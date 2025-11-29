ETV Bharat / state

চাহ শ্ৰমিকলৈ ভূমিপট্টা: বাগানে বাগানে আনন্দৰ লহৰ, ঝুমুৰৰ ছন্দত মামাৰ জয়গান

চাহ শ্ৰমিকে পাব ভূমিৰ অধিকাৰ । অসম চৰকাৰৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তত বাগানে বাগানে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ ধ্বনি ।

land patta to tea workers
বাগানে বাগানে আনন্দৰ লহৰ, ঝুমুৰৰ ছন্দত মামাৰ জয়গান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 29, 2025 at 2:01 PM IST

5 Min Read
ডিব্ৰুগড়/যোৰহাট : অতি কম মজুৰিতে কাম কৰি, জীৱন নিৰ্বাহ কৰি ৰাজ্য তথা দেশৰ অৰ্থনীতিলৈ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজে । কিন্তু সমস্যাৰ অন্ত নাই এইসকল চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ । চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি চাহ বাগিচাত বসবাস কৰি চাহ উদ্যোগটোক আগবঢ়াই নিয়াত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে যদিও লাভ কৰা নাছিল ভূমিৰ অধিকাৰ ।

চাহ বাগিচাৰ ৰাইজ আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ দল-সংগঠনে দীৰ্ঘদিন ধৰি ভূমিৰ অধিকাৰ বিচাৰি সাব্যস্ত কৰি আহিছিল প্ৰতিবাদ । ইয়াৰ পাছতে বিধানসভাৰ চলিত শীতকালীন অধিৱেশনত অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত । চাহ শ্ৰমিকে পাব ভূমিৰ অধিকাৰ । চাহ শ্ৰমিকক চৰকাৰে ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে এতিয়া চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ মাজত আনন্দ-উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

চাহ শ্ৰমিকলৈ ভূমিপট্টা: বাগানে বাগানে আনন্দৰ লহৰ (ETV Bharat Assam)

উজনিৰ চাহ বাগিচাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ ধ্বনি দি অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছে চাহ শ্ৰমিকসকলে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ ৰাইজে ঝুমুৰ নাচি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে । ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদানৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চেপন, বৰবৰুৱাকে আদি কৰি সকলো চাহ বাগিচাতে চাহ শ্ৰমিক ৰাইজ উৎফুল্লিত হোৱা দেখা গৈছে । কাৰণ শ্ৰমিক ৰাইজৰ বহুদিনীয়া দাবী পূৰণ কৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

অসম চাহ জনগোষ্ঠী মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক শ্যামল ভূমিজ আৰু বিজেপিৰ যুৱ নেতা পৰাগ দত্তই খোৱাং চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ সৈতে উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰে ।

land patta to tea workers
ঝুমুৰৰ ছন্দত মামাৰ জয়গান (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰে চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী ৰাইজৰ বাবে যথেষ্ট কাম কৰিছে

চাহ শ্ৰমিকক চৰকাৰে ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে অসম চাহ জনগোষ্ঠী মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক শ্যামল ভূমিজে কয়, "চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ বাবে কালিৰ দিনটো ঐতিহাসিক দিন । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শ্ৰমিকসকলৰ লাইনৰ যি মাটি সেই মাটিৰ অধিকাৰ শ্ৰমিকসকলক দিছে । এই চৰকাৰে চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী ৰাইজৰ বাবে যথেষ্ট কাম কৰিছে । সেই বাবে অসম চৰকাৰ‌ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"

কথা দি কথা ৰখা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ

আনহাতে, খোৱাং চাহ বাগিচাত চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ সৈতে উপস্থিত থাকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পৰাগ দত্তই কয়, "কথা দি কথা ৰখা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে বিজেপি চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মজুৰি বৃদ্ধিৰ যি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্তই শ্ৰমিক ৰাইজক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব ।"

land patta to tea workers
চাহ শ্ৰমিকলৈ ভূমিপট্টা (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত শুনি আনন্দিত চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ

ইফালে চৰকাৰৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তৰ পাছতে এগৰাকী মহিলা শ্ৰমিকে কয়, "চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ কথা শুনি ভাল লাগিছে । চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ আনন্দিত হৈছে । দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি ভূমিপট্টা পোৱা নাছিলোঁ । এই চৰকাৰে দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰাত ভাল লাগিছে । পূৰ্বৰ চৰকাৰে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ বাবে কোনো ধৰণৰ সুবিধা দিব পৰা নাছিল । এই চৰকাৰে যি ধৰণেৰে সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আমি আনন্দিত হৈছোঁ ।"

২০০ বছৰীয়া এক সমস্যা সমাধান : যোৰহাটতো ঝুমুৰ নাচি আনন্দত মতলীয়া চাহ শ্ৰমিক ৰাইজ

চিলিং আইন সংশোধনৰ জৰিয়তে বছৰ বছৰ ধৰি ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা চাহ শ্ৰমিকসকলক ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়া ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অসম বিধানসভাই গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত চাহ শ্ৰমিকসকল উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ।

বছৰ বছৰ ধৰি ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ অহাৰ পিছত শুকুৰবাৰে চাহ শ্ৰমিকসকলক ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ বাবে লোৱা সিদ্ধান্তৰ পাছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তিতাবৰৰ চাহ বাগিচাসমূহতো আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে । তিতাবৰ মাধপুৰ আৰু চুঙী চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত দেখা গ'ল আনন্দ-উল্লাস । চাহ শ্ৰমিকসকল ওলাই আহি বাগিচাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ঝুমুৰ নাচি আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে ।

land patta to tea workers
বাগানে বাগানে আনন্দৰ লহৰ (ETV Bharat Assam)

চাহ শ্ৰমিকসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীক মান্যতা প্ৰদান কৰা বাবে অসম চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাই চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে । আনহাতে, শুকুৰবাৰৰ দিনটো ছুটী পাই শ্ৰমিকসকলে উপভোগ কৰে বিধানসভা অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী । চাহ শ্ৰমিকৰ অন্যান্য সা-সুবিধাৰ লগতে মজুৰি বৃদ্ধি আৰু জনজাতিকৰণৰো আহ্বান জনালে শ্ৰমিকসকলে ।

এই খবৰ লাভ কৰি চাহ শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, "আজি খুবেই ভাল লাগিছে । সেয়েহে আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা পাতি লোৱা মৰমৰ মামাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ । যিহেতু আমি ২০০ বছৰ ধৰি ইয়াত বসবাস কৰি আছিলোঁ আৰু আমাৰ মাটিপট্টা নাছিল, তেখেতে দিবলৈ আগবাঢ়িছে আমি আনন্দিত হৈছোঁ ।"

লগতে কয় যে দুশ বছৰীয়া এটা সমস্যা সমাধান কৰাত শ্ৰমিকসকল অত্যন্ত সুখী । লগতে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰিবলৈও আহ্বান জনায় ।

ASSAM ASSEMBLY WINTER SESSION 2025
ASSAM GOVT TEA GARDEN LAND PATTA
CM HIMANTA BISWA SARMA
ইটিভি ভাৰত অসম
