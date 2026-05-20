লখিমপুৰ নগৰত হঠাতে বিমান আক্ৰমণ ! তৎপৰতাৰে চলিল উদ্ধাৰ অভিযান
লখিমপুৰত সন্ধিয়া চৌদিশে লাগিল হুৱাদুৱা । লগে লগে বিকট শব্দৰে বাজি উঠিল চাইৰেণ ।
Published : May 20, 2026 at 11:03 AM IST
লখিমপুৰ: লখিমপুৰ নগৰত হঠাতে বিমান আক্ৰমণ । সন্ধিয়া চৌদিশে হুৱাদুৱা পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় । কোনে এই আক্ৰমণ কৰিছে তাৰ উৱাদিহ পোৱা নাই জনতাই । বিমান আক্ৰমণৰ লগে লগে নগৰ খনত বিকট শব্দৰে চাইৰেণ বাজি উঠে ।
লগে লগে সষ্টম হৈ পৰে জিলা প্ৰশাসনকে ধৰি প্ৰায়বোৰ চৰকাৰী বিভাগ । নগৰখনৰ গাৰ্লছ ৰোডত থকা এখন মলত বিমান আক্ৰমণ হয় । চৌদিশে আৰক্ষী, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, এম্বুলেন্স আদিৰ বাহনে চাইৰেণ বজাই বিমান আক্ৰমণৰ স্থানলৈ ধুমুহাৰ গতিৰে আগুৱাই যায় । জিলা আয়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক আদিৰ লগতে বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ বিষয়াবৰ্গ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ।
আৰম্ভ হয় বিমান আক্ৰমণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অগ্নি নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা । সমানে চলে আহত নিহত সকলৰ উদ্ধাৰ অভিযান । আহতসকলক জৰুৰী এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰে চিকিৎসালয়ৰ জৰুৰী চিকিৎসা বিভাগত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। কেইজনমান লোকৰ মৃতদেহো উদ্ধাৰ কৰা হয় । এনে ভয়ংকৰ ঘটনাই সন্ধ্যা নগৰখনত এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ।
পিছে এয়া সঁচাকৈয়ে বিমান আক্ৰমণৰ ঘটনা নাছিল । এনেদৰে হঠাৎ বিমান আক্ৰমণ হ'লে চৰকাৰী বিভাগসমূহে কেনে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিব, ৰাইজৰ কৰণীয় বা সহযোগ কেনে হ'ব লাগিব তাৰ এক অনুশীলনহে আছিল । কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে ৰাজ্যৰ আন ঠাইত এনে অনুশীলন চলি থকাৰ সমান্তৰালভাৱে মঙলবাৰে সন্ধিয়া লখিমপুৰতো এনে অনুশীলন কৰা হয় ।
জিলাখন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক গুণেন্দ্ৰ ডেকাই কয়, "বিমান আক্ৰমণৰ সময়ত বিভাগসমূহৰ তৎপৰতা কেনেকুৱা হ'ব লাগে তাৰ অনুশীলন কৰা হৈছে । ৰাইজে বিমান আক্ৰমণৰ সময়ত কেনেদৰে লাইট নুমুৱাই নিজক সুৰক্ষিত কৰিব লাগে, বিভাগসমূহৰ উদ্ধাৰ অভিযান, ৰাইজৰ সহযোগ আদি এই অনুশীলনত দাঙি ধৰা হৈছে ।" এই অনুশীলনত ৰাইজ উপকৃত হোৱা বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে ।
অনুশীলনৰ পিচতে উপস্থিত থকা জিলা আয়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱে এই অনুশীলনে ৰাইজক কেনেদৰে সজাগ সচেতন কৰিব, চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ তৎপৰতা কেনে হ'ব এই দিশসমূহ প্ৰতিফলিত কৰিব বুলি কয় । এই অনুশীলনত আৰক্ষী বিভাগ, অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগ, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, গৃহৰক্ষী বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ অংশগ্ৰহণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:যোৰহাটত নিশা বিস্ফোৰণক লৈ হাহাকাৰ,সহায় বিচাৰি মৰণকাতৰ আৰ্তনাদ
হঠাৎ গোলাঘাট নগৰত যুদ্ধসদৃশ পৰিস্থিতি ! কেউফালে আতংকময় পৰিৱেশ