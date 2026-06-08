'কুণ্ডিল সেনা'ক নিষিদ্ধ ঘোষণা চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ

'কুণ্ডিল সেনা'ক নিষিদ্ধ ঘোষণা চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ
গোলাঘাটত কুণ্ডিল সেনাক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰি সংবাদমেল চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ কেইবাটাও সংগঠনৰ ।
Published : June 8, 2026 at 8:24 PM IST
গোলাঘাট : চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে দিয়া পুঁজিক লৈ আৰম্ভ হৈছে খোৱা-কামোৰা ! চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সংগঠন আৰু 'কুণ্ডিল সেনা' নামৰ এটা সংগঠনৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত আৰম্ভ হৈছে । যাৰ বাবে গোলাঘাটত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সদৌ চুতীয়া জাতি অসম, চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদ অসম, সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা আৰু চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসমকে ধৰি কেইবাটাও চুতীয়া সংগঠনে কুণ্ডিল সেনাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁলোকে অভিযোগ কৰা মতে কুণ্ডিল সেনা নামৰ সংগঠনৰ জৰিয়তে কিছু ব্যক্তিয়ে চুতীয়া সমাজ আৰু প্ৰতিষ্ঠিত সংগঠনসমূহক সামাজিকভাৱে হেৱ প্ৰতিপন্ন কৰাৰ অপচেষ্টা চলাই আহিছে । তেওঁলোকে এনে কাৰ্যকলাপৰ তীব্ৰ গৰিহণা দিয়াৰ লগতে প্ৰয়োজন হ'লে কুণ্ডিল সেনাৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰো সকীয়নি দিয়ে ।
সংগঠনকেইটাই দাবী কৰা মতে চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদ আৰু চৰকাৰৰ সহযোগিতাত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে । উন্নয়ন পৰিষদে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ উপযুক্ত হিতাধিকাৰীৰ মাজত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে লগতে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা, সংস্কৃতি, আত্মপৰিচয় সংৰক্ষণৰ লক্ষ্যৰে নিৰ্মিত চুতীয়া জাতিৰ উন্নয়ন পৰিষদৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰথমখন চলচ্চিত্ৰ 'বীৰাঙ্গনা সতী সাধনী' অহা ২৫ ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰিব বুলিও জানিবলৈ দিছে ।
চলচ্চিত্ৰখনক চুতীয়া জাতিৰ ইতিহাস, সংস্কৃতি আৰু আত্ম গৌৰৱৰ প্ৰতীক আখ্যা দি সকলোকে ছবিগৃহলৈ গৈ চিনেমাখন উপভোগ কৰাৰ আহ্বান জনাই সংগঠনকেইটাই । একে সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসম চৰকাৰক জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা সহযোগিতাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনো কৰে ।
চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মহেন বৰাই কয়, "চুতীয়া জাতিৰ কেইজনমান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কুণ্ডিল সেনা নামৰ এটা অখ্যাত সংগঠন খুলি চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনসমূহক সামাজিকভাৱে হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা গৈছে । যোৰহাটৰ ১০ পইচা নামৰ এজন দাগী অপৰাধী, বহুবাৰ জে'ললৈ যোৱা আৰু এজন প'ৰ্টেলৰ সাংবাদিক জগত নেওগ, যাৰ ঘৰৰ পৰা উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ ছীল মোহৰ জব্দ কৰাৰ লগতে গঁড়ৰ খৰ্গৰ লগত জড়িত ঘটনাত কেইবাবাৰো জে'ললৈ যোৱা ব্যক্তিসকলে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজত চুতীয়া সংগঠনক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ অধিকাৰ নাই । আমি চুতীয়া জাতিৰ সংগঠনে কুণ্ডিল সেনাক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছো আৰু গুৱাহাটী সতী সাধনী কলাক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনামৰ্মে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে ১২৫ কোটি টকা ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে ১২০ কোটি টকা আৱণ্টন দিছে । সেই ধনেৰে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰি থকা হৈছে । প্ৰায় ৭০ কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে আৰু ৫০ কোটি টকা জমা আছে । তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ১২৫ কোটি টকাৰ অবাধ দুৰ্নীতি হৈছে বুলি বুলি ভুৱা প্ৰচাৰ চলাই আছে যাৰ বাবে তেওঁলোকক আমি সকীয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ । ইয়াৰ উপৰিও কুণ্ডিল সেনাক কোনোদিনে চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদৰ পৰা ধন আৱণ্টন নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । তেওঁলোকৰ সৎ সাহস থাকিলে আমাৰ সৈতে মুখামুখি ৰাইজমেল অনুষ্ঠিত কৰি আমাৰ সৈতে বহক ।"
আনহাতে এই সম্পৰ্কে চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াই কয়, "কিছুদিন ধৰি কুণ্ডিল সেনাৰ কিছু ব্যক্তিয়ে আমাৰ চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে অশ্লীল গালিগালাজ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা কৈ আহিছে তাৰ বাবে আমি গৰিহণা দিছো । চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ জনকল্যাণমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰো ।
তেওঁলোকে লগতে কয়,"চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদে ১০০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এপিএচচিৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত পদক্ষেপ লৈ আছো । চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়াৰিং আদি অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এককালীন সাহায্য, ঠিক তেনেদৰে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ কলা সাংস্কৃতিক দিশত বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে । চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ আটাইবোৰ সংগঠনৰ সৈতে আলোচনা কৰি সকলো আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হয় । চুতীয়া অধ্যুষিত এলেকাত ২০০০ কৈ অধিক নামঘৰত আমি চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদৰ পৰা সাহায্য প্ৰদান কৰি আহিছো ।"
লগতে পঢ়ক :