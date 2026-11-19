লখিমপুৰৰ বগীনদীত নদীৰ বালিচৰত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান, গৃহহীন কুৰিটা পৰিয়াল
লখিমপুৰৰ বগীনদীত পূৰ্বে উচ্ছেদিত হৈ নদীৰ বালি চাপৰিত আশ্ৰয় লোৱা প্ৰায় কুৰিটা পৰিয়ালক আজি পুনৰ উচ্ছেদ কৰে জিলা প্ৰশাসনে ।
Published : November 19, 2026 at 7:30 PM IST
লখিমপুৰ: বেদখলমুক্ত অসমৰ লক্ষ্যৰে অসম চৰকাৰে অব্য়াহত ৰাখিছে উচ্ছেদ অভিযান ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ লখিমপুৰ জিলাতো প্ৰশাসনৰ ধাৰাবাহিক উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে । বিগত এটা পষেকৰ ভিতৰতে জিলাখনত দুটাকৈ বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ পাছত এইবাৰ খোদ নদীৰ বালিচৰত প্ৰশাসনৰ বুলড’জাৰে গৰজি উঠিল । বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত জিলা প্ৰশাসনে বগীনদীৰ বালি চাপৰিত অস্থায়ীভাৱে আশ্ৰয় লৈ থকা পৰিয়ালসমূহক উচ্ছেদ কৰে ।
উল্লেখযোগ্য যে, যোৱা ১৩ নৱেম্বৰত লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে বগীনদীৰ ১ আৰু ২ নং ৰাজহুৱা চৰণীয়া পথাৰৰ ভূমিত এক বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলাই ১৩২ টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰাৰ লগতে ১৯ বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিছিল । ইয়াৰ পাছত যোৱা ১৭ নৱেম্বৰত বৰবিলতো উচ্ছেদ অভিযান চলাই প্ৰশাসনে ১৭ বিঘা চৰকাৰী ভূমি মুক্ত কৰাৰ লগতে ৪২ টা পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী ভাঙি পেলাইছিল ।
যোৱা ১৩ নৱেম্বৰত বগীনদীৰ ১ আৰু ২ নং ৰাজহুৱা চৰণীয়া পথাৰত গৃহহীন হোৱা পৰিয়ালসমূহৰ ভিতৰৰ প্ৰায় কুৰিটা পৰিয়ালে কাষৰীয়া বগীনদীৰ বালি চাপৰিত তম্বু তৰি আৰু অস্থায়ী চালি নিৰ্মাণ কৰি আশ্ৰয় লৈ আছিল । কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগত আৰক্ষী আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ এটা বিশাল বাহিনী উপস্থিত হৈ বালিচৰত থকা এই অস্থায়ী ঘৰসমূহো উচ্ছেদ কৰি আঁতৰাই পঠিয়ায় ।
প্ৰশাসনৰ আশংকা আৰু তৎপৰতা
প্ৰশাসনৰ সূত্ৰ অনুসৰি, বালিচৰত অস্থায়ীভাৱে আশ্ৰয় লৈ থকা এই উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহে পৰিৱেশ কিছু শাম কটাৰ পাছতে প্ৰশাসনৰ অগোচৰে পুনৰ ৰাজহুৱা চৰণীয়া পথাৰৰ ভূমিত গোঁজেই গজালি মেলি বেদখল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছিল । তেনে আশংকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই আজি জিলা প্ৰশাসনে তৎপৰতাৰে বগীনদীৰ বালি চাপৰিৰ পৰাও তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰি আঁতৰাই পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।
মুকলি আকাশৰ তলত উচ্ছেদিত পৰিয়াল
চৰকাৰী ভূমিৰ পাছত এতিয়া নদীৰ বালিচৰৰ পৰাও উচ্ছেদিত হোৱাৰ পাছত সম্পূৰ্ণৰূপে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালকেইটা । এতিয়া এইসকল উচ্ছেদিত লোকৰ সন্মুখত বহুতো জ্বলন্ত প্ৰশ্নই দেখা দিছে । সৰ্বস্বান্ত হোৱা এই পৰিয়ালসমূহে এতিয়া ক’লৈ যাব আৰু ক’ত আশ্ৰয় ল’ব, চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকক কোনো আশ্ৰয় শিবিৰত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’বনে, নে বিকল্প হিচাপে চৰকাৰে এই গৃহহীন লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ দিহা কৰিব ? আজিৰ তাৰিখত এই উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহৰ সন্মুখত থকা এইসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ এটাৰো কোনো স্পষ্ট উত্তৰ নাই ।