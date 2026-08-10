ETV Bharat / state

অতীতৰ অসমক সোঁৱৰাইছে লখিমপুৰৰ গ্ৰাম্যানুভূতিয়ে

লখিমপুৰৰ গ্ৰাম্য পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ গ্ৰাম্যানুভূতি এতিয়া পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণ কেন্দ্ৰ । শ শ বছৰ পুৰণি সম্পদে দিছে পৌৰাণিক অসমীয়া সমাজৰ আভাস, বিশেষ প্ৰতিবেদন...

Lakhimpur unique museum
অতীতৰ অসমক সোঁৱৰাইছে লখিমপুৰৰ গ্ৰাম্যানুভূতিয়ে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2026 at 7:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

জীৱন গোস্বামী

লখিমপুৰ : গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভাৱনাৰে ভৰপূৰ লখিমপুৰ জিলা । প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ সমান্তৰালকৈ জিলাখনত আছে অসমীয়া সমাজ-সংস্কৃতিৰ বহু পৌৰাণিক সম্পদ । এই সম্পদবোৰক সংৰক্ষণ আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ বাবে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসে এতিয়া সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিছে ।

গ্ৰাম্য পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ 'গ্ৰাম্যানুভূতি'ত স্থাপন কৰা এটা বিশেষ সংগ্ৰহালয়ত সংৰক্ষিত হৈ আছে অতীতৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনত ব্যৱহৃত নানান সামগ্ৰী । কাঠ-বাঁহ, ধাতুৰে নিৰ্মিত ১০০-১৫০ বছৰ পুৰণি সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খনন কাৰ্যত উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰী আৰু ব্ৰিটিছ শাসনকালত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সম্পদো এই সংগ্ৰহালয়ত সযতনে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে ।

লখিমপুৰৰ গ্ৰাম্যানুভূতি (ETV Bharat)

কি কি সামগ্ৰী আছে সংগ্ৰহালয়ত ?

ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে অতীতৰ অসমীয়া সমাজৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ সৈতে জড়িত বহু সামগ্ৰী । এডলীয়া কাঠৰ পৰা কাটি উলিওৱা নদীয়া, তলীয়া, খুন্দনা, দোলা, হেতা, খৰম, গৰুগাড়ীৰ চকা, ধান কঢ়া কাঠৰ হেতা, গছা, বাঁহৰ কড়ীয়া আদি সামগ্ৰীয়ে তাহানিৰ গ্ৰাম্য অসমক সোঁৱৰাই দিয়ে । ইয়াৰ বহু সামগ্ৰীৰ বয়স ১০০ বছৰৰো অধিক ।

Lakhimpur unique museum
গ্ৰাম্যানুভূতিৰ সংগ্ৰহালয়ত থকা ১০০ ৰো অধিক বছৰ পুৰণি বৈদ্যুতিক সঁজুলি (ETV Bharat Assam)

আধুনিক প্ৰযুক্তি আৰু যান্ত্ৰিক সঁজুলিৰ প্ৰচলন নথকা সময়ত অসমীয়া লোকসমাজে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী কেনেদৰে হাতৰ নিপুণতাৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল, সেই কথাৰো এই সম্পদসমূহ জীৱন্ত উদাহৰণ।

ধাতুৰ সামগ্ৰীসমূহ

কাঠ-বাঁহৰ সমান্তৰালকৈ সংগ্ৰহালয়টোত বিভিন্ন ধাতুৰে নিৰ্মিত পুৰণি সামগ্ৰীও আছে । বান কাঁহী, বান বাতি, হাতী খুজীয়া বাতি, শৰাই, লোটা, চৰিয়া, টিপচাকি, ধাতুৰ খুন্দনা আদি বিভিন্ন সামগ্ৰীও সংৰক্ষিত হৈ আছে ।

Lakhimpur unique museum
গ্ৰাম্যানুভূতিৰ সংগ্ৰহালয়ত থকা ব্ৰিটিছৰ সময়ৰ সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

তাহানিৰ দিনত কইনাৰ লগত কাপোৰ ভৰাই দি পঠিওৱা বাঁহেৰে নিৰ্মিত 'জপা'ও সংগ্ৰহালয়টোৰ অন্যতম আকৰ্ষণ । এই সামগ্ৰীবোৰ ১০০ৰো অধিক বছৰ পুৰণি বুলি গ্ৰাম্যানুভূতিৰ স্বত্বাধিকাৰী দিকপল লাহনে জনাইছে ।

Lakhimpur unique museum
গ্ৰাম্যানুভূতিৰ সংগ্ৰহালয়ত থকা কাঠ-বাঁহৰ পুৰণি সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ লগতে খননকাৰ্যত উদ্ধাৰ হোৱা চৰিয়া, লোটা আদি পুৰণি সামগ্ৰীও সংগ্ৰহালয়টোৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰিছে । লাহনে জনোৱা মতে কিছুমান সামগ্ৰী ১৭০০ শতিকাৰ ।

Lakhimpur unique museum
গ্ৰাম্যানুভূতিৰ সংগ্ৰহালয়ত থকা এটা পুৰণি গৰুগাড়ীৰ চকা (ETV Bharat Assam)

ব্ৰিটিছ আমোলৰ সামগ্ৰী

গ্ৰাম্যানুভূতিৰ সংগ্ৰহালয়ত ব্ৰিটিছ শাসনকালৰ বহু স্মৃতিও সযতনে ৰখা হৈছে । ব্ৰিটিছ চাহাবে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰায় ১৫০ বছৰ পুৰণি আৰাম চকী সংগ্ৰহালয়টোৰ অন্যতম আকৰ্ষণ । লগতে ব্ৰিটিছসকলে ব্যৱহাৰ কৰা পুৰণি কেমেৰা, হাতেৰে পকাই বজাব পৰা গ্ৰামোফোন আৰু পুৰণি ৰেকৰ্ডাৰো সংৰক্ষিত হৈ আছে । বিশেষকৈ প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি 'জয়মতী'ৰ ৰেকৰ্ডাৰটোও ইয়াত সযতনে ৰখা হৈছে ।

Lakhimpur unique museum
গ্ৰাম্যানুভূতি সংগ্ৰহালয়ত পৌৰাণিক অসমীয়া সমাজত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী সংৰক্ষণ (ETV Bharat Assam)

দিকপল লাহনে কয়, "অতীজৰ অসমীয়া সমাজখনত ব্যবহাৰ কৰা বহু সামগ্রী আমাৰ ঘৰতে আছিল । সেইখিনি সজাই ৰখাত ৰাইজৰ সমাদৰ পাই এটা সংগ্ৰহালয় খোলাৰ চিন্তা কৰিলো । ঘৰৰ খিনিৰ উপৰিও বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এনে পৌৰাণিক সম্পদসমূহ সংগ্রহ কৰিলো । নৱ প্ৰজন্মক পুৰণি অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ । ৰাইজে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাক বিপুল সঁহাৰি জনাইছে ।"

Lakhimpur unique museum
পৌৰাণিক অসমীয়া সমাজত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী সংৰক্ষণ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে কেৱল অসম বা ভাৰতৰ পৰাই নহয় বিদেশৰ পৰ্যটকেও তেওঁ সংগ্ৰহালয়টো পৰিদৰ্শন কৰিছে । তেওঁ দিয়া তথ্য অনুসৰি এতিয়ালৈ প্ৰায় ৯৮ গৰাকী বিদেশী পৰ্যটকে সংগ্ৰহালয়টো পৰিদৰ্শন কৰিছে । ঘৰুৱা পৰ্যটকৰ সংখ্যাও লাখৰো অধিক ।

Lakhimpur unique museum
গ্ৰাম্যানুভূতিৰ সংগ্ৰহালয়ত থকা পৌৰাণিক সম্পদ (ETV Bharat Assam)

দিকপল লাহনে লগতে কয় যে পৰ্যটকসকলে পুৰণি সামগ্ৰীবোৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি নষ্টালজিক হৈ পৰে । ভৱিষ্যতে অধিক পৰিকল্পিত আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এটা সংগ্ৰহালয় স্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে যদিও তেওঁ চৰকাৰৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে ।

Lakhimpur unique museum
গ্ৰাম্যানুভূতিৰ সংগ্ৰহালয়ত থকা ব্ৰিটিছৰ দিনৰ কেমেৰা (ETV Bharat)

পৌৰাণিক সম্পদৰ এনে সমৃদ্ধ সম্ভাৰেৰে লখিমপুৰৰ গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ মানচিত্ৰত গ্ৰাম্যানুভূতিৰ সংগ্ৰহালয়ে এক সকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিছে ।

সম্পাদনা কক্ষত বিকাশ ডেকাৰ সহযোগত প্ৰকাশিত ৷

লগতে পঢ়ক : ক'ত আৰু কোনে বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰিব ১ লাখ গ্ৰন্থ ?

লখিমপুৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো নাগৰিক সমিতিৰ ভৱন মুকলি

অসমৰ বান নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰিছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই : মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু

TAGGED:

গ্ৰাম্যানুভূতি
গ্ৰাম্য পৰ্যটন
ব্যতিক্ৰমী সংগ্ৰহালয়
LAKHIMPUR UNIQUE MUSEUM
GRAMYANUBHUTI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.