ETV Bharat / state

২০০ বছৰীয়া দাসত্বৰ অন্ত: চাহ শ্ৰমিকলৈ ভূমিপট্টা ঘোষণাই আনিছে আনন্দৰ জোৱাৰ

চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে অৱশেষত মাটিৰ পট্টা । উৎফুল্লিত চাহ শ্ৰমিক । এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Land patta to tea workers tea workers celebrated various gardens in Tezpur
চাহ শ্ৰমিকলৈ ভূমিপট্টা ঘোষণাই আনিছে আনন্দৰ জোৱাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 29, 2025 at 7:09 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: ১৯শ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে ব্ৰিটিছৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে অসমত বাণিজ্যিকভাৱে চাহ খেতি আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে বৃহৎ পৰিমাণৰ শ্রমিকৰ আৱশ্যকতা আহি পৰিছিল । তাৰ ফলস্বৰূপে ১৮৪০ চনৰ পৰা 'চুক্তিবদ্ধ শ্ৰম ব্যৱস্থা' (Indentured Labour System) আৰম্ভ হৈছিল । এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আজিৰ ঝাৰখণ্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবংগ, বিহাৰ, ছত্তীশগড় আদিৰ বহু শ্রমজীৱীক অসমলৈ আনি চাহ বাগিচাত নিযুক্ত কৰা হৈছিল ।

এই বাগিচাসমূহত কৰ্মচাৰীসকলৰ জীৱন আছিল অত্যন্ত দুৰ্বিসহ, অতি নিম্ন দৰমহা, কঠোৰ নিয়ন্ত্ৰণ, চিকিৎসা আৰু শিক্ষাৰ অভাৱ আৰু বাগিচাৰ সীমাৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাব নোৱৰাৰ দৰে বহু বাধা-নিষেধ । তথাপিও তেওঁলোকে কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে ভাৰতীয় চাহ উদ্যোগৰ আধাৰ গঢ়ি তোলে আৰু অসমক বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ চাহ উৎপাদক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।

চাহ শ্ৰমিকলৈ ভূমিপট্টা ঘোষণাই আনিছে আনন্দৰ জোৱাৰ (ETV Bharat Assam)

বিধানসভাৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত:

এনে এক দুৰ্বিসহ জীৱন কটাই অহা চাহ কৰ্মচাৰীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব ভূমিৰ পট্টা । শুকুৰবাৰে অসম বিধানসভাত গৃহীত 'চাহ বাগিচাৰ কৰ্মচাৰীক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান' সংক্রান্তীয় সিদ্ধান্তই চাহ বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত এতিয়া আনন্দৰ ঢৌ তুলিছে ।

“পূৰ্বপুৰুষে কাম কৰিছিল, আমি ইয়াতেই জীয়াই আছোঁ, আজি প্ৰথমবাৰলৈ নিজৰ মাটি...।” শোণিতপুৰ জিলাৰ দুৰুং চাহ বাগিচাৰ এগৰাকী চাহ শ্ৰমিক গৰতী বাগে ক'লে এনেকৈ । মহিলা কৰ্মচাৰী গৰতী বাগে আৱেগিক হৈ কয়, "আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে এই বাগিচাত কাম কৰিছিল, আমিও এইখিনিতেই জীৱন অতিবাহিত কৰিছোঁ । ইমান বছৰৰ পিছত নিজাকৈ মাটি পোৱাৰ খবৰ পাই মনত অতি আনন্দ লাগিছে । চৰকাৰক ধন্যবাদ ।”

তেওঁ আৰু কয়, "২৫০ টকাত মাটি নাপাও, এই দিনটো আমাৰ বাবে ঐতিহাসিক, ২৭ বছৰমান হ’ল কাম কৰি আছোঁ । ককা-দেউতাৰ সময়তো আমাৰ নিজৰ মাটি নাছিল । ২৫০ টকাৰ মজুৰিত মাটি কেনেকৈ কিনিম ? কিন্তু এতিয়া য’ত থাকোঁ, সেইখনেই আমাৰ নিজৰ হ’ব । ল’ৰা-ছোৱালীৰ ভবিষ্যৎ সুখৰ হ’ব ।"

Land patta to tea workers tea workers celebrated various gardens in Tezpur
চাহ শ্ৰমিকৰ হ'ব নিজৰ ঘৰ (ETV Bharat Assam)

আন এগৰাকী চাহ শ্ৰমিক অনিতা তাঁতীয়ে ক'লে, "বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ বাবে এই সুবিধা দিলে ।" চাহ শ্ৰমিক বৰিদে বাৰকীয়েও কয়, "আমাৰ ছয়টা পৰিয়াল । ২৫০ টকাৰ মজুৰিত ঘৰ নিৰ্মাণ অসম্ভৱ আছিল । এতিয়া পট্টা পোৱাৰ ঘোষণাই আশাৰ বাট মুকলি কৰিছে ।" আনহাতে সুমিত্ৰা বৰাইকে কয়, "আমাৰ আগতে যি হৈ গ'ল সেয়া পাহৰিলোঁ, কিন্তু যি পালোঁ তাৰ বাবে চৰকাৰক অশেষ ধন্যবাদ ।"

চাহ মজদূৰ সংঘৰ কৃতজ্ঞতা:

একে সময়তে অসম চাহ মজদূৰ সংঘৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ উপদেষ্টা বিষ্ণু ঘোষে কয়,"সমূহ শ্ৰমিকৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনালোঁ, কিয়নো তেখেতে কৈছিল কথাৰে নহয় কামেৰে দেখুৱাম । সেয়া কামেৰে কৰি দেখুৱালে । ইয়াৰ বাবে সদৌ অসম চাহ জনজাতি ছাত্র সংস্থা, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰীক সকলো চাহ জনজাতিৰ নেতৃত্বক ধন্যবাদ ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"বিগত ২০০ বছৰ ধৰি দাবী জনাই নোৱাৰিলোঁ, আমিও দোমোজাত আছিলোঁ । ২৫০ টকাৰ মজুৰিৰে আমাৰ ঘৰ চলিব নে এটা ঘৰ মেৰামতি কৰিব পাৰি পৰিচালকৰ খাটনি ধৰিব লাগে । কিন্ত সেয়াও হৈ নুঠে, সেইবাবেই আমি ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ । আজি আমি যি পাইছোঁ সেয়া একেবাৰে নিজস্বভাৱে পাইছোঁ । এতিয়া লাগিলে এবেলা খাম এবেলা নাখাও । আমাৰ নিজৰ মাটিত ঘৰখন বনাব পাৰিম ।" লগতে তেওঁ যিহেতু চাহ জনজাতিৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো চর্চা হৈ আছে গতিকে পাৰিলে এই মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে আমি সুখী হ'ব বুলি সদৰী কৰে ।

Land patta to tea workers tea workers celebrated various gardens in Tezpur
চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে অৱশেষত মাটিৰ পট্টা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে সংঘৰ জয়ন্ত বৰাইকে কয়,"আমাৰ এটা সপোন আছিল যেতিয়া আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ সময়ত মজুৰি আছিল ৬৭ টকা, তাৰ পিছত ৮৬, ৯৮ টকা । এনেকৈ আহি আহি ২৫০ টকা কৰিলে এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সময়ত । সেইবাবে তেওঁক ধন্যবাদ আৰু সংগঠনসমূহ, যাৰ আন্দোলনৰ বাবে এয়া সম্ভৱ হ'ল । কাৰণ আমি কাম ক্ষতি কৰি যাব নোৱাৰোঁ ।"

আনন্দিত হৈ তেওঁ কয়,"মোৰ মা, দেউতা, কঁকা সকলোৱে বাগিচাত কাম কৰিছিল যদিও আমাৰ নিজস্ব একো নাছিল । এতিয়া আমাৰ নিজৰ নামত মাটি লাভ কৰিম । লগতে জনজাতিকৰণৰ কথাটো চিন্তা কৰিলে ভৱিষ্যতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে সুবিধা হ'ব ৷ মোৰ ছোৱালী এতিয়া পঢ়ি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ এটা সুবিধা হ'ব ।"

Land patta to tea workers tea workers celebrated various gardens in Tezpur
চাহ শ্ৰমিকলৈ ভূমিপট্টা ঘোষণাই আনিছে আনন্দৰ জোৱাৰ (ETV Bharat Assam)

অসম চাহ কৰ্মচাৰী সংঘৰ গংগা চৰিছে কয়,"বাগিচাত ২০০ বছৰ পূৰ্বে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ আহিছিল । তাৰ পিছত ১৯৭০ চনৰ পৰা মই যি দেখিলো বাগিচাৰ অৱস্থা, বাগিচাত এটা ঘৰ সাজিব নোৱাৰোঁ । কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছিলো । বৰ্তমান মই হিমন্ত মামাক ধন্যবাদ জনালোঁ ।"

সঞ্জয় কৰ্মকাৰ এগৰাকী বাগিচাৰ লোক ৷ তেওঁৰ মতে,"আমাক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্তক ধন্যবাদ জনালোঁ । লগতে আমাৰ আন এটা দাবী আছিল জনজাতিকৰণ, উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় ৷ সেই বিষয়টোত গুৰুত্ব দিব লাগে ।"

Land patta to tea workers tea workers celebrated various gardens in Tezpur
উৎফুল্লিত চাহ শ্ৰমিক (ETV Bharat Assam)

আটছা নেতা পংকজ নায়কে কয়, "অসম চাহ জনজাতি ছাত্র সংস্থাই ১৯৪৭ চনৰ ভাৰত স্বাধীনতাৰ পৰা এই বিষয়ে লাগি থকাৰ বাবে এই কাৰ্য হৈছে । বিশেষকৈ আমি তেতিয়াৰ পৰা দাসত্বৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছিলোঁ । এই ২০২৫ চনৰ ২৮ নৱেম্বৰত আমি স্বাধীন হ'লো । তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ, লগতে ৰূপেশ গোৱালা, পল্লব লোচন দাস, কৃষ্ণ কমল তাঁতী সকলো দল-সংগঠক ধন্যবাদ ।"

অসমৰ চাহ বাগিচাৰ ২০০ বছৰীয়া ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ শ্ৰমিকে নিজৰ ভূমিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিলে । ব্ৰিটিছ আমোলৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা শ্রম ব্যৱস্থাৰ এক ঐতিহাসিক অন্ত পেলালে এই ঘোষণাই । সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু মনস্তাত্ত্বিক দিশতো এই ঘোষণাই চাহ জনগোষ্ঠীৰ জীৱনত এক যুগান্তকাৰী সলনি আনিব বুলি তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: চাহ শ্ৰমিকলৈ ভূমিপট্টা: বাগানে বাগানে আনন্দৰ লহৰ, ঝুমুৰৰ ছন্দত মামাৰ জয়গান

আচলতে আজি মই হেংদাং লৈ আহিব লাগিছিল: অখিল গগৈ

TAGGED:

CM HIMANTA BISWA SARMA
ASSAM GOVT TEA GARDEN LAND PATTA
ASSAM ASSEMBLY WINTER SESSION 2025
ইটিভি ভাৰত অসম
LAND PATTA TO TEA WORKERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.