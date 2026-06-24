ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত ৩১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, অসম-অৰুণাচলৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা

ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত ৩১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, অসম-অৰুণাচলৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা
অসম-অৰুণাচলৰ মাজত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ জয়পুৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিৰাপ জিলাৰ দেউমালি আৰু খুনচা সংযোগী ৩১৫ (A) ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ তিনিটাকৈ স্থানত ভূমিস্খলন ৷
Published : June 24, 2026 at 12:25 PM IST
মৰাণ: নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৩১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন । এই ভূমিস্খলনত ভাগি পৰিল পথৰ এটা অংশ । যিকোনো মুহূৰ্ততে অসম-অৰুণাচলৰ মাজত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল হৈ পৰিছে ।
ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পাছত মংঙলবাৰৰ পৰা অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জয়পুৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিৰাপ জিলাৰ দেউমালি আৰু খুনচা সংযোগী ৩১৫ (A) ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ তিনিটাকৈ স্থানত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হৈ পথছোৱা ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা এই পথটো বিগত বছৰত বহলীকৰণ কৰি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল । কিন্তু জয়পুৰ বনবিভাগৰ অধীনৰ কঠালগুৰি বীট কাৰ্যালয়ৰ সমীপত মুঠ তিনিটাকৈ স্থানত ভূমিস্খলন হৈ পাহাৰীয়া পথছোৱা খহি যোৱাৰ ফলত অতি বিপজ্জনক আৰু ঠেক হৈ পৰিছে ।
বৰ্তমানলৈকে উক্ত পথছোৱাৰে অতি বিপদ সংকুলভাৱে গাড়ী চলাচল অব্যাহত আছে যদিও সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা ৬ বজালৈকে গাড়ীৰ যাতায়ত বন্ধ কৰি দিছে প্ৰশাসনে ।
উল্লেখযোগ্য যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তিৰাপ জিলাৰ খুনচা, দেউমালি চহা, নামচাং আদি অঞ্চলৰ লোকে বজাৰ সমাৰ, চিকিৎসা সেৱা আদি প্ৰায় সকলো ক্ষেত্ৰতে অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ বাবে দৈনিক এই পথ ব্যৱহাৰ কৰি অসমৰ জয়পুৰ, নাহৰকটীয়া হৈ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া আদি স্থানলৈ যাতায়ত কৰে ।
কিন্তু ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ কৱলত পৰাত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে সুৰক্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে যদিও বিশেষ সফল হ'ব পৰা নাই ।
বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই পথছোৱা সুৰক্ষাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও আৰু কিছু অংশ খহিলেই দুয়োখন ৰাজ্যৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিৰাপ জিলাৰ মাজত সংযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে ।
লগতে পঢ়ক: গোগামুখৰ ৩২ খন গাঁও বানৰ কবলত, সাহাৰ্যৰ পৰা বঞ্চিত ধেমাজিৰ বন্য়াৰ্তৰ হাহাকাৰ