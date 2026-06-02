চুতীয়া জাতি উন্নয়ন পৰিষদত ১২৫ কোটিৰ টকাৰ কেলেংকাৰী ! তদন্তৰ দাবী কুণ্ডিল সেনাৰ

যোৰহাটত কুণ্ডিল সেনাৰ প্ৰতিবাদ ৷ চুতীয়া জাতি উন্নয়ন পৰিষদত সংঘটিত হোৱা দুৰ্নীতিৰ তদন্তৰ দাবী ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 2, 2026 at 6:13 PM IST

যোৰহাট: ভূমিপুত্ৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ আৰ্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক উত্তৰণৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা গঠন কৰা হৈছিল চুতীয়া জাতি উন্নয়ন পৰিষদ ৷ সেয়ে জনগোষ্ঠীটোৰ ভিন্ন দিশত উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে চৰকাৰে বছৰি ২৫ কোটিকৈ পাঁচ বছৰত মুঠ ১২৫ কোটি টকা প্ৰদান কৰিছিল উন্নয়ন পৰিষদখনক ৷

কিন্তু বিগত পাঁচ বছৰত এই পৰিষদখনে ১২৫ কোটিৰে জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়নৰ বাবে কোনো কাম নকৰি পৰিষদৰ সদস্যসকলে ধন লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কুণ্ডিল সেনা । পৰিষদৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে বিয়াগোম দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰি ১২৫ কোটি টকাৰ দুৰ্নীতিৰ তদন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দ্বাৰা কৰোৱা আৰু বৰ্তমানৰ উন্নয়ন পৰিষদখন ভংগ কৰি নতুন সদস্যৰে পুনৰ পৰিষদ গঠনৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কুণ্ডিল সেনাই ৷

মঙলবাৰে যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তিনি ঘণ্টাজোৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদ হায় হায়, আমাক ন্যায় লাগে, চুতীয়া ৰাইজৰ তেজ শুহি খোৱা উন্নয়ন পৰিষদ ভংগ কৰক আদি শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কুণ্ডিল সেনাৰ সদস্যই । এই সন্দৰ্ভত কুণ্ডিল সেনাৰ নেতাই কয়,"ভূমিপুত্ৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে প্ৰদান কৰা ১২৫ কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মৰ তদন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দ্বাৰা কৰোৱাৰ লগতে দোষীক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰক ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"২০২০-২৫ বর্ষলৈ বিগত পাঁচ বছৰত চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক চূড়ান্ত ভাবে প্ৰতাৰণা কৰা চুতীয়া উন্নয়ন পৰিষদখন তাৎক্ষণিকভাবে ভংগ কৰি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত সদস্যসকলক আঁতৰাই সম্পূৰ্ণ নতুনকৈ পৰিষদখন গঠন কৰিব লাগে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে ৷ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দ্বাৰা কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেন্তে কুণ্ডিল সেনাই ২১ জুনৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব ৷"

