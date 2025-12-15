ETV Bharat / state

নাকেৰে ছবি অংকন কৰি চমক লখিমপুৰৰ শিল্পীৰ

নাকেৰে ছবি অংকন কৰি লখিমপুৰৰ সন্তান শিৰোমণি দলেয়ে বিভিন্ন সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

Lakhimpur artist Shirumoni Doley
নাকেৰে ছবি অংকন কৰি চমক লখিমপুৰৰ শিল্পীৰ (ETV Bharat Assam)
December 15, 2025

লখিমপুৰ : শিল্পীসকল সাধাৰণতে খেয়ালি মনোভাৱৰ । তেওঁলোকৰ মনত অহৰহ ব্যতিক্ৰমী চিন্তাই দোলা দি থাকে । তেনে এগৰাকী লখিমপুৰৰ যুৱশিল্পী হ'ল শিৰোমণি দলে । আনৰ দৰে তুলিকাৰে চিত্র অংকনৰ সলনি তেওঁ আকে নাকেৰে । এই শৈলীৰে চিত্র অংকন কৰি প্ৰচুৰ সন্মান বুটলিছে শিল্পীগৰাকীয়ে । লখিমপুৰৰ পশ্চিম তেলাহী নিবাসী শিল্পী শিৰোমণি দলেৰ নাম এতিয়া দেশজুৰি চৰ্চিত হৈছে । যাৰ বাবে তেওঁ এটাৰ পাছত আন এটা ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

এক বিৰল প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী শিৰোমণি দলে । তেওঁ নাকেৰে অংকন কৰে চিত্র । এই ব্যতিক্রমী শৈলীৰে চিত্র অংকন কৰি এই পৰ্যন্ত ১৮ টাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ । কেৱল চাই ভাল লগা ছবি অংকৰ বিপৰীতে তেওঁৰ প্ৰতিখন ছবিয়ে কঢ়িয়াই বিভিন্ন ক্ষেত্রৰ সজাগতাৰ বাৰ্তা । দেওবাৰে বগীনদীত অনুষ্ঠিত দুলুং সোৱণশিৰি প্ৰকৃতি মহোৎসৱতো তেওঁ নাকেৰে ছবি অংকন কৰে ।

দুলুং সোৱণশিৰি প্ৰকৃতি মহোৎসৱ ২০২৫ (ETV Bharat Assam)

সাংবাদিকৰ আগত নিজৰ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰি শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, "মই সৰুৰে পৰা ছবি আঁকি আহিছোঁ । বহু বছৰ ধৰি ছবি আঁকি অহাৰ পাছত মই নিজৰ মাজত কি শক্তি আছে তাৰ সন্ধান কৰিছিলোঁ । অৱশেষত নাকেৰে ছবি অঁকাৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিলোঁ । ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত বিশেষকৈ ইণ্ডিয়া গেট আদিত পৰ্যটকৰ আগমনস্থলীসমূহত মই নাকেৰে ছবি আঁকি আহিছোঁ । বিভিন্ন বিষয়বস্তু প্ৰতিফলিত কৰি সেই চিত্রসমূহৰ জৰিয়তে বাৰ্তা দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছোঁ । এছিয়া পেচিফিককে ধৰি বিভিন্ন ৰেকৰ্ডত মোৰ নাম অন্তর্ভুক্ত হৈছে । ৯১ ফুট দীঘল, ৫ কুইণ্টল ওজনৰ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ পেইণ্টিঙৰ বাবে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তর্ভুক্ত হৈছে । নাৰী নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্রত সজাগতাৰ বাৰ্তা আছিল ছবিখনত । শ্বহীদ কমলা মিৰিক উপজীব্য কৰি ঢকুৱাখনাৰ পৰা জোনাইলৈ ১৮২ কিলোমিটাৰ পথ স্কুটীৰ হেণ্ডেলত নধৰাকৈ নাকেৰে ছবি আঁকি আন এক ৰেকৰ্ডৰ গৰাকী হৈছোঁ ।"

এশিঙীয়া গঁড় সংৰক্ষণৰ বাৰ্তাৰে ১৪০০ ফুটৰ এখন অইল পেইণ্টিঙো তেওঁ নাকেৰে অংকন কৰিছে । পুণ্যেশ্বৰ দলে আৰু মীনা দলেৰ পুত্র শিৰোমণি দলেৰ খ্যাতি এতিয়া এনেদৰে বিয়পি পৰিছে । এছিয়া পেচিফিক, এছিয়া বুকচ অৱ ৰেকৰ্ডছ, ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছ আদিকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত তেওঁৰ নাম বহুবাৰ খোদিত হৈছে । এনে ব্যতিক্রমী শৈলীৰে তেওঁ চিত্র আঁকি বিভিন্ন ক্ষেত্রত সজাগতাৰ বাৰ্তা দিয়াৰ লগতে নৱ প্ৰজন্মকো উজ্জীৱিত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে । শিৰোমণিৰ এনে প্ৰয়াস, তেওঁৰ সফলতাক ৰাইজে প্ৰশংসাৰে ওপচাই দিছে ।

DULUNG SUBANSIRI NATURE FESTIVAL
DRAWING WITH NOSE
LAKHIMPUR
ইটিভি ভাৰত অসম
ARTIST SHIRUMONI DOLEY

সম্পাদকৰ পচন্দ

