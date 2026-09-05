গুৱাহাটীৰ পাহাৰত ভূমিস্খলনৰ আতংক : কাৰ ভুলৰ বাবে বছৰে বছৰে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহু লোকে ?
বিগত দহ বছৰত গুৱাহাটীত প্ৰাণ হেৰুৱালে ৩৪ জন লোকে ৷ কিয় ব্যাপক অৱক্ষয়ৰ কৱলত গুৱাহাটীৰ পাহাৰসমূহ, এই সম্পৰ্কত মাণিক কুমাৰ ৰয়ৰ প্ৰতিবেদন...
Published : September 5, 2026 at 10:06 AM IST
গুৱাহাটী : এজাক বৰষুণ দিলেই ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল কৃত্রিম বানৰ কবলত পৰা আৰু বিভিন্ন স্থানত ভূমিস্খলন হোৱাটো এতিয়া নতুন কথা নহয় । শেহতীয়াকৈ পহিলা ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীৰ মঠঘৰীয়া আৰু সাতগাঁৱত হোৱা ভূমিস্খলনত চাৰিগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ।
সেইদৰে ২ ছেপ্টেম্বৰত নাৰেংগী কমলা বাগান অঞ্চলত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ সেই ঘটনাত কথমপি পাঁচজনীয়া এটা পৰিয়ালৰ প্ৰাণৰক্ষা পৰে । বৰষুণ দিলেই গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত বিশেষকৈ পাহাৰসমূহত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ।
উল্লেখ্য যে, বিগত দহ বছৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত ভূমিস্খলনত ৩৪ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । অসম বিধানসভাৰ শেহতীয়া অধিৱেশনত মন্ত্রী কেশৱ মহন্তই দিয়া তথ্য অনুসৰি, ভূমিস্খলনত ২০১৬ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈ দহ বছৰত গুৱাহাটীত ৩৪ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ৰাজ্যজুৰি ভূমিস্খলনত দহ বছৰত ৯৩ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।
তথ্য অনুসৰি, গুৱাহাটীত ভূমিস্খলনত ২০১৬ চনত ৬ জন, ২০১৮ চনত ৩ জন, ২০১৯ চনত এজন, ২০২০ চনত ৪ জন, ২০২১ চনত ৪ জন, ২০২২ চনত ৫ জন, ২০২৩ চনত এজন, ২০২৪ চনত ৩ জন আৰু ২০২৫ চনত ৭ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ।
|চন
|মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা
|২০১৬
|৬ জন
|২০১৮
|৩ জন
|২০১৯
|১ জন
|২০২০
|৪ জন
|২০২১
|৪ জন
|২০২২
|৫ জন
|২০২৩
|১ জন
|২০২৪
|৩ জন
|২০২৫
|৭ জন
- গুৱাহাটীৰ পাহাৰে পাহাৰে ভূমিস্খলনৰ আশংকা :
ভূমিস্খলন আৰু কৃত্রিম বানপানীৰ বাবে এতিয়া এজাক বৰষুণ দিলেই গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা আতংকিত হৈ পৰে । বৰষুণ দিলে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰে । সেইদৰে ভূমিস্খলনৰো আশংকা থাকে ।
বাৰিষা গুৱাহাটীৰ পাহাৰত তথা পাহাৰৰ নামনিত বসবাস কৰা লোকসকলে সদায়ে এক বিপদ সংকুল পৰিস্থিতিৰ মাজতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হয় । প্ৰত্যেক বছৰেই বাৰিষাৰ সময়ত মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত ভূমিস্খলন হৈ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱাটো নতুন কথা নহয় ।
লক্ষণীয় বিষয় যে সৰু-বৰ ১৮ খন পাহাৰেৰে আগুৰি থকা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক পাহাৰেই জনবসতিপূৰ্ণ । বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি গুৱাহাটীৰ পাহাৰসমূহত চলা অবৈধ খনন কাৰ্য আৰু অপৰিকল্পিত নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ফলত পাহাৰসমূহৰ ব্যাপক অবক্ষয় হৈছে ৷ যাৰ ফলত এজাক বৰষুণ দিলেই পাহাৰসমূহে পানী বহন কৰিব নোৱাৰে আৰু ফলত বৰষুণৰ পানীৰ সৈতে তললৈ নামি আহে পাহাৰৰ বোকা আৰু শিলাময় মাটি ।
গুৱাহাটীৰ ভয়াৱহ কৃত্রিম বানৰো অন্যতম এটা কাৰণ পাহাৰৰ ব্যাপক অৱক্ষয় ৷ লক্ষণীয় বিষয় যে এজাক বৰষুণ দিলেই পাহাৰৰ মাটিৰে নলা-নৰ্দমাসমূহ নিমিষতে ভৰি পৰে ।
- গুৱাহাটীৰ ৩৬৬ টা পাহাৰীয়া অঞ্চল ভূমিস্খলনপ্ৰৱণ এলেকা ৰূপে চিহ্নিত :
কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাহাৰীয়া ৩৬৬টা এলেকা ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে । কিন্তু প্ৰশাসনে কেৱল মাথো চিহ্নিতহে কৰিছে । এইক্ষেত্রত কোনো ধৰণৰ কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ।
ভূমিস্খলন হ’ব পৰা বিপদজ্জনক পাহাৰীয়া এলেকাসমূহ হৈছে ফটাশিল, ভঙাগড়, গোটানগৰ, হেঙেৰাবাৰী, জালুকবাৰী, লংকেশ্বৰ, কাহিলিপাৰা, কালাপাহাৰ, খাৰঘুলি, কইনাধৰা, মালিগাঁও, নৱগ্রহ, নৰকাসুৰ, নাৰেংগী, নুনমাটি আদি ।
ইয়াৰ ভিতৰত স্পৰ্শকাতৰ বুলি চিনাক্ত কৰা এলেকাকেইটা হৈছে -
- চুনচালিৰ ৭৭টা,
- নুনমাটিৰ ৪০ টা,
- খাৰঘূলিৰ ৩৭ টা,
- খানাপাৰাৰ ৩৩ টা,
- নাৰেংগীৰ ৩১ টা,
- হেঙেৰাবাৰীৰ ৩০ টা,
- কাহিলীপাৰাৰ ২৫ টা,
- শান্তিপূৰৰ ২০ টা,
- নৰকাসুৰৰ ১৪ টা,
- গড়ভঙাৰ ৯ টা,
- মালিগাঁৱৰ ৮ টা,
- কালাপাহাৰৰ ৭ টা,
- গোটানগৰ আৰু নৱগ্ৰহৰ ৬ টা,
- শৰণীয়াৰ ৫টা,
- শান্তিপুৰৰ ২০টা,
- নাৰেংগীৰ ৩১ টা,
- নুনমাটিৰ ৪০ টা,
- নৰকাসুৰৰ ১৪ টা,
- নৱগ্ৰহৰ ৬ টা,
- মালিগাঁৱৰ ৮ টা,
- কইনাধৰাৰ ৫ টা,
- কামাখ্যাৰ ৫ টা,
- ফটাশিলৰ ৫ টা আৰু
- জালুকবাৰীৰ ২টা ৷
এই স্পৰ্শকাতৰ এলেকাসমূহত অতি বিপদজনক অৱস্থাত বহু লোকে বসতি স্থাপন কৰি আহিছে । গুৱাহাটীৰ পাহাৰত অতি বিপদ সংকুল এলেকাসমূহত বসবাস কৰা লোকসকল দৰিদ্ৰ আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে সেই ঠাই এৰি যাব নিবিচাৰে বা বিকল্প একো নাই ।
লক্ষণীয় বিষয় যে পাহাৰৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলৰ বিষয়টো কোনটো বিভাগৰ অধীনত পৰে সেয়াও বিভাগীয়ভাৱে নিশ্চিত নহয় ৷ যাৰ বাবে এই বিষয়টো আজিৰ তাৰিখত জটিলৰ পৰা ক্ৰমাৎ জটিল হৈ পৰিছে ।
এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বিপদজনক পৰিস্থিতিত বসবাস কৰা এই লোকসকলৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব তাক লৈ কোনো এটা চৰকাৰী বিভাগেই সচেষ্ট নহয় । যাৰ বাবে বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি এই সমস্যাৰ কোনো সমাধান হোৱা নাই ।
ঘটনা এটা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত প্ৰশাসনে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰি কেৱল কেতবোৰ নীতি-নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে । ইফালে জিলা প্ৰশাসনে ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা চিনাক্ত কৰিয়ে নিজৰ দায়িত্ব সামৰিছে । এই অঞ্চলসমূহক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই ।
- গুৱাহাটীৰ পাহাৰসমূহৰ অৱক্ষয় সন্দৰ্ভত কি কয় অভিজ্ঞ মহলে :
গুৱাহাটীৰ কৃত্রিম বানপানী আৰু ভূমিস্খলনৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী চিটীজেন গীল্ডৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰাঞ্জল বৰুৱাই কয়, "প্ৰথম কথা হৈছে যে পাহাৰত গছ নাথাকিলে বৰষুণ দিলে পানী নামি আহিলে শিল-বালি তথা মাটি তললৈ নামি আহিব । যাৰ ফলত নলা-নৰ্দমা সমূহ ভৰি পৰিব । আনহাতে পাহাৰত ঘৰ বনোৱাৰ লগতে খনন কাৰ্য চলোৱাৰ ফলত বেছিকৈ ক্ষহনীয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক । উন্নয়নৰ বাবে বিশেষকৈ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা শিল-মাটি আদি প্ৰকৃতিৰ পৰা লোৱা হয় । প্ৰকৃতি ধ্বংস হ'লে ইয়াৰ পৰিণাম ভোগ কৰিব লাগিব । সৰু সৰুকে হ'লেও এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি নাথাকিলে আগন্তুক দিনত ভয়াৱহ বিপদ হোৱাটো নিশ্চিত । শেহতীয়াকৈ আমি চৌপাশে এনেবোৰ ঘটনা দেখি আছো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "গুৱাহাটীৰ পাহাৰত অবৈধভাৱে ঘৰ সাজি বাস কৰা লোকসকলে যে সুৰক্ষিত তেনে নহয় । তেওঁলোকো বিপদৰ মাজত আছে । পাহাৰৰ সংৰক্ষণৰ বাবে ছয়খনৰো বেছি আইন থকাৰ পাছতো চৰকাৰে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে ন'ললে কি হ'ব ! চৰকাৰ ব্যৰ্থ হ'লে সাধাৰণ মানুহৰে ক্ষতি হ'ব । প্ৰতিৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা ল'লে নিশ্চয় সমাধানসূত্র ওলাব । পাহাৰত ঘৰ বনালে পাহাৰৰ সক্ষমতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ঘৰ বনোৱা হয় । কিন্তু আমাৰ ইয়াত প্ৰত্যক্ষভাৱে পাহাৰ কাটি ঘৰ বনোৱা হয়। তেনে কৰাটো প্ৰাকৃতিকভাৱে উচিত নহয়। যাৰ বাবে বৰ্তমান ভূমিস্খলনৰ সমস্যাটো অধিক প্ৰকট হৈ পৰিছে । পাহাৰৰ ওপৰত চলা অত্যাচাৰৰ ফলত এতিয়া ভূমিস্খলনৰ সমস্যাই দেখা দিছে । পাহাৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আইন আছে যেতিয়া চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব । কেৱল ভোটৰ অংকত কাম কৰিলে ন'হব ।"
গুৱাহাটীৰ এই জটিল সমস্যা সন্দৰ্ভত ভূমি অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতি অসমৰ সভাপতি প্ৰবীণজ্যোতি কলিতাই এই পৰিস্থিতিৰ বাবে চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰি কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে । তেওঁ কয়, "বাৰিষা আহিলে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকলৰ কথা মনত পৰে । পাছত পাহৰি যায় । চৰকাৰে পাহাৰত বসবাস কৰা লোকসকলক কেৱল ভেঙূচালি কৰি আহিছে । চৰকাৰৰ অবহেলাৰ বাবেই পাহাৰত এই পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে । নিয়মমাফিক প্ৰশাসনে পাহাৰৰ মাটি কটাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে যদিও কাৰ্যতঃ এয়া ৰোধ হোৱা নাই । বৰং চৰকাৰেই পাহাৰৰ মাটি কাটি আছে । গুৱাহাটীৰ পাহাৰত ৮৫ হাজাৰৰো অধিক পৰিয়ালে বাস কৰে । বৰ্তমান এই সংখ্যা লাখৰো অধিক হ'ব । নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই লোকসকলৰ কথা মনত পৰে আৰু নিৰ্বাচনৰ পাছত পাহৰি যায় ।"
আনহাতে এই সন্দৰ্ভত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভূ-তত্ত্ববিদ ডঃ যতীন দেৱে কয়, "গুৱাহাটী মহানগৰী পাহাৰেৰে আগুৰা আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে চহকী এখন নগৰ । কিন্তু সময়ৰ গতিত আৰু উন্নয়নৰ নামত গুৱাহাটীৰ তাহানিৰ সেই পৰিৱেশ এতিয়া আৰু নাই । দিছপুৰত ৰাজধানী হোৱাৰ পাছৰে পৰা গুৱাহাটীৰ ৰূপ সলনি হ'ব ধৰিলে । সেউজ পাহাৰসমূহত জনবসতি গঢ় লৈ উঠিল । পাহাৰত মানুহৰ বসতি স্থাপন নতুন কথা নহয় যদিও গুৱাহাটীৰ পাহাৰসমূহ ধ্বংস কৰি বসতি কৰা হৈছে । সম্পূৰ্ণ অপৰিকল্পিতভাৱে পাহাৰসমূহত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । আনহাতে ব্যাপক খননকাৰ্যই পাহাৰসমূহৰ বৈশিষ্টই সলনি কৰি পেলালে । যাৰ ফলত ভূমিস্খলনৰ সমস্যাই দেখা দিছে । এইটো এদিনতে হোৱা নাই ।"
তেওঁ লগতে কয়, "গুৱাহাটীৰ ভূমিস্খলনৰ ভয়াৱহ সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে মহানগৰীৰ পাহাৰসমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে গছ-গছনি ৰোপণ কৰি পাহাৰ খনন বন্ধ কৰিব লাগিব । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাহাৰ অঞ্চলৰ ২৬ শতাংশ এলেকাত কোনো গছ-গছনি নাই । আনহাতে প্ৰায় ৩৮ শতাংশ পাহাৰ এলেকাত নাই ঘাঁহনি । তেনেস্থলত পাহাৰ সমূহৰ ব্যাপক অবক্ষয় হৈছে আৰু ফলত ভূমিস্খনৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে ।"
- গুৱাহাটীৰ ১৮ খন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু ৰাজহ বিভাগৰ অন্তৰ্গত পাহাৰ :
গুৱাহাটীৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কেইখন হৈছে গীতানগৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, শৰণীয়া হিল ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, উত্তৰ কালাপাহাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, ফটাশিল ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, জালুকবাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, হেঙেৰাবাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, গড়ভঙা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আৰু আমচাং সংৰক্ষিত অভয়াৰণ্য । আনহাতে ৰাজহ বিভাগৰ অন্তৰ্গত পাহাৰসমূহ হৈছে দক্ষিণ কালাপাহাৰ, মঠঘৰীয়া পাহাৰ, খাৰঘুলি পাহাৰ, চুনচালি পাহাৰ, দক্ষিণ গাঁও পাহাৰ, কামাখ্যা পাহাৰ, শান্তিপুৰ পাহাৰ, নৰকাসুৰ পাহাৰ, কইনাধৰা পাহাৰ আৰু সৰুমটৰীয়া পাহাৰ ।