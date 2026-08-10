অতীতৰ অসমক সোঁৱৰাইছে লখিমপুৰৰ গ্ৰাম্যানুভূতিয়ে

অতীতৰ অসমক সোঁৱৰাইছে লখিমপুৰৰ গ্ৰাম্যানুভূতিয়ে
লখিমপুৰৰ গ্ৰাম্য পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ গ্ৰাম্যানুভূতি এতিয়া পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণ কেন্দ্ৰ । শ শ বছৰ পুৰণি সম্পদে দিছে পৌৰাণিক অসমীয়া সমাজৰ আভাস, বিশেষ প্ৰতিবেদন...
Published : August 10, 2026 at 7:05 PM IST
জীৱন গোস্বামী
লখিমপুৰ : গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভাৱনাৰে ভৰপূৰ লখিমপুৰ জিলা । প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ সমান্তৰালকৈ জিলাখনত আছে অসমীয়া সমাজ-সংস্কৃতিৰ বহু পৌৰাণিক সম্পদ । এই সম্পদবোৰক সংৰক্ষণ আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ বাবে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসে এতিয়া সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিছে ।
গ্ৰাম্য পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ 'গ্ৰাম্যানুভূতি'ত স্থাপন কৰা এটা বিশেষ সংগ্ৰহালয়ত সংৰক্ষিত হৈ আছে অতীতৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনত ব্যৱহৃত নানান সামগ্ৰী । কাঠ-বাঁহ, ধাতুৰে নিৰ্মিত ১০০-১৫০ বছৰ পুৰণি সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খনন কাৰ্যত উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰী আৰু ব্ৰিটিছ শাসনকালত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সম্পদো এই সংগ্ৰহালয়ত সযতনে সংৰক্ষণ কৰা হৈছে ।
কি কি সামগ্ৰী আছে সংগ্ৰহালয়ত ?
ইয়াত স্থান লাভ কৰিছে অতীতৰ অসমীয়া সমাজৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ সৈতে জড়িত বহু সামগ্ৰী । এডলীয়া কাঠৰ পৰা কাটি উলিওৱা নদীয়া, তলীয়া, খুন্দনা, দোলা, হেতা, খৰম, গৰুগাড়ীৰ চকা, ধান কঢ়া কাঠৰ হেতা, গছা, বাঁহৰ কড়ীয়া আদি সামগ্ৰীয়ে তাহানিৰ গ্ৰাম্য অসমক সোঁৱৰাই দিয়ে । ইয়াৰ বহু সামগ্ৰীৰ বয়স ১০০ বছৰৰো অধিক ।
আধুনিক প্ৰযুক্তি আৰু যান্ত্ৰিক সঁজুলিৰ প্ৰচলন নথকা সময়ত অসমীয়া লোকসমাজে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী কেনেদৰে হাতৰ নিপুণতাৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল, সেই কথাৰো এই সম্পদসমূহ জীৱন্ত উদাহৰণ।
ধাতুৰ সামগ্ৰীসমূহ
কাঠ-বাঁহৰ সমান্তৰালকৈ সংগ্ৰহালয়টোত বিভিন্ন ধাতুৰে নিৰ্মিত পুৰণি সামগ্ৰীও আছে । বান কাঁহী, বান বাতি, হাতী খুজীয়া বাতি, শৰাই, লোটা, চৰিয়া, টিপচাকি, ধাতুৰ খুন্দনা আদি বিভিন্ন সামগ্ৰীও সংৰক্ষিত হৈ আছে ।
তাহানিৰ দিনত কইনাৰ লগত কাপোৰ ভৰাই দি পঠিওৱা বাঁহেৰে নিৰ্মিত 'জপা'ও সংগ্ৰহালয়টোৰ অন্যতম আকৰ্ষণ । এই সামগ্ৰীবোৰ ১০০ৰো অধিক বছৰ পুৰণি বুলি গ্ৰাম্যানুভূতিৰ স্বত্বাধিকাৰী দিকপল লাহনে জনাইছে ।
ইয়াৰ লগতে খননকাৰ্যত উদ্ধাৰ হোৱা চৰিয়া, লোটা আদি পুৰণি সামগ্ৰীও সংগ্ৰহালয়টোৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰিছে । লাহনে জনোৱা মতে কিছুমান সামগ্ৰী ১৭০০ শতিকাৰ ।
ব্ৰিটিছ আমোলৰ সামগ্ৰী
গ্ৰাম্যানুভূতিৰ সংগ্ৰহালয়ত ব্ৰিটিছ শাসনকালৰ বহু স্মৃতিও সযতনে ৰখা হৈছে । ব্ৰিটিছ চাহাবে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰায় ১৫০ বছৰ পুৰণি আৰাম চকী সংগ্ৰহালয়টোৰ অন্যতম আকৰ্ষণ । লগতে ব্ৰিটিছসকলে ব্যৱহাৰ কৰা পুৰণি কেমেৰা, হাতেৰে পকাই বজাব পৰা গ্ৰামোফোন আৰু পুৰণি ৰেকৰ্ডাৰো সংৰক্ষিত হৈ আছে । বিশেষকৈ প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি 'জয়মতী'ৰ ৰেকৰ্ডাৰটোও ইয়াত সযতনে ৰখা হৈছে ।
দিকপল লাহনে কয়, "অতীজৰ অসমীয়া সমাজখনত ব্যবহাৰ কৰা বহু সামগ্রী আমাৰ ঘৰতে আছিল । সেইখিনি সজাই ৰখাত ৰাইজৰ সমাদৰ পাই এটা সংগ্ৰহালয় খোলাৰ চিন্তা কৰিলো । ঘৰৰ খিনিৰ উপৰিও বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এনে পৌৰাণিক সম্পদসমূহ সংগ্রহ কৰিলো । নৱ প্ৰজন্মক পুৰণি অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ । ৰাইজে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাক বিপুল সঁহাৰি জনাইছে ।"
তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে কেৱল অসম বা ভাৰতৰ পৰাই নহয় বিদেশৰ পৰ্যটকেও তেওঁ সংগ্ৰহালয়টো পৰিদৰ্শন কৰিছে । তেওঁ দিয়া তথ্য অনুসৰি এতিয়ালৈ প্ৰায় ৯৮ গৰাকী বিদেশী পৰ্যটকে সংগ্ৰহালয়টো পৰিদৰ্শন কৰিছে । ঘৰুৱা পৰ্যটকৰ সংখ্যাও লাখৰো অধিক ।
দিকপল লাহনে লগতে কয় যে পৰ্যটকসকলে পুৰণি সামগ্ৰীবোৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি নষ্টালজিক হৈ পৰে । ভৱিষ্যতে অধিক পৰিকল্পিত আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এটা সংগ্ৰহালয় স্থাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে যদিও তেওঁ চৰকাৰৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে ।
পৌৰাণিক সম্পদৰ এনে সমৃদ্ধ সম্ভাৰেৰে লখিমপুৰৰ গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ মানচিত্ৰত গ্ৰাম্যানুভূতিৰ সংগ্ৰহালয়ে এক সকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিছে ।
সম্পাদনা কক্ষত বিকাশ ডেকাৰ সহযোগত প্ৰকাশিত ৷
লগতে পঢ়ক : ক'ত আৰু কোনে বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰিব ১ লাখ গ্ৰন্থ ?
লখিমপুৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো নাগৰিক সমিতিৰ ভৱন মুকলি
অসমৰ বান নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰিছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই : মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু