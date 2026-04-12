দেওবাৰে সমাৰণি পৰিল লখিমপুৰ কেন্দ্রীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনীয়ে আয়োজন কৰা বিহু কৰ্মশালা

ঢোল-পেঁপাৰ মাতত ৰজনজনাইছে লখিমপুৰৰ আকাশ বতাহ ৷ লখিমপুৰ কেন্দ্রীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনীয়ে আয়োজন কৰা বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি ৷

লখিমপুৰ কেন্দ্রীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনীয়ে আয়োজন কৰা বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 12, 2026 at 5:18 PM IST

লখিমপুৰ : বাপোটি সাহোন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন ৷ ঢোল-পেঁপাৰ মাতত ৰজনজনাইছে ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ ৷ সোমবাৰে উৰুকা, মঙলবাৰে গৰু বিহু ৷ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ গা সাতখন আঠখন ৷ কুলি-কেতেকিৰ বিননী, বসন্তৰ ঋতুৰ আগমনৰ লগে লগে ততে নাইকিয়া হৈছে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ ৷ এইবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ অবিহনে অসমীয়া ৰাইজে পাতিব লাগিব বিহু ৷ ৰাজ্যৰ অন্যান প্ৰান্তৰ দৰে লখিমপুৰটো কেন্দ্রীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনি সমিতিয়ে চলাইছে ব্যপক প্ৰস্তুতি ৷

লখিমপুৰৰ অন্যতম গৌৰৱ তথা চিনাকি লখিমপুৰ কেন্দ্রীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন । প্ৰতিবছৰে ব্যতিক্রমী কাৰ্যসূচীৰে লখিমপুৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনে সময় বলুকাত ঐতিহ্য খোদিত কৰি আহিছে । এইবাৰ ৬৮ সংখ্যক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ বাবে সাজু হৈছে ৷

দেওবাৰে সন্মিলনৰ স্থায়ী সভাপতি উদয় শংকৰ হাজৰিকা, উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ড০ বিমান চন্দ্র চেতিয়া, কাৰ্যকৰী সভাপতি ড০ লোহিত হাজৰিকা, দেবজিৎ মজুমদাৰ, অজিত বুঢ়াগোহাঁই, যদুমণি বৰুৱাৰ উপস্থিতিত আৰু স্থানীয় ৰাইজ সহযোগত বিহু নাচৰ এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে ৷

২৮ এপ্ৰিলৰ পৰা পাঁচদিনীয়াকৈ লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত এই সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত হ'ব । প্ৰতি বছৰৰৰ দৰে এইবাৰো সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰা নগৰৰ সমীপৰ পাঁচ নৈ অঞ্চলত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত গৰু বিহু উদাপন কৰা হ'ব ।

সন্মিলনৰ স্থায়ী সভাপতি উদয় শংকৰ হাজৰিকা আৰু উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ড০ লোহিত হাজৰিকাই এই সন্দৰ্ভত কয়,"এইবাৰ লখিমপুৰ কেন্দ্রীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনখন পাঁচ দিনীয়া কৈ আয়োজন কৰা হৈছে । সন্মিলনৰ চতুর্থ দিনটো সুধাকন্ঠ ড০ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত আৰু পঞ্চম দিনটো জুবিন গাৰ্গৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা হ'ব । ব্যতিক্রমী হ'ব এইবাৰৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ কাৰ্যসূচী ।"

উল্লেখ্য যে, লখিমপুৰ কেন্দ্রীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন সমিতিৰ উদ্যোগত বিহু কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । দেওবাৰে সমাপ্ত হোৱা উক্ত কৰ্মশালাত অংশগ্রহণকাৰীসকলক মান পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

