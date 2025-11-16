ETV Bharat / state

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ লাইখুঁটা স্থাপন

অহা ৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন ।

Preparation for annual session of Sankaradev Sangha
জামুগুৰিহাটত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ লাইখুঁটা স্থাপন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 16, 2025 at 5:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চতিয়া: শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটৰ ধলাইবিলৰ জ্যোতি-বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অহা ৬,৭,আৰু ৮ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন । উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এই অধিৱেশনৰ লাইখুটা দেওবাৰে স্থাপন কৰা হয় ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ হাজাৰ হাজাৰ সেৱকৰ উপস্থিতিত আজি দিনৰ ১১ বজাত ৯৫ সংখ্যক এই অধিৱেশনৰ লাইখুটা স্থাপন কৰা হয় । আয়তীৰ উৰুলি, তাল-খোল, শংখ ধ্বনিৰ মাজৰে সংঘৰ সম্পূৰ্ণ মাংগলিক পৰম্পৰাৰে লাইখুটা স্থাপন কৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ ভবেন্দ্ৰ নাথ ডেকাই । অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা অহা সংঘৰ প্ৰায় পাঁচ সহস্ৰাধিক সেৱকৰ উপস্থিতিত লাইখুটা স্থাপন কৰি পদাধিকাৰগৰাকীয়ে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পতাকাৰ তলত আজি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ সমন্বয়ৰ সেতু সুদৃঢ় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি মত ব্যক্ত কৰে ।

জামুগুৰিহাটত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ লাইখুঁটা স্থাপন (ETV Bharat Assam)

পদাধিকাৰ ভবেন্দ্ৰ নাথ ডেকাই কয়, "জ্যোতি-বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ পৱিত্ৰ লাইখুটা স্থাপন কৰিলো । আজিৰ পৰা অধিৱেশনৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলিব । এমাহ-দুমাহ পিচত এইখন এখন বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ পৰিণত হ'ব । ফেব্ৰুৱাৰী মাহত লোকে লোকাৰণ্য় হৈ পৰিব ।... ইয়াত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰেই নহয়, ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিখ্য়াত বিখ্য়াত পণ্ডিতসকল আহিব ।"

Preparation for annual session of Sankaradev Sangha
জামুগুৰিহাটত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ লাইখুঁটা স্থাপন (ETV Bharat Assam)

এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অধিৱেশনৰ উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰি সভাপতি তথা চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই জামুগুৰিহাটৰ জ্যোতি-বিষ্ণু সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন সম্পূৰ্ণৰূপে সফল কৰি তুলিবৰ বাবে ইতিমধ্যেই সকলো প্ৰস্তুতি চলি থকা বুলি মত ব্যক্ত কৰে ।

Preparation for annual session of Sankaradev Sangha
জামুগুৰিহাটত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৯৫ সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ লাইখুঁটা স্থাপন (ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক:বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ লণ্ডন অভিমুখে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

ৰাস মহোৎসৱৰ গ্ৰন্থমেলা হৈছে জুবিনময়: পাঠকে বিচাৰিছে মহানায়কৰ গ্ৰন্থ

TAGGED:

SONITPUR
ইটিভি ভাৰত অসম
লাইখুঁটা
ANNUAL SESSION OF SANKARADEV SANGHA
SRIMANTA SANKARADEV SANGHA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.