যোৰহাটত '৪২' ৰাষ্ট্ৰপতি লক্ষেশ্বৰ বৰুৱা উন্মোচন
ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত স্বাধীন চাৰিগাঁও ৰাষ্ট্ৰ ঘোষণা কৰিছিল লক্ষেশ্বৰ বৰুৱাই ৷ এইগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ জীৱনৰ কাহিনীৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে এখন গ্ৰন্থ ৷
Published : June 15, 2026 at 10:38 AM IST
যোৰহাট: ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছৰ আমোলত থকাৰ সময়তেই অসমৰ এটা অঞ্চলক স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ ঘোষণা কৰিছিল এজন অসমীয়া বীৰ মুক্তি যুঁজাৰুৱে ৷ লগতে তেওঁ নিজকে সেই ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপেও ঘোষণা কৰিছিল ৷ তেওঁ হৈছে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী লক্ষেশ্বৰ বৰুৱা ৷ ১৯৪২ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত স্বাধীন চাৰিগাঁও ৰাষ্ট্ৰ ঘোষণা কৰি তেওঁ স্বঘোষিত ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৷
এইগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ জীৱনৰ কাহিনীৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে এখন গ্ৰন্থ ৷ দেওবাৰে যোৰহাটত এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত উন্মোচন কৰা হয় ‘‘৪২' ৰাষ্ট্ৰপতি লক্ষেশ্বৰ বৰুৱা’’ (LAKHESWAR BARUAH: THE RASTRAPATI OF 1942) শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন ।
যোৰহাটৰ মুক্তি যুঁজাৰু ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত লক্ষেশ্বৰ বৰুৱাৰ জীৱন ভিত্তিক গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ড৹ দ্বীপজ্যোতি ৰাজখোৱাই । গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰি দিয়া ভাষণত উপাচাৰ্য ড৹ ৰাজখোৱাই কয়, ‘‘স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকল আছিল আমাৰ সকলোৰে বাবে চিৰ নমস্য ব্যক্তি । যাৰ সাহস আৰু অশেষ ত্যাগৰ বলত আমি এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ’লো । এই প্ৰাতঃস্মৰণীয় ব্যক্তিসকলৰ নীতি-আদৰ্শক আমি বিশ্বত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে ।’’
লক্ষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ত্যাগক স্মৰণ কৰি ডঃ ৰাজখোৱাই কয়, ‘‘বৰুৱাই ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ প্ৰদান কৰি এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ ঘোষণা কৰি নিজকে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল । ৰাষ্ট্ৰ ঘোষণা কৰি তেওঁ কেবিনেট পৰ্যন্ত গঠন কৰিছিল । এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হোৱাৰ উপৰিও বৰুৱা আছিল সামাজিক কামত ব্যস্ত এগৰাকী লোক ।’’
আনহাতে এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্রী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা কয়, ‘‘১৯৪২ চনতে লক্ষেশ্বৰ বৰুৱা কিমান সাহসী, মানসিক শক্তিৰ অধিকাৰী আছিল, সেইয়া আমাৰ বাবে কল্পনাতীত । তেখেতে চাৰিগাঁও মৌজাক স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঠন কৰি নিজকে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু ইয়াত কোনো একনায়কত্ব বাদ নাছিল । তেখেতে লাভ কৰিছিল ৰাইজৰ আস্থা, মৰম । তদুপৰি তেওঁ ৯ গৰাকী মন্ত্রী লৈ গঠন কৰিছিল এখন মন্ত্রীসভা । বহু স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ জীৱন দর্শনক আমি নিজে জনাটো বাদেই আনক জনাবলৈও চেষ্টা কৰা নাই ।’’
এই গ্ৰন্থখনৰ সম্পাদক হেমেন শইকীয়াই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰা অনুষ্ঠানত গ্ৰন্থখনৰ সম্পাদনা উপদেষ্টা ড৹ চেনিৰাম দত্ত, সাংসদ কামাখ্যা তাছা, অসম ঔদ্যোগিক আন্তঃগাঁঠনি উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ শান্তনু পূজাৰী, প্ৰশান্ত পূজাৰী, গিৰিশ বৰদলৈ, সূৰ্য্য কমল বৰা প্ৰমুখ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক: অসমত নতুনকৈ কি কি উন্নয়নমূলক কামৰ প্ৰকল্প আৰম্ভ হ’ব : ফেচবুক লাইভযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা