১৭ ঘণ্টাৰ পাছত বগীনদী আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিলে ৯ NGOৰ সদস্যক, সামাজিক মাধ্যমত বিশেষ চৰ্চা
Miles2Smile Foundationৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিক মুজতাবাসহ ৯ জনক মুকলি ৷ উচ্ছেদস্থলীত NGOটোৱে পাতিছিল স্বাস্থ্য শিবিৰ ৷
Published : November 29, 2026 at 6:39 PM IST
লখিমপুৰ : লখিমপুৰৰ বগীনদী এলেকাৰ ১ আৰু ২ নং পিজিআৰ উচ্ছেদস্থলীত চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা এটা বেচৰকাৰী সংস্থাৰ ৯ জনীয়া সদস্যক শনিবাৰে বগীনদী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷ প্ৰায় ১৭ ঘণ্টাৰ পাছত দেওবাৰে আটকাধীন ৯ জনীয়া সদস্যক আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিয়ে ৷
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, ১৩ নবেম্বৰত প্ৰশাসনে বগীনদী এলেকাৰ ১ আৰু ২ নং পিজিআৰত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল । উচ্ছেদিত লোকসকলৰ বাবে শনিবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বেচৰকাৰী সংস্থা Miles2Smile Foundationৰ তৰফৰ পৰা এক চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিছিল ৷ দিনটো চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ পাছত সন্ধিয়া প্ৰায় ৫ মান বজাত আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক সোধপোচৰ বাবে বগীনদী থানালৈ নিয়ে ।
Released after 17 hours of arrest— Aasif Mujtaba (@MujtabaAasif) November 29, 2026
আটকাধীন কেইজনৰ ভিতৰত আছিল আছিফ মুজতাবা, আমিৰ আফট, ইছলামুদ্দিন, টামাদ, মহমদ ইনামুদ্দিন, শেখ ইনান উল, মহমদ জাবেদুল ইছলাম, ইক্ৰাম হুছেইন আৰু মবিনুৰ হুছেইন । আটাইকেইজনকে দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিয়ে ৷
এই সন্দৰ্ভত লখিমপুৰ জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক গুণেন্দ্ৰ ডেকাই টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত আমাৰ সাংবাদিক জনায়, "এনজিঅ'টোৰ এই ৯ জনীয়া দলটোৱে বগীনদীৰ উচ্ছেদস্থলীৰ ওচৰত শনিবাৰে এক চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিছিল । সন্ধিয়ালৈ তেওঁলোকক আটক কৰি বগীনদী থানালৈ নিয়া হৈছিল । সোধপোচৰ অন্তত আজি(দেওবাৰে) পুৱা তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হয় । তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হোৱা নাই ।"
Donate : https://t.co/srTD5iUi05 The ongoing eviction drive in Assam has left thousands of Bengali-speaking Muslim families homeless, forcing them to face the harsh realities of winter. Weeks after the demolition of their homes, many families continue to live in makeshift shelters covered with thin plastic sheets, with little protection against the cold. During our survey of eight affected camps, @miles2smile_ found numerous people suffering from high fever, colds, coughs and infections, with children being particularly vulnerable to these harsh living conditions. In response, @miles2smile_ has stepped forward to extend medical assistance to the affected families. Through medical camps conducted by qualified healthcare professionals, we aim to provide free medical consultations, essential medicines and necessary treatment. With your support, we can bring care, comfort and hope to families struggling to survive these difficult circumstances. Because losing a home should not mean losing access to basic healthcare and dignity.— Miles2Smile (@miles2smile_) November 26, 2026
বিষয়টোক লৈ সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰে ৷ উল্লেখযোগ্য যে Miles2Smile Foundation-নে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু দক্ষতা বিকাশ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ বাবে কাম কৰি আহিছে । ইফালে দেওবাৰে পুৱা মুজতাবাই নিজৰ 'এক্স' হেণ্ডেলত লিখে "গ্ৰেপ্তাৰৰ ১৭ ঘণ্টা পাছত মুকলি হ'লো ৷"
বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে এক্সত লিখিছে, "উচ্ছেদৰ পাছত বহু পৰিয়ালে ত্ৰিপালৰ তলত বাস কৰি আছে ৷ ক্ষতিগ্ৰস্ত শিবিৰত চলোৱা আমাৰ জৰীপত বহু লোক জ্বৰ, চৰ্দি, কাহ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল ৷ ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক চিকিৎসা সাহায্য আগবঢ়াবলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ । আমি বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধ আৰু প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা প্ৰদানৰ লক্ষ্য লৈছোঁ ।"
Miles2Smile extends its heartfelt gratitude to everyone who stood in solidarity with our founder, Aasif Mujtaba, and the Miles2Smile team; raised their voices, shared updates, and demanded their release during their detention. Your support, concern, and collective efforts have meant a great deal to us during these difficult 17 hours.— Miles2Smile (@miles2smile_) November 29, 2026
ইফালে সংস্থাটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিক মুজতাবা আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয় আৰু আই আই টি-দিল্লীৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ । তেওঁ শ্বাহীনবাগৰ 'কা' (CAA) বিৰোধী আন্দোলনৰ অন্যতম সহ-সংগঠক আছিল আৰু বৰ্তমান এজন পৰিৱেশ অভিযন্তা তথা সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপেও কাম কৰি আছে ।
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