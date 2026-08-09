ক'ত আৰু কোনে বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰিব ১ লাখ গ্ৰন্থ ?

ক'ত আৰু কোনে বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰিব ১ লাখ গ্ৰন্থ ?
অসমৰ এটা বিশেষ স্থানত অনুষ্ঠিত হ'ব বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলা, য'ত ১ লাখ গ্ৰন্থ বিতৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।
Published : August 9, 2026 at 6:45 PM IST
লখিমপুৰ : এখন দুখন বা এশ দুশ নহয়, সম্পূর্ণ ১ লাখ গ্ৰন্থ বিতৰণ কৰা হ'ব । তাকো বিনামূলীয়া কৈ বিতৰণ কৰা হ'ব । গ্ৰন্থৰ মূল্য যিমানেও নহওক, এটকাও নিদিয়াকৈ আপুনি লাভ কৰিব গ্ৰন্থ । আচৰিত যেন লাগিলেও দেশৰ ভিতৰতে সম্ভৱত এক নজিৰ বিহীন পদক্ষেপ । এই ব্যতিক্ৰমী আৰু আদৰণীয় পদক্ষেপ লৈছে লখিমপুৰৰ এজন যুৱকে ।
বৰ্তমান আধুনিক যুগত প্ৰায় সকলোৰে হাতে হাতে মোবাইল ফোন আছে । যুৱপ্ৰজন্মও ইণ্টাৰনেট, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ গ্ৰাসত পৰিছে । যাৰ বাবে গ্ৰন্থ ক্ৰয় কৰি পঢ়া লোকৰ সংখ্যাও পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পাইছে । অৱশ্যে তাৰ মাজতে এনে বহু লোক আছে যাৰ এখন নতুন গ্ৰন্থ পঢ়াৰ হাবিয়াস আছে । কিন্তু আৰ্থিক বা বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে এখন গ্ৰন্থ ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম নহয় । তেনে পঢ়ুৱৈৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলাৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ।
সেই অনুসৰি বিগত বৰ্ষত লখিমপুৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলাৰ । লখিমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ আজাদ বাঁহপাতিৰ নৱজ্যেতি ৰংগমঞ্চৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হোৱা সেই বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলাত ৪০ হাজাৰৰো অধিক গ্ৰন্থ বিনামূলীয়াকৈ পঢ়ুৱৈক বিতৰণ কৰা হৈছিল । জনহিতৈষী পুঁথিভৰালৰ উদ্যোগত আছিল এই ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ ।
প্ৰথিতযশা সাহিত্যিক হোমেন বৰগোঁহাঞিৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰু অসমীয়া হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ নামত গ্ৰন্থমেলাখন অনুষ্ঠিত হৈছিল । সেই গ্ৰন্থমেলাৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পাছত পুনৰ বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । এইবাৰ বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলাৰ স্থান শোণিতপুৰৰ ব্ৰহ্মাজান । অহা ৬ আৰু ৭ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় সংখ্যক বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলা ।
এই সন্দৰ্ভত মূল উদ্যোক্তা লখিমপুৰৰ জীৱন্ত শইকীয়াই কয়, "বহুতৰে পছন্দৰ গ্ৰন্থ এখন পঢ়াৰ হাবিয়াস থাকিলেও কেতিয়াবা আৰ্থিক সমস্যা, গ্ৰন্থৰ চৰা দাম নাইবা পুঁথিভৰালৰ নাটনিৰ বাবে গ্ৰন্থখন পঢা নহয় । আমি তেনে দিশবোৰ চিন্তা কৰি বিশেষকৈ ছাত্র-ছাত্রীসকলৰ কথা চিন্তা কৰি বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰিছো । অসমত এক গ্ৰন্থ বিপ্লবৰ পাতনি মেলিব খুজিছো । প্ৰয়াত প্ৰথিতযশা সাহিত্যিক হোমেন বৰগোঁহাঞিয়ে গ্ৰন্থ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছিল । কিতাপ পঢাৰ এক আন্দোলন গঢ দিছিল । সেয়ে তেওঁৰ জন্মদিনৰ দিনা ৭ ডিচেম্বৰত আমি বিনামূলীয়া গ্ৰন্থ মেলা অনুষ্ঠিত কৰিছো । গ্ৰন্থমেলাখন আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত হ'ব । গ্ৰন্থমেলাৰ দুদিন এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ আদৰ্শ, সৃষ্টিৰাজি, গ্ৰন্থ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা চক্ৰৰো আয়োজন কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে এই গ্ৰন্থমেলাৰ বিশেষত্ব সন্দৰ্ভত কয়, "শোণিতপুৰ জিলাৰ ব্ৰহ্মাজানত এইবাৰ আয়োজন কৰা বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলাত আমি ১ লাখ গ্ৰন্থ বিতৰণ কৰিম । পৰৱৰ্তী বছৰবোৰত আমি বিতৰণ কৰিবলগীয়া গ্ৰন্থৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিম ।"
তেওঁ এই গ্ৰন্থ পঢ়াৰ বিপ্লৱত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কয়, "আপুনি পঢ়ি শেষ কৰা গ্ৰন্থখন আমাক দিয়ক । আমি এই গ্ৰন্থবোৰ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাম । পঢ়ুৱৈৰ লগতে দৰিদ্ৰ ছাত্র-ছাত্রীসকল ইয়াৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব । অনাগত দিনত আমি অসমৰ সকলো লোককে এই গ্ৰন্থ বিপ্লৱৰ সৈতে জড়িত কৰিম ।"
দেশৰ ভিতৰতে নজিৰ সৃষ্টি কৰি এতিয়া এনেদৰে ব্যতিক্রমী বিনামূলীয়া গ্ৰন্থমেলাৰে জীৱন্ত শইকীয়াই অসমত বৃহৎ গ্ৰন্থ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে । তেওঁ প্ৰতিটো পৰিয়ালত গ্ৰন্থৰ সুবাস বিলাব বিচাৰিছে । ৰাইজৰ কামনা গ্ৰন্থৰ এই আলোকময়ী যাত্রা হওক নিৰৱধি ।
লগতে পঢ়ক : ৩৫ বছৰে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি চৰ্চাত কলগাছিয়াৰ পিয়াৰ আলী