ETV Bharat / state

মৰাণৰ ঐতিহাসিক ফুকন পুখুৰীত উপঙিছে কুইণ্টলে কুইণ্টলে মাছ, অমংগলৰ লক্ষণ নেকি ?

ঐতিহাসিক ফুকন পুখুৰীত মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু ৷ চিন্তিত স্থানীয় ৰাইজ ৷

Moran News
ফুকন পুখুৰীত উপঙিছে কুইণ্টলে কুইণ্টলে মাছ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 19, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : মৰাণৰ গজপুৰীয়াস্থিতি ঐতিহাসিক ফুকন পুখুৰীত মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু ৷ ঐতিহাসিক ফুকন পুখুৰীত বিগত কেইবাদিনৰ পৰা মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে ।

ঐতিহাসিক পুখুৰীটো গজপুৰীয়া ফুকন নগৰ নামঘৰ সমিতিয়ে সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি সংৰক্ষণ কৰি অহাৰ লগতে বিগত প্ৰায় ১৫ বছৰ মীন পালন কৰি আহিছে । বিগত কেইবাদিনৰ পৰা পুখুৰীত থকা ৰৌ, বাহু, মিৰিকা আদি মাছ কুইণ্টলে কুইণ্টলে মৰি উপঙি যোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ।

ফুকন পুখুৰীত উপঙিছে কুইণ্টলে কুইণ্টলে মাছ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিক ফুকন পুখুৰীত মীনপালনৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ হোৱা পুঁজিৰে নামঘৰৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কৰি আহিছে । কিন্তু হঠাৎ মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুত হতচকিত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ ৰাইজ । সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ৰাইজে শীঘ্ৰেই মীন বিভাগৰ লোকক উপস্থিত হৈ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ।

অঞ্চলটোৰ এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে কয়, "এই ফুকন পুখুৰী ৰজাদিনীয়া পুখুৰী। জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰা এই পুখুৰী পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাইজে মাছ পালন কৰিছিলো। দুবছৰ তিনি বছৰৰ মূৰত মাছ ধৰি সেই ধনেৰে নামঘৰ উন্নয়নৰ কাম কৰি আহিছো । কোনো বছৰে এইদৰে মাছ মৰা নাই । কিন্তু এইবাৰ কিয় মাছ বোৰ মৰিছে ধৰিব পৰা নাই । এইবাৰ সৰ্বাধিক মাছ আছিল, ভাল পুঁজি লাভ কৰিম বুলি আশা কৰিছিলো । ৪-৫ কুইণ্টল মাছ মৰিছে । সেয়ে মীন বিভাগৰ লোক আহি কিয় মাছ মৰিছে তাৰ অনুসন্ধান কৰি বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।"

স্থানীয় লোকে কয়,"ঐতিহাসিক ফুকন পুখুৰীত মীন পালন কৰি ৰাইজে উন্নয়মূলক কামত ধন ব্যয় কৰিব পাৰিছিলো ৷ বিগত দুই-তিনিদিনৰ পৰা বহু মাছৰ মৃত্যু হৈছে ৷ পানীও লেতেৰা হোৱা নাই, তেনে স্থলত মাছসমূহ কিয় মৰিছে সেয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ৷"

লগতে পঢ়ক: নলা নে ৰাজপথ ধৰিবই নোৱাৰি, কৃত্ৰিম বানৰ কৱলত যোৰহাট নগৰ

TAGGED:

মৰাণৰ ঐতিহাসিক ফুকন পুখুৰী
ৰজাদিনীয়া পুখুৰী
মাছৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু
ই টিভি ভাৰত অসম
MORAN NEWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.