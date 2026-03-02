ETV Bharat / state

চাৰিওফালে কেৱল বালিময় পৰিৱেশ, খাবলৈ নাই এটুপি পানী

৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথৰ নাই চিন মোকাম । চিলাসুতিৰ পৰা মালিনীপুৰলৈকে প্ৰসাৰিত একমাত্ৰ পকী পথছোৱা পুতি পেলালে বালিয়ে ।

চিলাসুতিত ধূলিময় পৰিৱেশে বিধ্বস্ত কৰিছে জনজীৱন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 2, 2026 at 5:03 PM IST

জোনাই: চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চিলাপথাৰৰ সীমান্তৱৰ্তী চিলাসুঁতিত গঞা ৰাইজক মেকুৰী নলাই অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে । বাৰিষা বানপানী আৰু খৰালি ধূলিময় পৰিৱেশে বিধ্বস্ত কৰিছে জনজীৱন । বাৰিষা বানে জুৰুলা কৰাৰ পিচত এতিয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি বৰষুণ নোহোৱাত ৰাইজে খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

গাঁওখনৰ মূল সমস্যা বানপানী । বাৰিষা হোৱা বানপানীৰ ফলত বোকা আৰু পলসৰ তলত পোত গৈছে পকী পথ, ঘৰ-বাৰী আৰু বিশাল এলেকাৰ কৃষিভূমি । নলাটোৰ তাণ্ডৱত অতিষ্ঠ হৈ ঘৰ-বাৰী এৰি স্থানান্তৰ হ'ল বহু পৰিয়াল । এতিয়া আকৌ চৌদিশে ধূলিময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই সাধাৰণ জনতাই ।

চিলাসুতিত ধূলিময় পৰিৱেশে বিধ্বস্ত কৰিছে জনজীৱন (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লিকাবালিৰ সমীপৰ পৰা বৈ আহিছে মেকুৰী নামৰ এটা পাহাৰীয়া নলা । পাহাৰ অংশত সামান্য আকাৰত বৈ অহা নলাটো নামনি অংশত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । চিলাসুতি পঞ্চায়তৰ জীপু, ঘগৰা, ডালা, ব্ৰীজবাৰী, ব‌ৰহ্মপুৰ, চিলা ব্ৰহ্মপুৰ আদি গাঁৱৰ অৱস্থা পানীত হাঁহ নচৰা কৰি তুলিছে । কাষৰীয়া মালীনিপুৰ পঞ্চায়তৰো কেইবাখনো গাঁও ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে এই নলাই ।

চিলাসুতিত ধূলিময় পৰিৱেশে বিধ্বস্ত কৰিছে জনজীৱন (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়,"গাঁওখনৰ মূল সমস্যা বানপানী । আজিৰ পৰা প্ৰায় ৫-৬ বছৰৰ পৰা সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক ভুৱন পেগুৱেও আমাৰ গাওঁখনৰ সমস্যা সমাধানৰ কাম একোৱেই নকৰিলে । চৰকাৰে গাইড-বানৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ভাল আছিল । বহু পৰিয়ালৰ গাঁও এৰি বেলেগ ঠাইত থাকিবলৈ ল'লে । গাঁৱত এখন অংগনবাড়ী স্কুল আছিল, এয়াও বালিয়ে পুতি পেলালে; কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই আছে; কিন্তু আমাৰ অঞ্চলত উন্নয়নৰ নামত শূন্য ।"

চিলাসুতিত ধূলিময় পৰিৱেশে বিধ্বস্ত কৰিছে জনজীৱন (ETV Bharat Assam)

আন এগৰাকী ব্য়ক্তিয়ে কয়, "চিলাসুতিৰ পৰা মালিনীপুৰলৈকে প্ৰসাৰিত একমাত্ৰ পকী পথছোৱা পুতি পেলালে মেকুৰী নলাৰ বোকা আৰু পানীয়ে । যান-বাহনৰ কথাটো বাদেই এখন চাইকেল চলাবলৈ মস্কিল । প্ৰায় ৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথচোৱা কেইবাটাও অংশৰ বৰ্তমান পথৰ নাই চিন মোকাম । যাতায়াতৰ দুৰৱস্থাৰ বাবেই চৰম হৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে ৰোগী,প্ৰসূতি আৰু স্কুলীয়া ছাত্ৰ- ছাত্ৰী । গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীক সময়মতে চিকিৎসালয়লৈ দিব নোৱাৰি বাৰুকৈয়ে বিপদত পৰে সাধাৰণ জনতা ।"

চিলাসুতিত ধূলিময় পৰিৱেশে বিধ্বস্ত কৰিছে জনজীৱন,নাই খোৱা পানী (ETV Bharat Assam)

ইতিমধ্যে ঘৰ-বাৰী এৰি স্থানান্তৰ হ'ল বহু পৰিয়াল । ঘৰ,বাৰি,পথ,চোতাল বুলিবলৈ একোৱেই নাই । সকলোতে মাথো পানী,বোকা আৰু পলস । গঞাৰ চোতালৰ পৰা পাক ঘৰলৈ একাঁঠুকে পলস । পাহাৰত হোৱা বৰষুণত বৈ অহা পলসে পুতি পেলাইছে সীমান্তৱৰ্তী গাঁওবোৰৰ বিশাল খেতি পথাৰ । কেৱল নিৰ্বাচনত সময়তহে মনত পৰে এই অঞ্চলৰ ৰাইজক । সমাগত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পথচোৱা নিৰ্মাণৰ লগতে পাহাৰীয়া মেকুৰী নলা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে আহ্বান জনাইছে ।

