কুলশী নদীৰ ওপৰত নিৰ্মিত জলবিদ্য়ুৎ প্ৰকল্পই বিপদাপন্ন কৰিব শিহুৰ লগতে অন্য় জীৱকূল ! পৰিৱেশবিদৰ শংকা

Published : April 18, 2026 at 5:14 PM IST

কুলগীতা সাউদ

গুৱাহাটী: মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা এখন সৰু নদী- কুলশী ৷ অসমৰ কামৰূপ জিলাৰ মাজেৰে প্ৰৱাহিত হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত মিলিত হৈছে এই নদীখন ৷ প্ৰধানতঃ গেংগেটিক ৰিভাৰ ডলফিন বা শিহুৰ বাবে বিখ্যাত এই নদীখন ৷ এতিয়া কুলশী নদীক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ ৷ ইয়াৰ কাৰণ হৈছে কুলশী নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ৫৫ মেগাৱাট ক্ষমতা সম্পন্ন জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ৷

ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণপাৰৰ উপনৈ কুলশীৰ উৎসৰ পৰা ৯৮ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ ওচৰত ৫৫ মেগাৱাটৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰে । অসম আৰু মেঘালয় চৰকাৰৰ যুটীয়া পদক্ষেপত এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প অসম-মেঘালয় সীমান্তৰ উকিয়ামত দ্ৰোণ, শ্ৰী আৰু ডিলমা নদীৰ সংগমস্থলীত নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। চৰকাৰৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত অনুসৰি ৫৫ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ লগতে কামৰূপ আৰু গোৱালপাৰা জিলাত জলসিঞ্চনৰ প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই প্ৰকল্প প্ৰস্তাৱ‌ কৰা হৈছে ।

প্ৰকল্পটোৰ বাবে প্ৰায় ২৬ হাজাৰ হেক্টৰ (প্ৰায় ১ লাখ ৯৫ হাজাৰ বিঘা) মাটিৰ প্ৰয়োজন হ’ব বুলি প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছৰে পৰা স্থানীয় ৰাইজে ব্যাপক প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে। স্থানীয় ৰাইজে আশংকা কৰিছে যে এই প্ৰকল্প ৰূপায়ণ হ’লে কমেও ৩৬ খন গাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ জীৱন-জীৱিকা বিপন্ন হ’ব । কৃষিনিৰ্ভৰ অৰ্থনীতি আৰু দক্ষিণ কামৰূপৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিনষ্ট হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । বিশেষকৈ উকিয়ামৰ পৰা নগৰবেৰালৈ নৈপৰীয়া অঞ্চলসমূহত ইয়াৰ প্ৰভাৱ গভীৰ হোৱাৰো আশংকা কৰা হৈছে ।

কুলশী নদীৰ প্ৰস্তাৱিত নদীবান্ধৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে বুজ ল’বলৈ ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে সেই অঞ্চলৰ গাঁওসমূহৰ বাসিন্দাৰ সৈতে কথা পাতিছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত কুলশী নদীবান্ধ বিৰোধী সংগ্ৰামী মঞ্চৰ সাংগঠনিক সম্পাদক পক্ষীৰাজ ৰাভাই কয়, “মাত্ৰ ৫৫ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে প্ৰায় দুই লাখ বিঘা মাটি কিয় লাগে, সেই প্ৰশ্ন এতিয়া সাধাৰণ মানুহৰ মাজত উত্থাপিত হৈছে । পাহাৰৰ তলৰ খনিজ আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ পুঁজিপতিৰ হাতত সমৰ্পণ কৰাৰ এটা গোপন পৰিকল্পনা আছে নেকি ? এই সন্দেহো ৰাইজৰ মাজত জাগ্ৰত হৈছে ।”

তেওঁ লগতে কয়, "এই প্ৰকল্পৰ বাবে চৰকাৰে ১০ খন গাঁও স্থানান্তৰৰ কথা কৈছে যদিও বাস্তৱত ৩৬ খন গাঁৱৰ লোক ইয়াৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ব । ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে বৰ্তমান প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণৰ কোনো কাম হাতত লোৱা নাই বুলি জনোৱা হৈছে যদিও এইবাৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছতেই প্ৰকল্পৰ কাম হাতত হোৱা হ'ব বুলি অঞ্চলবাসী শংকাত ভুগিছে। "

জৈৱ বৈচিত্ৰলৈ ভাবুকি

পৰিৱেশবিদ আৰু স্থানীয় সংগঠনসমূহে কুলশী নদীৰ ওপৰত প্ৰস্তাৱিত নদীবান্ধ প্ৰকল্পৰ ফলত জৈৱ বৈচিত্ৰৰ ওপৰত পৰিব পৰা সম্ভাব্য ভয়ংকৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়েও সতর্ক কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত পৰিৱেশকৰ্মী ডঃ দীপাংকৰ ঠাকুৰীয়াই কয়, "কুলশী নদী হৈছে শিহু (গেংগেটিক ৰিভাৰ ডলফিন)ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাসস্থান । ৱাইল্ডলাইফ ইন্সটিটিউট অৱ ইণ্ডিয়াৰ (ডাব্লিউডাব্লিউআই) শেহতীয়া জৰীপ অনুসৰি, এই নদীত প্ৰায় ২০টা শিহু আছে ।‌ বিশেষজ্ঞসকলে জনোৱা মতে, শিহু এটা অতি স্পৰ্শকাতৰ আৰু সংকটাপন্ন প্ৰাণী, যাৰ দৃষ্টিশক্তি নাথাকে আৰু শব্দ তৰংগৰ সহায়ত চলাচল কৰে । নদীৰ স্বাভাৱিক প্ৰৱাহ আৰু শব্দত বাধা সৃষ্টি হ’লে এই প্ৰাণীবিধৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়া ব্যাহত হ’ব পাৰে । বান্ধ নিৰ্মাণৰ ফলত পানীৰ প্ৰৱাহ, পলসৰ গতি আৰু মাছৰ উপলব্ধতা হ্ৰাস পাব ৷ যাৰ ফলত শিহুৰ খাদ্য সংকট আৰু বাসস্থানৰ সংকোচন ঘটিব ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘২০০৫ চনৰ পৰা ২০২১ চনলৈ কুলশী নদীত শিহুৰ বিচৰণ ক্ষেত্ৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় ১৫ কিলোমিটাৰ হ্ৰাস পাইছে । এনে অৱস্থাত নতুন বান্ধ নিৰ্মাণে শিহুৰ অস্তিত্বক অধিক বিপন্ন কৰি তুলিব বুলি আশংকা কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও, এই অঞ্চলত হাতী, ভালুক, বান্দৰ, শিয়াল, হলৌ বান্দৰ, বনৰীয়া গৰু, বনৰীয়া গাহৰি, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পখিলা, সাপ আৰু কাছ আদিৰ দৰে বহু প্ৰাণীৰ বাসস্থানো ধ্বংস হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে । কুলশীৰ সংগমস্থলী শিহুৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ আছিল, ইতিমধ্যে ঔদ্যোগীকৰণৰ ফলত সংকুচিত হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত নতুন বান্ধে পৰিৱেশৰ ওপৰত অধিক চাপ সৃষ্টি কৰিব ।’’

লোকসমাজৰ জীৱন-জীৱিকাতো পৰিব প্ৰভাৱ

পৰিৱেশকৰ্মী ডঃ দীপাংকৰ ঠাকুৰীয়াই লগতে কয়, ‘‘এই নদীখনৰ অৱবাহিকা উৰ্বৰ হেতুকে এই নদীয়ে দক্ষিণ কামৰূপ অঞ্চলক চহকী কৰি ৰাখিছে । দক্ষিণ কামৰূপৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বা শস্য-মৎস্য কুলশী নদীৰ পানীৰ প্ৰৱাহৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল । গতিকে কুলশী নদীৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰৱাহ বাধাগ্ৰস্ত হ’লে উকিয়ামৰ পৰা নগৰবেৰালৈকে সমগ্ৰ দক্ষিণ কামৰূপ জিলাৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য হেৰুওৱাৰ লগতে স্থানীয় মানুহৰ জীৱনলৈও অশনি সময় নামি আহিব । প্ৰস্তাৱিত বান্ধৰ সংৰক্ষিত পানীৰ ভাণ্ডাৰ (৬২ মিটাৰ) কোনো বৃহৎ ভূমিকম্পত ফাঁট মেলাৰ আশংকা নুই কৰিব নোৱাৰি, এনে হ’লে হঠাৎ অহা তীব্ৰবেগী সোঁতে ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলটোৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰাৰ আশংকা থাকে ।’’

প্ৰস্তাৱিত কুলশী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো কুলশী নদীৰ ত্ৰিবেণী সংগমৰ ঠিক তলৰ উকিয়ামত ৬২ মিটাৰ উচ্চতাৰ মথাউৰিৰে স্থাপন কৰা হ'ব । প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোৰ পানী হঠাৎ মুকলি হ’লে উকিয়াম, কিৰ'শ্বাই, বাজাবালা, নংস্পুং, উম্বাহ, দৰিফাং, হুকপানী, চনং উকিয়াম, বৰঝাৰ, ৱাৰিগ্ৰো, দীঘলবিল, হাচেম, উমথলি, উমদিয়াংফিয়াং, উমদিয়াংছিয়াব, তালিমাৰা, মাউডিংকোপ, উমখামদোৰ, মাছাপিঠ, কৃষ্ণপুৰ, কপিলীখাজ, ডোলেডোঙা, বৰঘুলি, বৰখুলি গাৰোপাৰা, বৰগাৰং, লংখাৰ, মালডেংকোনা, ভেৰভেৰী, জালুকবাৰী, মাউপুন গাঁওসমূহক বুৰাই পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

উক্ত গাঁওসমূহৰ বাসিন্দাসকল হৈছে গাৰো, ৰাভা, বড়ো আৰু খাচী জনজাতীয় লোক । যিসকল সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অতি পিছপৰা, কিন্তু নিজৰ সংস্কৃতিত অতি চহকী । এই বাসিন্দাসকলৰ ৯৯% লোকেই বনজ ভূমিত আৰু নিজ ভূমিত পৰম্পৰাগত খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷ ধানৰ কেবাটাও জাত, সুমথিৰা, ক'লা জলকীয়া, কল, নেমু, হালধি, আদা, আনাৰস, ঝাড়ু, বেঙেনা, জংগলী কুমলীয়া ডালিম, বাঁহ আদিৰ উপৰিও তামোল-পাণৰ খেতি কৰে তেওঁলোকে ।

কুলশী নদীৰ অৱবাহিকাত থকা গাঁওসমূহ

এই অঞ্চলত কেৱল উকিয়ামখন ৰাজহ গাঁও, কিন্তু আন কিছুমান বনগাঁও আছে । ইয়াৰ বাসিন্দাসকলৰ আজিলৈকে ভূমিৰ কোনো বৈধ নথি নাই । কোনো বৈধ নথি নথকাৰ বাবে ভূমিপুত্ৰ হৈও এই খিলঞ্জীয়াসকলে নদীবান্ধৰ ক্ষতিপূৰণৰ বৈধতা লাভ কৰাৰ পৰাও বঞ্চিত হ’ব পাৰে । কুলশী নদীৰ পাৰত অৱস্থিত উক্ত নদীবান্ধটোৰ নিম্নৱর্তী গাঁওসমূহ নদন-বদন একোখন জনজাতীয় গাঁও ৷

এই গাওঁসমূহ হ'ল- ৰাণীখামাৰ, বাৰেগাঁও, লংখাৰ, ভেৰভেৰী, কটেৰাবাৰী, বগবাহা, বাঙিলিবিলা, কুশলপাৰা, বৰগাড়োং, গৰুবোলদা, বেচিমাৰী, ঝাৰুৱাগাঁও, কুলশী, নলবাৰী, বালিজুৰি, হাজৰিকাপাৰা, বকলিপাৰা, দুলীয়াগাঁও, ঘোঁৰামৰা, আন্ধেৰী, পচিমধুলি, পুবধুলি, বৰবাকৰা, জালুকবাৰী, কাৰেকুৰা, সিদলিপাৰা, মিলানপুৰ, কৰ্দৈগুৰি, সন্যাসী, কইমাৰী, বহতপুৰ, কাহুৱা, হাতীগড়, ঔগুৰি, ডাকুৱাপাৰা, বনানিগাঁও, যোগীবাৰী, ৰিহাবাৰী, পাহালঘাট, ৰতনপুৰ পাটগাঁও, বৰঝাৰ, মইনাপাৰা, নেপলীপাৰা, কালাবাকাবা, বাটাকুছি, খৰখৰী ।

এই গাঁওসমূহক বাদ দিও কুলশী নদীৰ সমগ্ৰ নিম্ন অৱবাহিকা অঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক অৱক্ষয়ৰ লগতে কৃষি, পশুপালন আৰু জীৱনধাৰণত যতি পৰিব । ছয়গাঁও, কুকুৰমাৰা, ৰামপুৰ, ছমৰীয়া, গৰৈমাৰী, সোণতোলী আদি স্থানত কৃষি, মৎস্য উৎপাদন হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে শস্য নষ্ট হ’ব আৰু খোৱা পানীৰ সমস্যা সৃষ্টি হোৱা আশংকা বেছি ।

ডঃ দিপাংকৰ ঠাকুৰীয়াই লগতে কয়, ‘‘কুলশী নদী আৰু চানডুবি হ্ৰদক সংযোগ কৰি ৰাখিছে ২.৫ কিলোমিটাৰ দৈর্ঘৰ লকেয়াদাৰা নামৰ সৰু জানটোৱে । জানটোৱে প্ৰৱাহিত ঋতুভিত্তিক বানৰ ধাৰাই বিলখনত পানীৰ ভাৰসাম্যতা বজাই ৰাখে, মাছৰ প্ৰজনন আৰু পুষ্টিৰ পুনৰ ভৰণ কৰাৰ লগতে জলাহভূমিৰ প্ৰাথমিক উৎপাদনশীলতা অক্ষত ৰাখে । এই অঞ্চলত খেতি-বাতি নদন-বদন আৰু মাছ উভৈনদী । কিন্তু প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোৰ ফলত চানডুবিৰ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব ।’’

(ভিডিঅ' সাংবাদিক সঞ্জীৱ কুমাৰৰ সহযোগত)

