ETV Bharat / state

জীৱন সংগ্ৰামত মাণিক বিচাৰি শিৱসাগৰৰ কিশোৰ কৃষ্ণ

এজন অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ স্বাৱলম্বিতাৰ কাহিনী এয়া... । অনন্ত স্মিথ আৰু প্ৰীতিৰেখা তামুলীৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন...

Krishna Hazarika, a seventh grade student from Sivasagar, has set an example of self-reliance
এজন অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ স্বাৱলম্বিতাৰ কাহিনী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 15, 2026 at 5:25 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: দীনতাই জুৰুলা কৰা এটা পৰিয়াল ৷ বহু কষ্টৰে অভাৱ-অনাটনৰ মাজেৰে পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে ঘৰখন চলাই নিছে ৷ দেউতাকৰ কষ্ট দেখি ঘৰখনৰ উন্নতিৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ পণ লৈছে এটি কিশোৰে ৷ কিশোৰটিৰ নাম কৃষ্ণজ্যোতি হাজৰিকা ৷

শিৱসাগৰৰ বগীদ’ল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বৰ্তমান অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ কৃষ্ণজ্যোতি । ঘৰ বগীদ'ল হালোৱা ভকত গাঁৱত । কৃষ্ণৰ পিতৃ দেৱানন্দ হাজৰিকা পেছাত এগৰাকী কাঠমিস্ত্ৰি আৰু মাতৃ মধুস্মিতা হাজৰিকা এগৰাকী গৃহিনী । স্বাভাৱিকতে আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল নোহোৱা পৰিয়ালটো সততে অভাৱ-অনাটনৰ মাজতে থাকে ।

এজন অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ স্বাৱলম্বিতাৰ কাহিনী (ETV Bharat Assam)

বগীদ'ল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কৃষ্ণই প্ৰতিটো ক্ষণত ঘৰখনত কিঞ্চিৎ আৰ্থিক সকাহ দিয়াৰ কথাই চিন্তা কৰি থাকে । ঘৰখনৰ বাদে যেন তেওঁৰ ক’তো মনেই নবহে ৷ ঘৰৰ পৰা আঁতৰত গৈ কাম কৰিবলৈও কৃষ্ণৰ বয়স যথেষ্ট কম ৷ ইমান কম বয়সত কৃষ্ণই কৰিব কি ? এনেকৈয়ে সময় পাৰ হ’ল ৷ এদিন এনে এটা ক্ষণ আহিল, কৃষ্ণৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিবলৈ ধৰিলে ৷ অৰ্থাৎ কৃষ্ণৰ এই ইচ্ছাক বাস্তৱায়িত কৰাৰ এক সুবিধা আহিল, যেতিয়া অক্ষৰ ফাউণ্ডেশ্ব’ন নামৰ এক বেচৰকাৰী সংস্থাই কৃষ্ণহঁতৰ স্কুলত এক ব্যৱহাৰিক পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিলে ।

এই পাঠ্যক্ৰমৰ অধীনত কৃষ্ণ আৰু আন একাংশ ছাত্ৰই কাঠফুলা উৎপাদনৰ প্ৰশিক্ষণ ল’বলৈ ধৰিলে । এই প্ৰশিক্ষণে কঢ়িয়াই আনিলে কৃষ্ণৰ জীৱনলৈ এক আশাৰ বতৰা । বৰ্তমান অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কৃষ্ণজ্যোতি হাজৰিকা তেতিয়া ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থী আছিল ৷ গোটাচেৰেক দিনৰ এই প্ৰশিক্ষণক সমল কৰি পৰিয়াল আৰু আত্মীয়-স্বজনৰ সহায়ত মাত্ৰ তেৰশ পঞ্চাশ টকা মূলধন লৈ কৃষ্ণই ঘৰতে সৰুকৈ কাঠফুলাৰ উৎপাদন আৰম্ভ কৰিলে ।

প্ৰথম প্ৰচেষ্টাতেই কৃষ্ণই সফলতা পালে । তাৰ পাছত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি কৰিলে কাঠফুলাৰ উৎপাদন । কাঠফুলা উৎপাদনৰ বাবে খেৰ আদিৰে প্ৰস্তুত কৰা যি টোপালা তাক কোৱা হয় চিলিণ্ডাৰ ৷ বৰ্তমান প্ৰায় বিশটা চিলিণ্ডাৰ লৈ কৃষ্ণই কাঠফুলাৰ উৎপাদন অব্যাহত ৰাখিছে । সীমিত উৎপাদনত গ্ৰাহকো সীমিত । গাঁৱৰ একাংশ লোক তথা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-কৰ্মচাৰীয়েই হৈছে কৃষ্ণৰ মূল গ্ৰাহক । এতিয়া মাহে প্ৰায় ছয় হাজাৰ টকালৈ আয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিশোৰজনে । কিন্তু এতিয়া যেন কাঠফুলা উৎপাদন হৈ পৰিছে কৃষ্ণৰ প্ৰাথমিক লক্ষ্য । সম্প্ৰতি উৎপাদনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধিৰ বাবে কৃষ্ণই পৰিকল্পনা কৰিছে ।

কৃষ্ণজ্যোতি হাজৰিকাই কয়, ‘‘প্ৰথমতে মই তেৰশ টকাৰে ঘৰতে এটা চিলিণ্ডাৰত এই কাঠফুলা উৎপাদনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলো ৷ মা, দেউতা, দাদা আৰু ঘৰৰ ওচৰৰে খুৰীয়ে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিলে ৷ এতিয়া ইয়াৰ পৰা উপাৰ্জনো ভাল হৈছে ৷ মাহত প্ৰায় ছয় হাজাৰ টকা উপাৰ্জন হয় ৷’’

কাঠফুলা বিক্ৰী কৰা সন্দৰ্ভত কৃষ্ণই কয়, ‘‘এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰে এই কাঠফুলা বহুত কিনে ৷ লগতে স্কুলৰ ছাৰ-বাইদেউসকলেও মোৰ পৰাই কাঠফুলা কিনে ৷’’ ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মোৰ ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনাটো যথেষ্ট ডাঙৰ ৷ ঘৰতে মই এটা ডাঙৰ ঘৰ সাজি তাত কাঠফুলা উৎপাদন কৰিম বুলি ভাবিছো ৷’’

কৃষ্ণই আৰু কয়, ‘‘আমাৰ বিদ্যালয়ত অক্ষৰ ফাউণ্ডেশ্ব’নৰ লোকে এই ব্যৱহাৰিক শিক্ষা নিদিয়া হ’লে মই এই কামটো কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন ৷ তেওঁলোকে দিয়া শিক্ষাৰ ফলতে মই কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মোৰ দৰে সকলোৱে এনেকৈ কাম কৰি যাওঁক, ডাঙৰ মানুহ হ’ব পাৰিব ৷ এই কাঠফুলা স্বাস্থ্যৰ বাবে বহু ভাল ৷ কাঠফুলাৰ বহু উপকাৰিতা আছে ৷’’

ইফালে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে কাঠফুলা উৎপাদন কৰাৰ খবৰ পাই কৃষ্ণৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে কৃষি বিভাগৰ বিষয়া । জয়সাগৰ কৃষি চক্ৰৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া দীপাংকৰ বৰা কৃষ্ণৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ নাবালক খেতিয়কজনক উৎসাহ প্ৰদান কৰিছে । প্ৰয়োজনীয় কাৰিকৰী কৌশলৰ লগতে কৃষি বিভাগৰ আঁচনিসমূহ বিভাগে কৃষ্ণক প্ৰদান কৰাৰ কথা দিছে ।

দীপাংকৰ বৰাই কয়, ‘‘আজিৰ সময়ত এই বয়সত বহু ল’ৰা-ছোৱালী বিপথে পৰিচালিত হয়, তেনে সময়তে কষ্ণই নিজকে স্বাৱলম্বী কৰাটো অতি ডাঙৰ কথা ৷ অতি কম বয়সতে কৃষ্ণজ্যোতি হাজৰিকাই এনেদৰে খেতি কৰাৰ কথা গম পাই খবৰ ল’বলৈ আজি আহিলো ৷ তেওঁ কৰা খেতি চালো, ক’ৰবাত খেতি কৰা পদ্ধতিত অলপ ভুল হৈছে, সেইখিনি আমি শুদ্ধ কৰি দিছো ৷ আমাৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰো সকলো সুবিধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৷’’

আনহাতে কৃষ্ণই এনে সুবিধাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছে অক্ষৰ ফাউণ্ডেশ্ব’নৰ লগতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক । অক্ষৰ ফাউণ্ডেশ্ব’নৰ ক্ষেত্ৰীয় কৰ্মসূচী প্ৰৱন্ধক (Area Program Manager) ৰাজৰ্ষী মোহন নেওগে কয়, ‘‘অক্ষৰ ফাউণ্ডেশ্ব’নে শিৱসাগৰ জিলাৰ সাতখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে । কাঠফুলা উৎপাদনৰ উপৰিও চিলাই আৰু বিজুলী মেৰামতি বিষয়তো তেওঁলোকে বহু ছাত্র-ছাত্ৰীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আছে । এনে প্ৰশিক্ষণসমূহে বহুজনৰ উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিব পাৰি ৷’’

সেইদৰে বগীদ'ল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এনে ব্যৱহাৰিক পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰি একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰা আশাব্যঞ্জক সঁহাৰি লাভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক অজয় দাসে । তেওঁ কয়, ‘‘কাঠফুলাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা ছাত্রসকলে বিদ্যালয়তে কাঠফুলা উৎপাদনৰ এক গোট স্থাপন কৰিছে । এনে ব্যৱহাৰিক শিক্ষাই ভৱিষ্যতৰ দিনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায়ক হ'ব ৷’’

আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পাছতো কৰ্ম সংস্থাপন লাভ নকৰাটো ভাৰতৰ দৰে দেশ আৰু অসমৰ দৰে ৰাজ্যত গতানুগতিক কথা । যি সময়ত দেশৰ ৫৮ শতাংশ লোকে স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ পৰা উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰিছে, সেই সময়ত এনে বিনামূলীয়া ব্যৱহাৰিক শিক্ষাসমূহৰ দ্বাৰা কৃষ্ণ হাজৰিকাৰ দৰে বহু ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মই নিজকে স্বাৱলম্বী কৰাৰ লগতে সমাজ গঢ়াতো অৰিহণা আগবঢ়াব বুলি আশা কৰিব পাৰি ।

লগতে পঢ়ক : ১১ খন তাঁতশালে ১১ টা পৰিয়ালক শিকাইছে জীৱনৰ সুখৰ পাঠ, আঁৰত এগৰাকী শিক্ষাবিদ

লগতে পঢ়ক : দিল্লীত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিও পথাৰৰ মাটিত সোণ উপাদনৰ নীৰৱ প্ৰচেষ্টা গ্ৰীছ দলেৰ

TAGGED:

কৃষ্ণজ্যোতি হাজৰিকা
ছাত্ৰৰ স্বাৱলম্বিতাৰ উদাহৰণ
কাঠফুলা উৎপাদন
অক্ষৰ ফাউণ্ডেশ্বন
ছাত্ৰৰ স্বাৱলম্বিতাৰ কাহিনী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.