপক্ষক জবাবদিহী কৰি এইদৰে কয়,"চাহ বাগিচা অঞ্চলত চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ কোটি কোটি টকা এইটো বেংকত হৰলুকি হৈছে । এই সম্পৰ্কে কালি জিলা আয়ুক্তক অৱগত কৰিছিলোঁ । যিসকল দোষী সেইসকলৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"এই ঘটনা সংঘটিত কৰা সকলোকে আইনৰ আওতালৈ আনিব লাগে । ইমান ডাঙৰ কেলেংকাৰী যিহেতু হৈছে, গতিকে ঘটনা যি সময়ত হৈছিল সেই সময়ৰ মেনেজাৰ আৰু আন বিষয়াসকল ইয়াত জড়িত থাকিব । সেয়ে এইটো সঠিক তদন্ত হ'ব লাগিব । চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ যদি ধন ঘুৰাই নিদিয়ে পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হ'ব ।"
