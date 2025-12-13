ETV Bharat / state

বুমেৰাং চৰকাৰী আঁচনি ! এইসকল লোকেই দেখুৱাব চৰকাৰৰ জনকল্যাণৰ নমুনা

এজাক মানুহ । পুৱাতেই ওলাই আহি ৰৈ থাকে নগৰ-মহানগৰৰ চুকে-কোণে । প্ৰাত্যহিক জীৱন-যুঁজত ব্ৰতী এইসকল লোকৰ কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ ওপৰত এক প্ৰতিবেদন ।

এইসকল লোকেই দিব চৰকাৰৰ জনকল্যাণৰ নমুনা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 13, 2025 at 1:49 PM IST

6 Min Read
লখিমপুৰ : কৰ্মব্যস্ত পৃথিৱীখনত সকলোৱে প্ৰাত্যহিক জীৱন-যুঁজত ব্যস্ত । কিন্তু এনে এচাম মানুহ আছে, যিয়ে কেৱল আনৰ ঘৰত হাজিৰা কৰি দুবেলা-দুমুঠি উপাৰ্জন কৰিবলগীয়া হৈছে । সহজ ভাষাত তেওঁলোক 'কামলা' অৰ্থাৎ দিন মজদুৰ ।

সূৰ্যোদয়ৰ লগে লগে নগৰ-চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত ৰৈ তেওঁলোকে কামৰ সন্ধান কৰে । হাতত থাকে একোখন দা । কোনোৱে নিজৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকক লৈ যায় । দিনটো কঠোৰ শ্ৰম কৰি সন্ধ্যা গৃহস্থই হাতত গুঁজি দিয়া টকাকেইটামান লৈ তেওঁলোক নিজৰ জুপুৰিলৈ উভতি যায় । নিশাটোৰ বাবে চাউল-তেল-নিমখ নি সপৰিয়ালে তেওঁলোকে এসাঁজ খায় ।

দিন ভিক্ষা, প্ৰাণ ৰক্ষা

দিনটোৰ কঠোৰ শ্ৰমৰ অন্তত নিজৰ শ্ৰমেৰে অৰ্জন কৰা চাউলমুঠিৰে নিশাৰ আহাৰ খাই তেওঁলোক শেতেলিত উঠে । পুৱা আকৌ একেই ব্যস্ততা । সূর্যোদয়ৰ লগে লগে কামলৈ বুলি ওলাই আহে । কাম পালে এসাঁজ খাবলৈ পায়, কাম নাপালে তেওঁলোকৰ সেইদিনা চৌকা নজ্বলে । লঘোণীয়া পেটেৰে শেতেলিত পৰি ইচাত-বিচাত কৰিবলগীয়া হয় ।

এইসকল লোকৰ জীৱন সংগ্ৰামখন কিন্তু নতুন নহয় । দুই-তিনি দশক ধৰি তেওঁলোকে এনেদৰেই লোকৰ ঘৰত কাম কৰি আহিছে । বছৰে বছৰে পূৰ্বতকৈ এনেদৰে কাম কৰা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে । 'কামলা'ৰূপী এনে লোকসকলৰ কিন্তু এনে অৱস্থা কিছু বছৰৰ আগতে নাছিল । জনবিষ্ফোৰণ, বান, খহনীয়া আদিত অঘৰী হোৱা আদি বিভিন্ন কাৰণত এইসকল লোকে নিজকে 'কামলা' সজাবলৈ বাধ্য হৈছে ।

চৰকাৰী জনকল্যাণমূলক আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা এজাক লোক

ভাৰাঘৰত সপৰিয়ালে থাকি কেৱল দিন হাজিৰা কৰি বহুতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে । চৰকাৰী বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক আঁচনিয়েও তেওঁলোকক ঢুকি নাপায় । যাৰ বাবে মৰি মৰি জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে এইসকল দুৰ্ভগীয়া লোক । ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন নগৰ-মহানগৰত পুৱাতেই দেখা পোৱা যায় এনে পৰিবেশ ।

লখিমপুৰ নগৰৰ 'কামলা'ৰ চকুলো

লখিমপুৰ নগৰতো পুৱাতেই দেখা পোৱা যায় দুই সহস্রাধিক এনে লোকক । নগৰখনৰ লখিমী চাৰিআলি, নকাৰী, চি ডি ৰোড, খেলমাটি আদি বিভিন্ন স্থানত পুৱাই কামৰ সন্ধানত খাপ পিটি ৰয় তেওঁলোক । পথেৰে অহা-যোৱা কৰা প্ৰতিজন লোকৰ চকুলৈ আগ্ৰহেৰে চাই ৰয় তেওঁলোকে । কিজানিবা কাম এটা কৰিবলৈ মাতেই ! নহ'লে যে সন্ধ্যা তেওঁলোকৰ চৰুৰ তলত জুই নজ্বলিব ।

এই ব্যস্ততা কিন্তু ৯ মান বজালৈকেহে থাকে । কিয়নো ৯ বজাৰ পাছত তেওঁলোকক আৰু কোনোৱে কামৰ বাবে নামাতে । ফলত বিফল মনোৰথে তেওঁলোক উভতি যায়গৈ । এয়া নগৰ-মহানগৰসমূহৰ এক চিৰপৰিচিত দৃশ্যপট।

এনেদেৰ পুৱাতেই ওলাই আহে কামৰ সন্ধানত (ETV Bharat Assam)

লখিমপুৰ নগৰতো বিভিন্ন স্থানৰ পৰা নিচেই পুৱাতে আহি কামৰ সন্ধানত খাপপিটি ৰোৱা কেইজনমান লোকে ব্যক্ত কৰিলে তেওঁলোকৰ মনোবেদনা । দিন মজদুৰ এইসকল লোকৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ অৱহেলা । কোনো জনকল্যাণমূলক আঁচনিয়ে তেওঁলোকক স্পৰ্শ কৰা নাই ।

চৰকাৰ বাহাদুৰে নেদেখে এওঁলোকৰ দুখ

পানীগাঁও এলেকাৰ মাধৱ দাসৰ ছজনীয়া পৰিয়াল । নিতৌ হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে । তেওঁ কয়, "বৰ কষ্ট কৰি জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে । চৰকাৰে আমাৰ প্ৰতি একো গুৰুত্ব দিয়া নাই । এদিন কাম পালে দহ দিন নাপাওঁ । এনেকৈ আমি চলিম কেনেকৈ । বৰ কষ্টত আমি জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে ।"

বিগত ২০-২২ বছৰ ধৰি এনেদৰে দিন হাজিৰা কৰি আছে মাজুলীৰ ডিম্ব পেগুৱে । পাঁচজনীয়া পৰিয়ালটো লৈ লখিমপুৰত তেওঁ ভাৰাঘৰত থাকে । উপাৰ্জন বুলিবলৈ কেৱল দিন হাজিৰা । নিজৰ মাটি-বাৰী বুলিবলৈ একো নাই । দিন হাজিৰা কৰি পানী পৰ্যন্ত কিনি খাব লাগে । মৰি মৰি জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে ।

ডিম্ব পেগুৰ আক্ষেপ, "চৰকাৰে আমাৰ নিচিনা পৰিয়ালৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে । চৰকাৰে আমাক জীয়াই থাকিবলৈ একো উপায় দিয়া নাই ।"

চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰাও বঞ্চিত

লখিমপুৰৰ ৰঙানদীৰ জয়ন্ত চিন্তে । চাৰিজনীয়া তেওঁৰ পৰিয়াল । দিন হাজিৰা কৰে জয়ন্ত চিন্তেয়ে । তেওঁ কয়, "কেতিয়াবা কাম পাওঁ, কেতিয়াবা নাপাওঁ । চৰকাৰী চাউল দুটামান পাওঁ । কিন্তু মাহটো খাবলৈ নোজোৰে । আন চৰকাৰী সুবিধা একো নাই । কাম নাপালে লঘোণে থাকিবলগীয়া হয় ।"

কামৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকে চহৰৰ মাজমজিয়াত (ETV Bharat Assam)

মাজৰ চাপৰিৰ ৰাজনাথ পেগুৰ পাঁচজনীয়া পৰিয়াল । বিগত ১২ বছৰমান ধৰি দিন হাজিৰা কৰিয়েই পৰিয়ালটো পোহপাল দিছে । তেওঁ কয়, "চৰকাৰী ঘৰ এটাও আজিলৈকে পোৱা নাই । বৰ বিপদত জীয়াই আছো । কাম পালে এমুঠি খাওঁ, নাপালে লঘোণে থাকিবলগীয়া হয় ।"

যোৱা ৩০ বছৰ ধৰি এনেদৰে দিন হাজিৰা কৰিয়েই পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে বৰ্ষীয়ান জ্ঞান শইকীয়াই । তিনিজনীয়া পৰিয়ালটোৰ উপাৰ্জন বুলিবলৈ কেৱল তেওঁৰ শ্ৰম । তেওঁ কয়, "আজিলৈকে অৰুণোদয় আঁচনিকে আমি নাপালোঁ । কেৱল দিন হাজিৰা কৰিয়েই জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে । কাম নাপালে বৰ অসুবিধাত পৰোঁ । খোৱা-বোৱাৰ বৰ সমস্যা হয় ।"

চৰকাৰলৈ কাতৰ আহ্বান

এয়া প্ৰতিজন দিন মজদুৰৰ হৃদয়স্পর্শী, বেদনা ভৰা কথা । হৃদয় উজাৰি ব্যক্ত কৰে তেওঁলোকৰ মনোবেদনা । চৰকাৰী কোনো আঁচনিয়ে তেওঁলোকৰ দুৰ্দশা মোচন কৰিব পৰা নাই । চৰকাৰীভাৱে এইসকল লোকৰ বাবে কোনো বিশেষ আঁচনিও নাই । যাৰ বাবে মৰি মৰি জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে ডিম্ব, জয়ন্ত, মাধৱ, ৰাজনাথ, জ্ঞান শইকীয়াৰ দৰে হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল ।

চৰকাৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কাতৰ আহ্বান, "আমাৰ বাবেও চৰকাৰে কিবা এটা কৰক । দুবেলা দুমুঠি খোৱাৰ ব্যৱস্থা এটা দিয়ক ।"

পিছে এইসকল লোকৰ এনে আহ্বানক চৰকাৰে গুৰুত্ব দিবনে ? তেওঁলোকৰ মনোবেদনা উপলব্ধি কৰি ৰজাঘৰে সামান্যভাৱে হ'লেও সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবনে ? এইসকল দিন মজদুৰৰ চকুত এতিয়া এয়া এক উত্তৰবিহীন প্ৰশ্ন ।

