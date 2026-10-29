ৰাইজৰ দলৰ অভিযোগ ভিত্তিহীন ! আইনী ব্যৱস্থাৰ হুংকাৰ ড্ৰীম ৱেভ ষ্টুডিঅ’ৰ স্বত্বাধিকাৰী বনজ্যোতি কৌণ্ডিল্যৰ
এচিএছ বিষয়াৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ সৈতে ড্ৰীম ৱেভক সাঙুৰি ৰাইজৰ দলে কৰা অভিযোগ ভিত্তিহীন বুলি দাবী কৰি স্বত্বাধিকাৰী বনজ্যোতি কৌণ্ডিল্যই আইনী ব্যৱস্থাৰ হুংকাৰ দিয়ে ।
Published : October 29, 2026 at 9:04 PM IST
গুৱাহাটী: এচিএছ বিষয়া মুনীন্দ্ৰ নাথ ঙাটেৰ পত্নীৰ নামত থকা ভূমি কেলেংকাৰীৰ সৈতে ড্ৰীম ৱেভ ষ্টুডিঅ’ক সাঙুৰি ৰাইজৰ দলে কৰা অভিযোগক সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন আৰু মিছা বুলি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰী বনজ্যোতি কৌণ্ডিল্যই অভিহিত কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত এই অভিযোগক তেওঁ নস্যাৎ কৰে ।
কৌণ্ডিল্যই কয় যে ৰাইজৰ দলৰ একাংশ নেতাই তেওঁৰ ৰাজহুৱা ভাবমূৰ্তি ক্ষুণ্ণ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰেই এই ভুৱা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও হুংকাৰ দিয়ে ।
নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি কৌণ্ডিল্যই কয় যে এচিএছ বিষয়া মুনীন্দ্ৰ নাথ ঙাটে বা তেওঁৰ পত্নীৰ সৈতে ড্ৰীম ৱেভ ষ্টুডিঅ’ৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই । নুনমাটিত ভূমি ক্ৰয়ৰ বাবে তেওঁ অগ্ৰিম ধন দিয়াৰ কথা স্বীকাৰ কৰি কয় যে পিছতহে তেওঁ জানিব পাৰে যে ভূমিৰ মালিকে একে টুকুৰা মাটিৰ বাবে কেইবাজনো লোকৰ পৰা ধন লৈ থৈছে ।
ইয়াৰ পিছতে তেওঁ টকা ওভতাই বিচাৰি আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল আৰু বৰ্তমান এই গোচৰটো গুৱাহাটী উচ্চ আদালতত বিচাৰাধীন হৈ আছে । বিতৰ্কিত ভূমিখণ্ড তেওঁৰ ষ্টুডিঅ’ৰ নহয় বুলিও তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।
ৰাইজৰ দলক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বনজ্যোতি কৌণ্ডিল্যই কয়, "ৰাইজৰ দলে কৰা অভিযোগৰ সপক্ষে নথি-পত্ৰ দাখিল কৰক । ৰাইজৰ দলে অভিযোগ কৰাৰ দৰে ‘ড্ৰীম ৱেভ কনষ্ট্ৰাকশ্যন’ নামৰ কোনো প্ৰতিষ্ঠান নাই । ড্ৰীম ৱেভ ষ্টুডিঅ’ হৈছে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ সৈতে জড়িত এক সাংস্কৃতিক উদ্যোগহে, যাৰ কোনো সুকীয়া পঞ্জীয়ন বা পেন কাৰ্ড নাই ।"
চৰম ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কৌণ্ডিল্যই কয়, "মই ব্যক্তিগতভাৱে ব্যৱসায় কৰোঁ । মই ক'ত মাটি কিনিম বা বেচিম সেয়া মোৰ ব্যক্তিগত কথা । মই এজন অসমীয়া যুৱক হিচাপে নিজৰ পৰিশ্ৰমেৰে ব্যৱসায় থিয় কৰাইছোঁ । মই কিবা অবৈধ কাম কৰিলে কওঁক, কিন্তু একো নজনাকৈ ভুৱা অভিযোগ তুলি মানসিক হাৰাশাস্তি কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।" অভিযোগকাৰী ৰাইজৰ দলৰ নেতা কেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অতি শীঘ্ৰেই মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিব বুলি তেওঁ পুনৰ দোহাৰে ।
উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক হুছেইন মহম্মদ ছাহজাহানে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ‘ড্ৰীম ৱেভ কনষ্ট্ৰাকশ্যন’ কোম্পানীৰ নাম উল্লেখ কৰি ভূমি কেলেংকাৰীৰ এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । য'ত ড্ৰীম ৱেভ ষ্টুডিঅ’ৰ স্বত্বাধিকাৰী বনজ্যোতি কৌণ্ডিল্যৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছিল ।
ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে মূলতঃ এচিএছ বিষয়া মুনীন্দ্ৰ নাথ ঙাটে আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ সময়ত বনজ্যোতি কৌণ্ডিল্যকো এই কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰা দলটোৰ সদস্য বুলি উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ এদিন পিছতে বৃহস্পতিবাৰে বনজ্যোতি কৌণ্ডিল্যই এই অভিযোগ নস্যাৎ কৰি মানহানিৰ গোচৰ তৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে ।