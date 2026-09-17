ETV Bharat / state

কেৱল ডিগ্ৰী লাভ কৰাটোৱেই শিক্ষা নহয়, ই জ্ঞান আৰু দক্ষতা আহৰণৰ এক নতুন অধ্যায়ৰ আৰম্ভণিহে : ৰাজ্যপাল আচাৰ্য

অসম ডনবস্ক’ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ১৫সংখ্যক সমাৱৰ্তন সমাৰোহ সম্পন্ন ৷ ১,১২৯ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক ডিগ্ৰী প্ৰদান ৷ লাচিত-২ উপগ্ৰহ অভিযানৰ বৃহৎ ঘোষণা ৷

ASSAM DON BOSCO UNIVERSITY
অসম ডনবস্ক’ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ১৫সংখ্যক সমাৱৰ্তন সমাৰোহত ৰাজ্যপালৰ অংশগ্ৰহণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2026 at 2:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসম ডনবস্ক’ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ১৫ সংখ্যক সমাৱৰ্তন সমাৰোহ সম্পন্ন ৷ বুধবাৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সোণাপুৰৰ সমীপৱৰ্তী টেপেছিয়াস্থিত চৌহদত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত এই সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈ যায় ।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ শিক্ষা আৰু উদ্ভাৱনী ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এক বিশেষ দিন হিচাপে পৰিগণিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত সৰ্বমুঠ ১,১২৯ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক বিভিন্ন ডিগ্ৰী আৰু ডিপ্ল’মা প্ৰদান কৰা হয় । ইয়াৰ ভিতৰত ৩৯৭ গৰাকী স্নাতক, ৬৩২ গৰাকী স্নাতকোত্তৰ, ৪০ গৰাকী পিএইচডি ডিগ্ৰীধাৰী আৰু ৬০ গৰাকী ডিপ্ল’মাধাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে ।

১,১২৯ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক ডিগ্ৰী প্ৰদান (ETV Bharat Assam)

বিশ্বমঞ্চত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰভাৱ প্ৰতিফলিত কৰি ‘ডিবিউ গ্লোবেল’(DBU Global) শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ১৮খন বিভিন্ন দেশৰ ৩৬ গৰাকী দূৰশিক্ষা পেছাদাৰীয়েও এই সমাৱৰ্তনত ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

সততা, নৈতিক মূল্যবোধ আৰু আজীৱন শিক্ষণৰ আহ্বান ৰাজ্যপালৰ

এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অসমৰ ৰাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ভিজিটৰ লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই অংশগ্ৰহণ কৰে । নবীন স্নাতকসকলক উদ্দেশ্যি আগবঢ়োৱা প্ৰেৰণাদায়ক ভাষণত ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কয়, ‘‘কেৱল ডিগ্ৰী লাভ কৰাটোৱেই শিক্ষাৰ অন্তিম পৰ্যায় নহয় ৷ বৰং ই জ্ঞান আৰু দক্ষতা আহৰণৰ এক নতুন অধ্যায়ৰহে আৰম্ভণি । দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনশীল পৃথিৱীখনৰ সৈতে নিজক খাপ খুৱাই ল’বলৈ আজীৱন শিক্ষণ, সততা আৰু নৈতিক মূল্যবোধক জীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ কৰি লোৱা উচিত ৷’’

ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে আৰ্জিত জ্ঞান আৰু দক্ষতাক দেশৰ উন্নয়ন তথা সমাজৰ কল্যাণমূলক কামত ব্যৱহাৰ কৰাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । অনুষ্ঠানত ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ স্বাস্থ্য গৱেষণা বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ উপ-মহাপৰিচালক ড৹ ভিপি সিং বিশেষ আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ।

ASSAM DON BOSCO UNIVERSITY
সোণাপুৰৰ সমীপৱৰ্তী টেপেছিয়া চৌহদত সমাৱৰ্তনৰ অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)

বৌদ্ধিক সাফল্যৰ সৈতে মানবীয় মূল্যবোধৰ মিলন

ছেলেছিয়ান প্ৰভিন্সিয়েল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্য ৰেভাৰেণ্ড ফাদাৰ ছেবাষ্টিয়ান মেথিউৱে তেওঁৰ ভাষণত বৌদ্ধিক অৰ্জনৰ সমান্তৰালকৈ সহানুভূতি আৰু মানৱীয় মূল্যবোধৰ সমন্বয়ৰ আৱশ্যকীয়তাৰ কথা দোহাৰে । কেৱল ব্যক্তিগত সফলতাতে আৱদ্ধ নাথাকি সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা আৰু সেৱাৰ মনোভাৱ গঢ়ি তুলিবলৈ তেওঁ নতুন স্নাতকসকলক উৎসাহিত কৰে ।

কৃতি শিক্ষাৰ্থীসকললৈ বিশেষ শৈক্ষিক সন্মান

অনুষ্ঠানত শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা কৃতি শিক্ষাৰ্থীসকলক বিভিন্ন সোণৰ পদক আৰু সন্মানেৰে ভূষিত কৰা হয় ৷ সেইসমূহ এনেধৰণৰ -

  • আচাৰ্যৰ সোণৰ পদক: থাৰিঞ্চন ভাছি
  • উপাচাৰ্যৰ সোণৰ পদক: ধৃতি ধৰা নাথ
  • ফাদাৰ ষ্টিফেন মেভেলী সোণৰ পদক: ছাজিদা খান
  • জে এন বাওৰী মেডেল অৱ ডিষ্টিংশ্বন: মেৰী জেনিফাৰ কুজুৰ
  • পাৰ্থ দে’ স্ক’লাৰশ্বিপ: জেছিকা চন্দা

মহাকাশ প্ৰযুক্তি আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ নতুন দিগন্ত : লাচিত-২ ৰ পৰিকল্পনা

বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন উপস্থাপন কৰি উপাচাৰ্য ফাদাৰ(ড৹) জোচে পেলীয়ে শৈক্ষিক, প্ৰযুক্তিগত আৰু গৱেষণামূলক অগ্ৰগতিৰ এক পৰিস্ফুট চিত্ৰ দাঙি ধৰে । উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে উত্তৰ-পূব ভাৰতক কেৱল আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ উপভোক্তা কৰি নাৰাখি উদ্ভাৱন আৰু গৱেষণাৰ মূল কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সংকল্প প্ৰকাশ কৰে ।

মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সাফল্য তুলি ধৰি পেলীয়ে কয় যে, ‘লাচিত-১’ উপগ্ৰহৰ সফল বিকাশ আৰু ইউএইচএফ-ভিএইচএফ (UHF/VHF) গ্ৰাউণ্ড ষ্টেচন কাৰ্যকৰী কৰাৰ পিছত এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘লাচিত-২’ অভিযানৰ দিশে আগবাঢ়িছে । ইয়াৰ অংশ হিচাপে উপগ্ৰহ অনুসৰণ আৰু মহাকাশ পৰ্যবেক্ষণ শক্তিশালী কৰিবলৈ ৪.৫ মিটাৰ ব্যাসৰ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 'এছ- আৰু এক্স-বেণ্ড' (S- and X-band) গ্ৰাউণ্ড ষ্টেচন স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

এইক্ষেত্ৰত মহাকাশ প্ৰযুক্তি সংস্থা ‘ধ্ৰুৱ স্পেছ’ (Dhruva Space) আৰু ‘এছআই এ-ইণ্ডিয়া’ৰ (SIA-India) সৈতে কৌশলগত সহযোগিতাৰে কাম চলি আছে । ইয়াৰ উপৰি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আজাৰা কেম্পাছত স্থাপিত ‘এআই হাইভ লেব’ৰ(AI Hive Lab) জৰিয়তে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) আৰু কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানৰ উচ্চস্তৰীয় গৱেষণা আগবঢ়াই নিয়া হৈছে ।

‘চৰৈৱতি, চৰৈৱতি’ আৰু দায়িত্বশীল ভৱিষ্যতৰ দিশে

সমাৱৰ্তনৰ মূল বিষয়বস্তু “মহৎ মানৱতা” (Greatefulness/Humanity) আৰু বাৰ্ষিক বিষয়বস্তু “নিৰন্তৰ আগবাঢ়ি যোৱা”ৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰি উপাচাৰ্যজনে শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰযুক্তিৰ দায়িত্বশীল নিয়ন্ত্ৰক হ’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।

অসমৰ শেহতীয়া বানপীড়িত লোকসকলৰ সহায়ৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয় পৰিয়ালে আগবঢ়োৱা ত্ৰাণ কাৰ্যসূচীৰ কথা সোঁৱৰাই তেওঁ প্ৰসিদ্ধ বৈদিক বাণী “চৰৈৱতি, চৰৈৱতি” (আগুৱাই যোৱা, আগুৱাই যোৱা) মন্ত্ৰৰে নতুন দিগন্তৰ দিশে ধাৱমান হ’বলৈ উদগণি জনায় ।

অনুষ্ঠানৰ অন্তিম পৰ্যায়ত সুবুংসা দৈমাৰীয়ে সকলো নতুন স্নাতক শিক্ষাৰ্থীক শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় আৰু দীপশিখা চৌধুৰীয়ে বিদায়ী ভাষণ প্ৰদান কৰে । অনুষ্ঠানৰ শেষত জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন আৰু শৈক্ষিক শোভাযাত্ৰাৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰস্থানৰ লগে লগে এই ঐতিহাসিক ১৫ সংখ্যক সমাৱৰ্তন সমাৰোহৰ সামৰণি পৰে ।

লগতে পঢ়ক: ১o০ বছৰ জীয়াই থাকি কি কৰিম ! কিয় জুবিন গাৰ্গে কৈছিল এই কথা ?

TAGGED:

LACHIT 2 SATELLITE MISSION
অসম ডনবস্ক’ বিশ্ববিদ্যালয়
লাচিত ২ উপগ্ৰহ অভিযান
ডনবস্ক’ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তন
ASSAM DON BOSCO UNIVERSITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.